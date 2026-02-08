Le succès phénoménal de Gameloft, le simulateur de vie Disney Dreamlight Valley, recevra une édition native Nintendo Switch 2 le 25 mars 2026. Il s’agit d’une mise à niveau gratuite pour les propriétaires de la version Switch originale.

Le jeu est brièvement apparu lors du Nintendo Direct Partner Showcase d’aujourd’hui dans le montage de présentation, confirmant le teasing que le développeur avait lancé l’été dernier ainsi qu’une date de sortie précise.

Dans un article de blog, Gameloft a partagé des séquences de gameplay Switch 2 montrant un personnage se promenant dans la Vallée et effectuant quelques travaux de décoration. Le développeur a détaillé que le jeu sera plus fluide et plus agréable sur la nouvelle console, avec des améliorations prenant la forme de meilleures fréquences d’images, d’une résolution plus élevée, de temps de chargement plus rapides et d’une limite d’objets considérablement augmentée à 6000 items.

Les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Switch bénéficieront de la mise à niveau vers la version Switch 2 complètement gratuitement, ce qui s’avère particulièrement pratique.

La version Nintendo Switch 2 rendra la vallée encore plus magique. Que les joueurs décorent, entreprennent des quêtes ou passent simplement du temps avec leurs meilleurs amis Disney et Pixar, l’expérience devrait être plus fluide et agréable. Ils profiteront d’une meilleure fréquence d’images, d’une plus grande résolution, de temps de chargement plus courts et d’une limite d’objets rehaussée à 6000, permettant d’explorer et de décorer plus librement.

Gameloft dévoilera d’autres surprises à l’approche de la sortie et se réjouit de voir comment les joueurs donneront vie à leurs vallées sur Nintendo Switch 2. Le studio invite les fans à rester à l’écoute pour les prochaines annonces concernant cette mise à jour gratuite destinée aux possesseurs de Disney Dreamlight Valley sur Nintendo Switch originale.