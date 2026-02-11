Un peu plus de deux ans après sa sortie sur Switch et autres plateformes, la Jurassic Park: Classic Games Collection de Limited Run Games va être retirée des boutiques numériques. L’éditeur et distributeur a annoncé la nouvelle sur Steam plus tôt aujourd’hui. À partir du 31 mars 2026, il ne sera plus possible d’acheter le jeu numériquement. Cependant, ceux qui le possèdent déjà en version physique ou numérique, ou qui l’achètent avant le 31 mars, pourront le retélécharger et y jouer à tout moment.

Aucune raison pour ce retrait n’a été donnée, mais il s’agit probablement de l’expiration des droits de licence, similaire à ce qui s’est passé avec Bill & Ted’s Excellent Retro Collection il y a quelques années.

Limited Run Games a publié une déclaration complète indiquant vouloir avertir les joueurs à l’avance que la Jurassic Park Classic Games Collection ne sera plus disponible à l’achat sur les boutiques numériques après le 31 mars 2026. L’éditeur rassure ceux qui ont déjà acheté le jeu en précisant qu’ils pourront toujours le retélécharger et y jouer à tout moment.

L’entreprise explique avoir appris par le passé l’importance de fournir un préavis suffisant pour ce type de changements et s’engage à être aussi ouverte et transparente que possible. L’objectif est de donner aux fans toutes les opportunités de se procurer le jeu avant qu’il ne soit trop tard.

Jurassic Park: Classic Games Collection est arrivé sur Switch le 22 novembre 2023, donc au moment de son retrait de l’eShop, il n’aura été disponible que pendant environ deux ans et quatre mois. Les jeux inclus sont Jurassic Park pour NES, Game Boy, SNES et Genesis/Mega Drive, Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues pour SNES et Game Boy, ainsi que Jurassic Park: Rampage Edition pour Genesis/Mega Drive.

Cette version comprend une gamme de sept titres classiques mis à jour pour inclure la prise en charge de l’état de sauvegarde, de nouvelles cartes en jeu et divers correctifs de qualité de vie. Les joueurs explorent Isla Nublar dans chacune de ces versions, recréant l’excitation et les sensations fortes de la franchise historique.

Selon les versions, les joueurs incarnent le Dr Alan Grant ou un vélociraptor, collectant des œufs, survivant à la faune locale dangereuse, rétablissant le courant dans le parc, récupérant de nouvelles armes et finissant par s’échapper. La collection permet de revivre ces jeux classiques réunis en un seul package. Bien que la Collection ne soit peut-être pas la meilleure représentation de la franchise emblématique des dinosaures, elle constitue une capsule temporelle de jeux 8 et 16 bits créés dans le sillage de l’énorme succès du film de 1993.