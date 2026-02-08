Le développeur Aesir Interactive et l’éditeur Mindscape avaient précédemment annoncé que leur épique jeu d’action-aventure en monde ouvert Windstorm: The Legend of Khiimori sortirait sur Switch 2. Aujourd’hui, une nouvelle vidéo de gameplay de 5 minutes a été partagée.

Dans Windstorm: The Legend of Khiimori, les joueurs incarnent un courageux cavalier coursier Yam dans les étendues sauvages de la Mongolie du XIIIe siècle et se lancent dans une aventure épique. Les chevaux sont essentiels à la survie et à la sécurité. Les joueurs doivent les apprivoiser, les élever et les entraîner pour les aider à cartographier le vaste paysage. Chaque race de cheval possède ses propres forces et les joueurs doivent maintenir leur lien avec ces animaux majestueux pour libérer tout leur potentiel et devenir un véritable cavalier coursier Yam. Le jeu offre un réalisme inégalé dans le comportement et l’animation équine réalistes, raffinés et approuvés par des experts.

Conçu avec le puissant Unreal Engine 5, le titre propose une expérience immersive et innovante centrée sur l’art de l’équitation. Les joueurs doivent forger un lien unique avec leur cheval et apprivoiser les vastes étendues sauvages de la Mongolie médiévale, élever et entraîner des chevaux aux capacités spécialisées pour surmonter divers obstacles dans un environnement aux climats rigoureux, que ce soit sur les steppes venteuses, les sommets enneigés ou dans le désert brûlant.

En s’immergeant dans le monde ouvert expansif de Windstorm: The Legend of Khiimori rempli de merveilles et de récits intrigants, les joueurs devront planifier stratégiquement leurs itinéraires à travers différents biomes de terrain magnifique mais hostile, et maîtriser les défis de la nature sauvage pour accomplir leurs missions. Ils cultiveront leur camp nomade en chemin, gérant objets et ressources importants, tout en entraînant et prenant soin de leurs chevaux.

Tout au long de leur voyage, les joueurs accepteront des quêtes testant leurs capacités et nécessitant une maîtrise de l’équitation et une planification réfléchie afin de construire leur héritage comme l’un des plus grands coursiers antiques de la Mongolie du XIIIe siècle. Ils transporteront des marchandises et des messages diplomatiques vers les confins au-delà de leur village nomade, se protégeront du danger en planifiant stratégiquement leurs routes de livraison à travers les vastes steppes, par-dessus les pics enneigés ou à travers le désert brûlant.

Les joueurs se prépareront aux climats rigoureux, aux falaises abruptes et aux paysages spectaculaires en fabriquant des objets essentiels et en établissant un camp dans la nature sauvage indomptée. Ils élèveront des chevaux authentiques basés sur la génétique équine réelle et sélectionneront la monture parfaite pour chaque mission de coursier à travers la nature sauvage mongole. Débloquer l’équipement vital en augmentant son rang Yam, chaque amélioration devenant une partie essentielle du prochain voyage.

L’équilibrage des sacoches du cheval sera crucial pour éviter que la monture ne subisse des blessures potentiellement mortelles. À chaque voyage, les joueurs affronteront de nouvelles décisions sur la façon de surmonter le danger, comme choisir de tirer sur les loups avec une flèche bien visée ou les effrayer avec des sachets de poudre.

L’archerie occupe une place importante, non pas uniquement comme arme mais comme outil polyvalent pour récolter des ressources, résoudre des énigmes et pratiquer une chasse respectueuse de la faune. La gestion de l’équipement et la planification stratégique des itinéraires de livraison ajoutent une dimension de survie et de tactique, rendant chaque mission unique.

Des ruines inexplorées, des défis impliquant le feu, la météo et les esprits, des zones hostiles et de nombreux secrets attendent les joueurs dans ce monde ouvert piloté par des systèmes. La carte riche en détails est parsemée de défis naturels comme des montagnes escarpées, des déserts arides et des zones de neige imprévisibles, des zones forestières et des biomes inexplorés promettant une immersion totale.

L’authenticité culturelle est au cœur du projet. Les développeurs travaillent avec des conseillers mongols pour représenter au mieux la culture du XIIIe siècle tout en y insufflant une part de mysticisme. L’histoire puise son inspiration dans la légende du « wind horse », un esprit symbolisant la terre et le ciel, et réunit des éléments de l’univers de la franchise Windstorm, notamment avec l’intrigue impliquant Mika et la célèbre ferme Kaltenbach.

La musique occupe une place essentielle. Les artistes sonores, en collaboration avec des musiciens mongols, créent une ambiance authentique et envoûtante qui transporte le joueur au cœur des paysages grandioses et des traditions ancestrales.

Ce projet est le premier développé en collaboration étroite avec la communauté. Les milliers de commentaires et suggestions recueillis ont permis d’enrichir le gameplay. Une alpha playtest sur PC est prévue pour tous les contributeurs dès le printemps 2025, et une sortie en accès anticipé sur PC est attendue pour l’été 2025.