Qui dit nouvelle console de Nintendo, dit nouveau jeu Mario. Mais Mario n’est pas seulement un plombier qui saute sur des Koopas pour aller sauver la princesse Peach, c’est aussi un grand amateur de sport. Et comme à l’habitude, le premier sport dans la liste, c’est bien évidemment le tennis ! Avec toujours Camelot aux commandes. Après un Mario Tennis Aces qui nous a convaincus sans pour autant être mémorable, on a beaucoup d’espoir en ce nouvel opus. Alors, préparez votre plus belle raquette, votre plus belle petite casquette de tennis, c’est parti pour Mario Tennis Fever !

L’aventure des bébés

Comme à chaque jeu de sport de Mario, un mode histoire est disponible ; un peu prétexte à chaque fois, c’est en réalité surtout un gros tutoriel pour bien maîtriser les spécificités du jeu. Tout commence alors que Daisy est malade ; pour la soigner, Wario et Waluigi annoncent à Mario qu’ils ont découvert une île qui possèderait un fruit doré qui pourrait la guérir. Sans se méfier de ces deux malfrats, ils se retrouvent alors sur cette île, mais tout ne va pas bien se passer : alors qu’ils ont réussi à obtenir le fruit doré, une étrange malédiction les touche et les transforme alors en bébés. Mario, Luigi, Peach, Wario et Waluigi sont alors de retour en forme de bébé que l’on connaissait pour la plupart en dehors de bébé Waluigi ! Comme d’habitude ces bébés sont tous choupis et c’est toujours très drôle de les voir jouer avec des raquettes qui font leur taille.

Nous allons alors devoir apprendre à jouer au tennis sous cette forme ; si Mario est un expert, il en a fait des jeux de tennis, il a roulé sa bosse. Et bien bébé Mario doit tout reprendre à zéro, c’est plutôt pratique, car cela va nous permettre d’apprendre toutes les techniques du jeu. Sous forme de tutoriel par mouvements, on apprend toutes les mécaniques du jeu, qui sont plutôt peu nombreuses ; nous ne sommes pas submergés par les possibilités et c’est plutôt pas mal. On apprend donc le service, comment orienter la balle, les différents types de frappe : lift, coupé, plat, lob, amorti, les frappes chargées, les frappes chances et les nouvelles frappes frénétiques. Chaque technique est montrée une par une ; pour que bébé Mario soit capable de les effectuer, il va devoir se renforcer, nous allons donc pouvoir nous renforcer dans ce centre d’entraînement. Entre chaque « tuto », nous allons pouvoir faire un mini-jeu différent pour renforcer nos stats. Ces stats sont très peu utiles, nous nous sommes amusés à faire les 3 niveaux de difficulté de chaque jeu à chaque fois, si les 2 premiers sont plutôt triviaux, le dernier est parfois absurde de difficulté. 9 mini-jeux sont donc disponibles dans ce mode Aventure.

La grosse nouveauté, ce sont les raquettes frénétiques : là où sur Aces chaque personnage avait son coup spécial, maintenant c’est lié à la raquette, ce qui va forcément augmenter le nombre de possibilités, quand vous jouez pour aller augmenter une jauge, qui une fois pleine vous permet de lancer une « Frappe Frénétique », avec divers effets en fonction de la raquette choisie, dans le mode Aventure la raquette est imposée, ce qui n’est pas le cas dans les autres modes. Si l’adversaire renvoie votre frappe avant que la balle ne touche le sol, c’est alors un contre frénétique et à vous de faire de même sinon vous subirez l’effet de votre balle au lieu de le faire subir à votre adversaire ! Dommage !

Nous allons, une fois notre diplôme de tennis obtenu, pouvoir nous rendre sur l’île ; au cours de ce voyage, bébé Wario et bébé Waluigi vont vous faire des crasses bien évidemment et pourquoi pas s’allier à notre pire ennemi : Bowser ! Notre objectif : retourner sur l’île pour récupérer notre apparence d’origine.

Le mode Aventure est globalement très facile, il y a de petites phases de déplacement dans des univers en 3D ; mais ils auraient presque pu s’en passer tellement c’est inutile. Comme nous l’avions dit, c’est surtout un prétexte pour maîtriser les différentes possibilités du jeu et prendre en main tranquillement ce Mario Tennis Fever. Nous l’avons terminé en 4h30 en ayant fait tous les niveaux de difficulté de mini-jeux du mode Aventure.

Un contenu solo/duo plutôt varié

En plus du mode Aventure, Mario Tennis Fever nous propose d’autres modes : Tournoi, Tour des Épreuves, Jeu libre, Jeux spéciaux et le Mode Dynamique. Puis les modes en ligne comme les Matchs classés ou les parties libres. Ensuite le jeu en local à deux consoles, ou le GameShare pour jouer à plusieurs consoles dans la même pièce avec un seul jeu.

Le mode Tournoi est plutôt classique, disponible en deux variantes, Simple ou Double, vous allez pouvoir remporter 3 coupes différentes : Champignon, Fleur et Étoile. Chaque coupe augmente la difficulté de l’adversaire, la durée des matchs (plus de sets et de jeux à chaque fois) ; il faudra remporter 3 matchs à la suite pour remporter la coupe. Il vous faudra très peu de temps pour compléter ces coupes : c’est rapide, pas très difficile.

La Tour des Épreuves, elle, est orientée plutôt solo, il faudra parcourir 10 étages découpés en 3 tours différentes : Tour de l’essor, Tour du dépassement et la Tour de la versatilité. Là aussi de plus en plus difficile à chaque fois. Ce ne seront pas de simples matchs, ils vont reprendre les différents modes disponibles dans les jeux spéciaux. Parfois des variantes rigolotes comme 3 Gloups contre un gros Bowser. Là aussi plutôt anecdotique, on les finit assez rapidement. Notez que vous pouvez jouer avec un second joueur ; ce dernier sera alors une ombre et pourra vous aider, bien évidemment cela rend la tour extrêmement simple : le match des Gloups par exemple passe alors à 4 Gloups, autant vous dire que tout le terrain est quadrillé …

Les Jeux spéciaux sont les mini-jeux un peu drôles que propose Mario Tennis au menu. 5 matchs différents disponibles : Défi anneaux, Tennis Forestier, Tennis-flipper, Usine à raquettes et pour finir Tennis des prodiges. Mais aussi des défis de scores qui seront avec 3 niveaux de difficulté (et un niveau « score attack ») : Défi anneaux à deux, Défi anneaux à quatre, Défi Plantes Piranha, Défi auto-tennis.

C’est encore une fois des modes très sympathiques, dont on fait cependant assez rapidement le tour, les défis n’ont pas de réelle difficulté, les matchs spéciaux sont en revanche plutôt sympas pour jouer avec ses amis quand on en a marre de faire des matchs classiques.

Pour les nostalgiques de la Wii, vous avez le mode dynamique, vous pourrez jouer en balançant votre Joy-Con dans le salon, ce n’est pas très agréable de notre point de vue, ça fonctionne relativement bien, mais les différents mouvements à disposition pour faire tout ce qu’il est possible de faire sont parfois un peu absurdes et embêtants, on est finalement plus contraint par les gestes que l’on doit faire que vraiment s’amuser.

C’est magnifique !

Bon vous l’aurez compris, si la durée de vie « solo » ou « duo » est plutôt faible (il faut compter une dizaine d’heures pour faire le tour des différents modes dans toutes les difficultés), la durée de vie se fait surtout sur le long terme en jouant avec des amis. Et l’avantage c’est que la prise en main est quasiment instinctive. Si faire des lobs et des amortis est toujours un peu compliqué (il faut faire AB ou BA très vite), vous pouvez associer à L/R/ZL/ZR l’amorti ou le lob, ce qui permet en 1 touche de pouvoir les faire. Évidemment nous sommes toujours dans ces fameux jeux « easy to learn, hard to master » (facile à apprendre, difficile à maîtriser).

À côté de ça, c’est agréable de retomber sur un jeu à l’ancienne, qui permet de débloquer des éléments en jouant au jeu ; les modes solos ne sont pas optionnels si vous voulez toutes les raquettes, joueurs, variantes de couleurs, terrains disponibles. Beaucoup de contenu se débloque en faisant des parties. Globalement, toutes les 2 parties, vous débloquez quelque chose : agréable, côté un peu satisfaisant, le contenu est rapidement atteint, mais ça fait toujours plaisir.

Au programme un contenu plutôt conséquent et le plus complet pour un Mario Tennis à ce jour : 14 terrains différents, 3 types de balles pour s’adapter à tous les niveaux (et des couleurs de balles différentes si vous scannez des amiibo), 38 personnages différents, avec chacun leur stat, 30 raquettes différentes avec chacune leurs capacités. Bref, un beau contenu.

Graphiquement le jeu est sublime, nous n’avons pour l’instant chez Nintendo jamais eu de trait aussi fin, les modèles sont sublimes, aucun aliasing, les couleurs sont pétantes, aucun problème de lecture pour comprendre ce qu’il se passe sur le terrain, c’est vraiment hyper agréable. Les effets d’ombre avec les éléments qui se passent autour du terrain fonctionnent parfaitement, la qualité de textures des sols des terrains est incroyable. Certes le jeu n’est pas un grand jeu d’aventure avec des tonnes de décors, mais du coup tout est travaillé parfaitement. On en prend plein les mirettes et c’est un véritable bonheur.

Nous avons aussi adoré l’utilisation de la Fleur Cancan pour les commentaires, c’est rigolo, ça fonctionne bien sans être abusé, le jeu utilise principalement la version rouge avec la voix grave, elle n’est pas spécialement agaçante. Les musiques sont aussi plutôt agréables sans être trop intrusives, les effets sonores des balles et autres prennent largement le dessus et ça fonctionne parfaitement, on s’y croirait.