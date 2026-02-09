Square Enix et Claytechworks préparent The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un action‑RPG en HD‑2D mêlant pixel art et environnements 3D. Le jeu sortira le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam), avec un doublage anglais et japonais et une localisation complète dans neuf langues, dont le français.

L’aventure prend place sur le continent sauvage de Philabieldia, où les humains se sont retranchés dans le royaume d’Huther, protégé par un sort d’Égide maintenu par la princesse Heuria. Lorsque des ruines inconnues sont découvertes, l’aventurier Elliot et la fée Faie quittent le royaume et traversent la Porte du temps, voyageant à travers quatre âges couvrant un millénaire : l’âge de l’Égide, l’âge du Renouveau, l’âge de la Magie et l’âge de l’Éveil. Leur objectif : sauver Heuria d’une malédiction et lever le voile sur l’histoire oubliée du monde.

Le jeu repose sur un système d’action dynamique. Elliot peut explorer librement le continent, manier de nombreuses armes — épées, lances, marteaux, arcs, boomerangs, bombes, chaînes et faucilles — et utiliser des attaques spéciales propres à chaque catégorie. Faie joue un rôle central : elle soutient Elliot en combat, récupère des objets, résout des pièges, permet la téléportation, accélère les déplacements et peut même le ressusciter en échange de tul, la monnaie locale. Le titre propose également un mode coopératif local où un second joueur peut contrôler Faie.

La progression s’appuie sur la magilithe, un système d’amélioration permettant d’assembler des fragments pour créer des bonus aux effets variés. Les joueurs peuvent composer des ensembles synergiques adaptés à leur style de jeu ou aux zones explorées. Plus le rang de fabrication augmente, plus les magilithes rares deviennent accessibles. Le jeu intègre aussi des ajustements issus des retours de la démo, comme une vitesse de déplacement accrue, de nouveaux niveaux de difficulté et des améliorations de confort pour la gestion des magilithes et des raccourcis d’armes.

Le casting inclut Elliot (Ryota Osaka / Phillip Reich), Faie (Rua Miyauchi / Brenna Larsen), la princesse Heuria (Manaka Iwami / Sura Siu), le roi Hichard (Takehito Koyasu / Brent Mukai), le ministre Kaifried (Junichi Suwabe / Brad Davidorf) et l’érudit Euygene (Hiro Shimono / Willow Engel). Le projet est supervisé par Team Asano, avec Naofumi Matsushita à la production, Naoki Ikushima au design des personnages, Naoki Yamamoto au scénario et Tomoya Asano à la planification.

Une Édition collector est disponible en précommande exclusivement sur la boutique Square Enix. Elle inclut le jeu, les objets de l’Édition Deluxe numérique (Armille des fées, Bracelet de cheville des cerisiers, Bague des roselles), un réveil Faie accompagné de la Porte du temps, ainsi que la bande originale. Les objets peuvent également être achetés séparément dans la limite des stocks.

Les précommandes, physiques ou numériques, donnent accès au Lot de départ d’Elliot, comprenant la Broche du départ — augmentant les gains d’argent et de fragments de magilithe — ainsi qu’une magilithe d’épée renforçant l’attaque. L’Édition Deluxe numérique ajoute trois accessoires supplémentaires.