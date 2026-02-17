Assassin’s Creed Shadows reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour en version 1.1.8 sur Nintendo Switch 2. Pour les joueurs sur la console de Nintendo, des améliorations notables sont au programme : la stabilité a été traitée, Ubisoft a amélioré l’expérience tactile et activé les reflets de l’eau en mode dock. Par ailleurs, le jeu reçoit un saut manuel, une feuille de statistiques détaillées et bien plus encore.

Le saut manuel est enfin là. Ubisoft a entendu les demandes des joueurs et ramène une fonctionnalité favorite pour le Parkour. Avec l’option de gameplay « Parkour Avancé » activée, le bouton Parkour Haut permet désormais à Naoe et Yasuke de sauter à tout moment, rendant le monde encore plus dynamique pour les amateurs de Parkour.

La feuille de statistiques détaillées permet d’approfondir les statistiques des équipements et tenues. En accédant au menu Inventaire et en cliquant sur le stick analogique droit avec une manette ou TAB avec une souris et un clavier, les joueurs peuvent voir comment tout leur équipement, leurs bonus et leurs tenues fonctionnent ensemble dans les moindres détails pour affiner leur style de jeu.

Les retours visuels sur les barres de vie des ennemis lors d’un coup critique ont été significativement augmentés, permettant de mieux ressentir la létalité d’un build en pratique. Un nouveau point d’entrée vers le menu Animus a également été ajouté à l’entrée du Repaire sous la forme d’un glitch Animus, offrant un accès rapide aux fonctionnalités Projets, Échange et Coffre.

Concernant les corrections de bugs et améliorations, la stabilité générale a été améliorée avec des corrections de crashs lors du démarrage d’une partie en Nouveau Jeu+ sur une plateforme où Traque sur Awaji n’est pas possédé avec une sauvegarde ayant déjà progressé dans l’histoire d’Awaji.

Du côté du gameplay, les XP gagnés depuis les contrats ne seront plus réduits lors du changement de saison. Les saisons ne changeront plus lors d’un swap de personnage. Un problème empêchant les PNJ d’apparaître dans le repaire a été corrigé. La collision avec l’aigle aux points de vue ne bloquera plus l’interaction de synchronisation.

De nombreuses corrections concernent les armes et bonus : le Kusarigama et la Naginata ne recevront plus de double dégâts critiques, les bonus lançant des bombes fumigènes reflèteront désormais cela en difficultés Expert ou Cauchemar, et les bonus fonctionneront de manière cohérente sur les ennemis affectés par un état. Plusieurs perks augmentant les dégâts de manière non intentionnelle ont été corrigés, notamment pour le Bad News Teppo, les katanas Eye of the Dragon et Claw of the Dragon, la Sage’s Reach Naginata, le Kaen Kusarigama, le Flying Leaf Katana, le Moon Eater Blade Katana, le Fox Tail, l’Amaterasu’s Blessing, le Minogame’s Protection, l’Oni’s Fury et le Fujin’s Tempest.

L’interface utilisateur a également reçu plusieurs corrections incluant l’affichage incorrect de l’augmentation des dégâts d’armure pour la maîtrise Teppo de Yasuke, du texte manquant à la Forge pour les bonus Feu et Givre, et diverses descriptions de bonus corrigées pour plusieurs équipements.

Les corrections spécifiques à la Nintendo Switch 2 incluent la résolution de problèmes de stabilité, l’amélioration de l’expérience tactile et l’activation des reflets de l’eau en mode dock.

Côté quêtes, de nombreux problèmes ont été corrigés : « La Leçon » octroie désormais correctement sa récompense et permet l’interaction avec Junjiro, « Vengeance » permet de quitter la baie d’Hiruga sans désynchronisation, « Les Envoyés perdus » permet d’interagir avec l’envoyé sans problème, « Un Samouraï d’un autre genre » corrige l’empêchement d’effectuer les Kata, « Histoires du Temple » empêche Joken Hokkyo de mourir pendant la mission, « Le Spectacle de marionnettes » permet de collecter le coffre des Regalia Impériales, « Chasse aux chasseurs » met à jour l’objectif de quête au fur et à mesure de la progression, « Chiens errants » corrige l’impossibilité de terminer la mission, « Cheval de guerre » corrige l’immobilisation de Rin, et « Un casse-tête » rétablit des objets et compétences manquants avec récupération automatique au chargement.

En parallèle, il a été annoncé hier que la version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows recevra son extension Traque sur Awaji le mois prochain.

Notes de mise à jour de la version 1.1.8 d’Assassin’s Creed Shadows

Saut manuel

Ça y est, c’est enfin là !

Nous avons entendu vos demandes et nous ramenons une fonctionnalité adorée des fans pour la parkour : le saut manuel.

En activant l’option de gameplay « Parkour avancé », la touche « Parkour vers le haut » permettra désormais à Naoe et Yasuke de sauter à tout moment, faisant du monde un terrain de jeu encore plus dynamique pour les passionnés de parkour !

Fiche de statistiques détaillée

Plongez plus profondément dans les statistiques de vos équipements et de votre stuff avec la Fiche de statistiques détaillée.

Rendez-vous dans le menu Inventaire, et appuyez sur le stick analogique droit sur manette ou sur la touche TAB au clavier/souris, pour voir en détail comment toutes vos pièces d’équipement, vos compétences et vos configurations interagissent pour élaborer votre build selon votre style de jeu.

Coups critiques – Améliorations visuelles

Nous avons considérablement amélioré le retour visuel sur les barres de vie des ennemis lorsqu’un coup critique est porté. Cela vous permettra de mieux ressentir la létalité de votre nouvelle et incroyable configuration en conditions réelles.

Nouveau point d’entrée pour le menu Animus

Nous avons ajouté un nouveau point d’entrée pour le menu Animus !

À l’entrée de votre planque, vous trouverez le glitch Animus. Un nouveau point d’accès pour utiliser rapidement les fonctionnalités Projets, Échange et Coffre.

Corrections de bugs et améliorations

Stabilité

Correction de problèmes de stabilité.

Correction de problèmes de plantage au lancement d’une Nouvelle Partie+ sur une plateforme ne possédant pas l’extension « Griffes d’Awaji », avec une sauvegarde ayant déjà progressé dans l’histoire d’Awaji.

Gameplay

L’EXP gagnée via les contrats n’est plus réduite lors des changements de saison.

Monde

Les saisons ne changent plus lors de l’échange de personnages.

Correction d’un problème empêchant l’apparition des PNJ dans la planque.

La collision avec l’aigle aux points de vue n’empêche plus d’interagir pour synchroniser.

Armes et Compétences

Correction d’un problème où le Kusarigama et la Naginata accordaient le double des dégâts critiques.

Les compétences qui lancent des bombes fumigènes fonctionnent désormais correctement en difficultés Expert ou Cauchemar.

Correction d’un problème où l’effet visuel de l’accumulation d’affliction d’une compétence apparaissait sur des objets non équipés.

Les compétences fonctionnent désormais correctement sur les ennemis affligés.

Correction de la gravure « Déclencher l’affliction sur la parade » qui ne fonctionnait pas comme indiqué.

Les compétences de dégâts de poison n’augmentent plus les dégâts d’affliction de feu.

Correction d’un problème où la compétence « +50% de chances de critique sans dégâts subis en combat » ne donnait incorrectement que +5% pour la robe « Moonlight Crescent ».

Correction d’un problème où la compétence « -5% de dégâts subis par ennemi en combat » ne fonctionnait pas.

Correction d’un problème où la compétence « +6% d’accumulation d’affliction avec les outils » ne fonctionnait pas.

La compétence de maîtrise d’assassin donne désormais la bonne quantité d’adrénaline sur les assassinats.

Correction d’un problème où la compétence « +10% de dégâts par tranche de 10% de PV manquants » accordait des dégâts supplémentaires alors que la santé était pleine.

La compétence « Œil de faucon » pour le Teppo « Tenzutsu Burst » n’augmente plus tous les dégâts de 50% mais seulement ceux du Teppo.

Correction d’un problème où les compétences suivantes augmentaient les dégâts de manière non intentionnelle et n’affectaient pas les dégâts sur l’armure : Compétence « Raté » : « +15% de dégâts, mais 15% de chance de rater » pour le Teppo « Bad News ». Dégâts contre un ennemi seul : « +35% de dégâts face à un seul ennemi » pour le Katana « Eye of the Dragon » et le Long Katana « Claw of the Dragon ». Dégâts après blocage : « Cumule +10% de dégâts sur la prochaine attaque avec chaque blocage » pour la Naginata « Sage’s Reach ». Dégâts quand encerclé : « +35% de dégâts quand encerclé par 2 ennemis ou plus » pour le Kusarigama « Kaen ». Dégâts sur coup parfait : « +15% de dégâts sur la prochaine attaque après avoir appuyé sur le bouton d’attaque légère/lourde au moment de l’impact » pour le Katana « Flying Leaf ». Faim céleste : « +100% de dégâts mais supprime toutes les rations » pour le Katana « Moon Eater Blade ». Portée mystique : « La grande allonge augmente les dégâts sur la posture de 15%, cumulable jusqu’à 3 fois » pour le « Fox Tail ». Dégâts pour les emplacements de compétences inutilisés : « +10% de dégâts par emplacement de compétence inutilisé » pour la bénédiction d’Amaterasu. Dégâts pour les pièces d’armure vides : « +50% de dégâts par pièce d’armure vide » pour la protection « Minogame ». Dégâts pour l’équipement non-légendaire : « +15% de dégâts par pièce d’équipement non-légendaire ou non-artéfact équipée » pour la furie d’Oni. Dégâts pour les provinces alertées : « +10% de dégâts par province alertée » pour la tempête de Fujin.



Interface Utilisateur

Correction d’un problème où l’augmentation des dégâts sur l’armure via la maîtrise du Teppo pour Yasuke était incorrecte.

Correction d’un problème où le texte était manquant à la forge pour les compétences Feu et Givre.

La compétence « Répandre 25% d’accumulation d’affliction à la mort d’un ennemi affligé » spécifie désormais le montant de l’accumulation pour le costume « Noh Masterstroke ».

La compétence du Tanto « Artist’s Tear » mentionne désormais correctement que le bonus est perdu après avoir été touché.

La compétence de la Naginata « Time-Honored Crescent » mentionne désormais que la première frappe est une attaque de posture.

Correction de la description de la compétence du Kanabo « Dark Encryption » en « +75% de dégâts ».

Correction d’un problème où la compétence « 15% de chance d’obtenir un objet de valeur à la mort d’un ennemi » était mal catégorisée à la forge.

Correction de la description de la compétence « Dégâts à cheval » pour le Teppo « Falling Leaf ».

Correction de la description de la compétence « Dégâts à distance hors combat » pour la tenue « Master Archer ».

SPÉCIFIQUE À LA PLATEFORME

Nintendo Switch 2

Correction de problèmes de stabilité.

Amélioration de l’expérience sur écran tactile.

Activation des reflets sur l’eau en mode docké.

