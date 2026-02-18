Apparemment, la nouvelle mise à jour de Monster Hunter Wilds supprime les mentions textuelles de la Switch 2, mais laisse une image tutoriel Switch 2 pour la Communication Locale.

Ce n’est pas officiel tant que Capcom ne l’annonce pas, mais Monster Hunter Wilds arrivant sur Switch 2 semble réel. La nouvelle mise à jour contient plusieurs éléments intéressants, notamment Tempered Gogmazios et Zoh Shia, ainsi qu’une version SW2.

Tempered Gogmazios possède maintenant réellement son fichier LegendaryParam, et pas seulement son nom dans le jeu. Il arrive donc probablement, avec peut-être cette plaque comme récompense. Auparavant, c’était un peu incertain, mais maintenant cela semble être presque 100% certain.

Pour Tempered Zoh Shia, son LegendaryParam a été mis à jour. Il mentionne maintenant spécifiquement certaines attaques et obus qui sont modifiés. Le seul problème est que son nom n’existe pas réellement dans le jeu, il n’y a pas de « Tempered Zoh Shia ». Bizarrement, voici les mouvements/actions modifiés. Ne vous attendez pas à des changements majeurs réels cependant, ils sont tous listés avec SpeedRate 0.95 à l’exception des deux derniers, qui sont à 1.05 :

Les mouvements modifiés incluent cChargeBreathFront, cChargeBreathFrontCombo, cChargeBreathBack, cChargeBreathBackCombo, cDamageMax, cDamageMaxTwoLeg, cDamageDown, cDamageDownTwo, cStampAttack, cWingSlashExplosion, cWingSlashExplosionTwo, cWingArmSweep, cUnderBreath et cUnderBreathTwo.

Les obus mentionnés sont GroundSign_LightningSweepBreath et Burst_LightningSweepBreath avec ScaleRate 1.2.

Pensez-vous qu’une version Switch 2 se produira ? Une image tutoriel pour la Communication Locale suggère fortement cette possibilité. Fait intéressant, Capcom a supprimé toutes les mentions textuelles de la version NSW2. La présence d’une image tutoriel spécifique à la Switch 2 dans les fichiers du jeu, combinée aux mentions précédentes dans le code, suggère fortement qu’une version Switch 2 de Monster Hunter Wilds est en développement, même si Capcom n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet.