L’éditeur Whitethorn Games et le développeur Ephemera ont annoncé que Kernel Hearts sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2 aux côtés de sa version PC (Steam) précédemment annoncée. Une démo sera disponible sur PC le 31 mars. Une collaboration avec Fortnite est également prévue.

Kernel Hearts est un mélange unique d’action-RPG et d’éléments roguelike en coopération multijoueur. En tant que membre de l’unité M.A.H.O.U, les joueurs sont chargés d’escalader la Tour de Babel et d’éliminer les créatures angéliques qui se dressent sur leur chemin afin de détrôner Dieu et de sauver un monde noyé dans les cendres.

Le jeu invite à rassembler ses alliés, éliminer les anges, se transformer en fille magique et tuer Dieu dans cette aventure d’action-RPG roguelike racontant l’histoire de quatre filles magiques tentant de sauver un monde submergé par les cendres.

Les joueurs associent leurs attaques, leurs sorts et leurs mouvements avec des pouvoirs uniques à chaque partie afin de déclencher des combos dévastateurs sur les ennemis rencontrés. Ils affrontent des monstres bibliques avec jusqu’à quatre amis. Chaque niveau se termine par un combat de boss intense contre le gardien du domaine, testant les compétences et la coordination de l’équipe.

Après chaque expédition, les joueurs retournent à la dernière sauvegarde mémorielle dans un laboratoire situé en périphérie du dernier bastion de l’humanité. Ils dépensent les récompenses de chaque tentative pour débloquer et équiper jusqu’à 256 Ko de puces électroniques sur leur unité MAHOU.OS, et les personnalisent comme bon leur semble, créant ainsi des builds stratégiques adaptés à leur style de jeu.

Le système de transformation permet d’exploiter la force de la tour pour dissiper la malédiction céleste, déclenchant une attaque dévastatrice sur les ennemis proches et permettant d’adopter sa véritable forme pendant une courte période. Cette mécanique de fille magique constitue un atout majeur dans les situations les plus difficiles.