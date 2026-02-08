Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 46.0GB
- Tokyo Scramble – 16.0GB
- Mario Tennis Fever – 10.0GB
- ChromaGun 2: Dye Hard – 9.5GB
Switch
- Heart of the Forest – 13.7GB
- Blazblue Entropy Effect X – 7.8GB
- Speed Dates – 4.3GB
- Greyhill Incident Re-probed Edition – 4.1GB
- Zumba World – The Crazy Marble Dimension – 3.9GB
- Ready or Die – 3.5GB
- Hakuoki SSL Sweet School Life – 3.2GB
- Korean Monorail Panorama Line Soisan – 2.7GB
- Dear Me, I Was – 2.3GB
- A Dance of Fire and Ice – 1.7GB
- Vampire Girls Love Story: Date or Die – 1.5GB
- Vampire Boys Love Story: Date or Die – 1.5GB
- Sakura Peak – 1.1GB
- Escape Prison Obby: Getaway – 929MB
- Bartender Simulator 2026 – 575MB
- Clue: Murder By Death – 574MB
- Down Among the Dead Men – 512MB
- Cakey’s Twisted Bakery – 501MB
- Lil Gator Game: Gator of the Year Edition – 480MB
- Bloclash – 472MB
- Backrooms: Poolrooms – 379MB
- (Dis)Assemble – 376MB
- Super Sticker Studio – Creative Sticker Book Game for Kids – 300MB
- Jigsaw Realms: Seasons – 241MB
- Optical Illusion Test – 221MB
- Find the Four-Leaf Clover – 177MB
- Hunters Music World – 170MB
- Centipede Gun – 101MB
- Bubble Battle – 82MB
- Calyssa – 62MB
- Eggconsole Eggy PC-8801 – 38MB
