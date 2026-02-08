Zing Games Inc. a annoncé qu’ils lancent Zombie Rollerz: The Last Ship sur Switch le 14 mai 2026.

Les joueurs commandent le dernier vaisseau face à des vagues implacables de zombies dans un monde mystique. Ce roguelite palpitant mêle tower defense et survie zombie sur roues, invitant à construire des tourelles, diriger un équipage, améliorer le vaisseau, explorer, collecter des ressources et découvrir de puissants artefacts.

Les joueurs affrontent des hordes de zombies remplies de créatures banales, anormales et dangereuses. Plus ils survivent longtemps, plus les zombies deviennent forts et nombreux. Mais les butins et artefacts gagnent eux aussi en puissance et en quantité, créant une progression équilibrée entre défi et récompenses.

Le système de tourelles permet de récupérer des ressources pour construire toute une gamme de tourelles puissantes. Les joueurs choisissent leur voie d’amélioration, combinent les effets des tourelles et créent leur propre machine à tuer du zombie personnalisée selon leur style de jeu.

La progression du vaisseau s’effectue en équipant et améliorant les parties du navire et les tourelles pour se frayer un chemin à travers une mer de zombies. Les joueurs collectent et débloquent des améliorations puissantes qui changent drastiquement leur manière de survivre, ouvrant de nouvelles stratégies à chaque partie.

La gestion d’équipage joue un rôle crucial dans l’expérience. Les joueurs gèrent, sauvent et recrutent des membres d’équipage dotés de compétences et d’aptitudes uniques. Chaque rôle est important pour la survie du vaisseau et affecter le bon membre d’équipage avec les bons talents constitue la clé de la survie dans cet univers hostile.