Pour cette septième sélection de la semaine, nous avons des classiques, des titres, qui, pour la plupart, sont régulièrement en promotion, mais aussi quelques nouveautés. Nous espérons que cette sélection vous comblera !

Cat Quest III

9,99€ au lieu de 19,99€

Cat Quest III n’a jamais été aussi peu cher ! L’aventure féline est actuellement sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) jusqu’au 11 mars. (Au cas où, Cat Quest II est aussi en promotion à environ quatre euros).

Vous aimez les chats ? L’humour ? Les pirates ? Les trois ? Alors n’hésitez pas, car Cat Quest III coche toutes les cases ! Cat Quest III est un beau action-RPG qui vous offrira de belles heures de jeux. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Let’s Build a Zoo

5,87€ au lieu de 16,79€

Voici un jeu noté bas dans nos colonnes mais que nous apprécions énormément. Let’s Build a Zoo est en promotion sur l’eShop à 5,87€ au lieu de 16,79€ (-65%) jusqu’au 10 mars.

Let’s Build a Zoo est un jeu délirant dans lequel nous gérons notre zoo. Cependant, celui-ci est loin d’être dans les « normes » ; vous pouvez aussi bien créer de nouvelles espèces à coup de mutations génétiques ou berner les visiteurs avec de « faux animaux » ! Notre testeuse lui avait mis à sa sortie la note de 7 sur 10. Les DLCs sont aussi en promotion.

Vous pouvez lire notre test ici.

Promise Mascot Agency

17,15€ au lieu de 24,50€

Première apparition dans notre sélection pour ce jeu sorti l’année dernière ! Promise Mascot Agency est disponible sur l’eShop à 17,15€ au lieu de 24,50€ (-30%) jusqu’au 10 mars !

Attention, Promise Mascot Agency est réservé à un public averti ! Ce titre, étrange mélange avec un jeu de gestion, un collectathon, un jeu d’enquête et un jeu d’exploration, nous permet d’incarner un yakuza qui doit aller gérer une agence de mascottes pour payer sa dette ! Cependant, les mascottes sont loin d’être mignonnes, voires compétentes…. Promise Mascot Agency est un OVNI réussi. Nous lui avons mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

No Man’s Sky

19,99€ au lieu de 49,99€

No Man’s Sky, pour les deux Nintendo Switch, propose une belle promotion sur l’eShop : le jeu est disponible à 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) jusqu’au 25 février !

Malgré des défauts marqués, notamment sur la première console du nom, No Man’s Sky n’a cessé de s’améliorer année après année, proposant une expérience qualitative et un monde ouvert complet. La mise à niveau (gratuite) sur Nintendo Switch 2 offre d’ailleurs une version vraiment agréable que nous recommandons chaudement. Notre testeur lui avait mis la note de 7,3 sur 10 à sa sortie, mais nul doute que la version Switch 2 mérite bien plus.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dave the Diver

11,99€ au lieu de 19,99€

Le désormais très connu Dave the Diver est sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) jusqu’au 18 février.

Vous aimez la pêche ? Vous aimez les restaurants ? Vous aimez les histoires mignonnes et abracadantesques ? N’hésitez pas, Dave the Diver est un must have, un jeu amusant, à la durée de vie colossale… Notre testeur lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.