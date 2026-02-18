Bandai Namco a annoncé une nouvelle mise à jour pour Dragon Ball: Sparking Zero, qui sort demain. Il s’agira de la version 2A013.012.003.009.011 sur Nintendo Switch 2 et de la version 2013.012.003.009.011 sur Switch.

MISE À JOUR GRATUITE – DRAGON BALL SPARKING ZERO (NINTENDO SWITCH)

À partir du 19 février 2026 à 1h00 UTC (horaire prévu), nous déploierons une nouvelle mise à jour.

En raison de la distribution de cette mise à jour, une maintenance sera effectuée le 19 février de 1h00 à 3h00 UTC.

Pendant la maintenance, les modes Match Classé et Combat personnalisé : Bibliothèque universelle seront indisponibles.

Pour garantir une expérience de jeu optimale sur DRAGON BALL SPARKING! ZERO, veuillez vous assurer d’appliquer la dernière mise à jour avant de jouer.

Plateformes concernées

Nintendo Switch™ 2

Nintendo Switch™

Informations sur la version

Nintendo Switch™ 2 : Ver. 2A013.012.003.009.011

Nintendo Switch™ : Ver. 2013.012.003.009.011

Changements et ajustements des modes de jeu

Extreme Warrior Time Attack Ajout d’un nouveau mode à durée limitée où les joueurs affrontent des personnaux dont la puissance est considérablement augmentée. (Ce mode n’est pas disponible en dehors de la période de l’événement.)

Versus En mode Bataille en équipe , tous les stages sont désormais sélectionnables. Remarque : Tous les stages deviennent sélectionnables uniquement lorsque la version Nintendo Switch™ 2 ou la version Nintendo Switch™ est jouée sur une console Nintendo Switch™ 2 avec les données de mise à jour appliquées.



Changements et ajustements des fonctionnalités

Combat personnalisé Ajout de nouvelles options de scénarios, de cinématiques et de textes.

Autres Amélioration de l’ergonomie et de la stabilité générale du système.

