Mario Tennis Fever arrive sur Switch 2 cette semaine, et pour marquer l’occasion, Nintendo a diffusé la cinématique d’ouverture riche en action du jeu. La vidéo complète montre Mario et Bowser enfermés dans un échange acharné sur le court face à Peach et Daisy.

Naturellement, les raquettes Fever sont les vedettes du spectacle, la cinématique présentant une multitude de power-ups et leurs effets sur le terrain. Il est conseillé de regarder jusqu’à la toute fin pour voir l’opération de nettoyage qui s’ensuit.

Mario Tennis Fever sortira sur Switch 2 le jeudi 12 février 2026, soit dans moins d’une semaine. Le jeu proposera de nouveaux personnages, modes de jeu et expériences. Cette fois, 38 personnages jouables sont disponibles, le plus grand nombre de l’histoire de la série. Une fois le personnage sélectionné, les joueurs peuvent se lancer dans le jeu avec des techniques éprouvées comme le Topspin, les Slices et les Lobs.

Les toutes nouvelles raquettes Fever permettent de faire basculer le match en faveur du joueur. Chaque personnage peut s’équiper d’une sélection de 30 nouvelles raquettes, chacune dotée de capacités uniques. La raquette Ice transforme des parties du terrain en toundra gelée glissante, la raquette Mini Mushroom rétrécit l’adversaire à une taille miniature et la raquette Shadow crée un duplicata du personnage pour désorienter l’opposant. Il suffit de remplir la jauge Fever pour déclencher un Fever Shot. Les joueurs recevant un tel coup peuvent tenter de le renvoyer à leur adversaire avant que le tir ne touche le terrain, pour qu’il subisse les effets à leur place.

Mario Tennis Fever introduit également des modes de jeu nouveaux et de retour pour tous, des professionnels aux débutants. Le mode Trial Towers invite les joueurs à relever une série de défis en progressant vers le sommet. Le nouveau mode Mix It Up propose des matchs avec des règles non conventionnelles comme Ring Shot, où il faut frapper les balles avec précision à travers des anneaux pour marquer des points, et Forest Court Match où les joueurs peuvent agrandir le terrain en nourrissant les Piranha Plants d’un régime constant de balles de tennis.

Le mode Wonder Court Match fait vivre des effets Wonder inspirés du jeu Super Mario Bros. Wonder qui maintiennent l’imprévisibilité. Les joueurs peuvent également profiter de modes de retour comme le mode Tournoi, cette fois amélioré avec des commentaires en direct d’une Talking Flower. Des modes en ligne comme Online Room, un mode de jeu décontracté avec règles personnalisables, ou Ranked Matches où les joueurs affrontent d’autres joueurs du monde entier pour la suprématie tennistique sont également disponibles. Le mode Swing permet même de balancer doucement le contrôleur Joy-Con 2 pour effectuer une variété de coups différents.