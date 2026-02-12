Ventes Famitsu : Dragon Quest VII Reimagined débute avec 456 552 copies physiques vendues.

Famitsu a publié ses données estimées de ventes de logiciels de jeux physiques pour le Japon pour la semaine du 2 au 8 février 2026.

Dragon Quest VII Reimagined a été la nouveauté la plus vendue de la semaine, s’ouvrant à 177 563 unités sur Switch, 160 101 unités sur Switch 2 et 118 798 unités sur PlayStation 5, pour un total de première semaine de 456 552 copies physiques vendues. Le remake occupe les trois premières places du classement, la version Switch en première position, la version Switch 2 en deuxième place et la version PlayStation 5 en troisième position.

Sorti initialement en 2000 sur PlayStation sous le titre Dragon Quest VII: Warriors of Eden, Dragon Quest VII Reimagined est un remake complet du titre original, vous pouvez lire notre test ici. Le concept « Doll Look » pour les graphismes 3DCG et l’ajout de voix constituent les nouveaux éléments marquants, accompagnés de nombreuses fonctionnalités pratiques comme la modification de la vitesse de combat et le combat automatique. De plus, des modifications majeures ont été apportées aux systèmes directement liés au combat, notamment le Burst Charge et le cumul de professions, permettant même aux joueurs ayant joué à la version originale de profiter d’une expérience fraîche.

Également nouveau cette semaine, Nioh 3 sur PlayStation 5 débute à 40 570 copies physiques vendues, se classant en quatrième position. Ce dernier opus de la série de jeux « die-and-retry » sengoku populaire pour son atmosphère sombre et son action robuste évolue du format de progression par étapes vers un terrain ouvert. Le système de combat adopte également une nouvelle approche permettant de basculer entre deux tactiques ou styles, « Samouraï » et « Ninja », lors des affrontements.

Le top 10 se compose de cinq titres Switch 2, trois titres Switch et deux titres PlayStation 5. Mario Kart World sur Switch 2 conserve une forte présence en cinquième position avec 10 875 unités vendues et un total cumulé atteignant 2 816 021 exemplaires. Animal Crossing: New Horizons reste solide avec 8 302 unités sur Switch en sixième position, totalisant 8 370 523 copies vendues depuis son lancement en mars 2020, tandis que l’édition Switch 2 du jeu se classe septième avec 8 089 unités.

Classement des ventes – Japon (Top 10)

Rang Plateforme Jeu Ventes semaine Ventes cumulées 1 NSW Dragon Quest VII Reimagined 177 563 NEW 2 NS2 Dragon Quest VII Reimagined 160 101 NEW 3 PS5 Dragon Quest VII Reimagined 118 798 NEW 4 PS5 Nioh 3 40 570 NEW 5 NS2 Mario Kart World 10 875 2 816 021 6 NSW Animal Crossing: New Horizons 8 302 8 370 523 7 NS2 Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition 8 089 61 007 8 NS2 Momotaro Dentetsu 2 – Switch 2 Edition 5 500 267 814 9 NSW Pokémon Legends: Z-A 5 029 1 606 811 10 NS2 Kirby Air Riders 4 848 496 272

Du côté du hardware, la Switch 2 s’est vendue à 65 807 unités, la famille PlayStation 5 à 11 130 unités, la famille Switch à 8 892 unités, la famille Xbox Series à 1 253 unités et la famille PlayStation 4 à 22 unités.

Les ventes totales de consoles pour la semaine s’élèvent à 87 104 unités. La Switch 2 continue de dominer avec un total cumulé atteignant 4 372 893 unités depuis son lancement, tandis que les ventes année-en-cours s’établissent à 588 826 unités. La famille Switch originale totalise 36 526 822 unités vendues à vie, la PlayStation 5 atteint 7 386 791 unités, et la Xbox Series accumule 691 982 unités au total.

Ventes Hardware – Japon