Hyper Games a annoncé que Moomintroll: Winter’s Warmth, une aventure narrative chaleureuse et riche en émotions, arrivera le 27 avril 2026 sur Nintendo Switch, Switch 2 et PC via Steam. Le studio, déjà connu pour Snufkin: Melody of Moominvalley, revient avec une nouvelle adaptation inspirée des œuvres de Tove Jansson, centrée cette fois sur Moomintroll lui‑même.

L’histoire débute lorsque Moomintroll se réveille trop tôt de son hibernation, découvrant un Moominvalley méconnaissable, plongé dans un hiver silencieux et glacé sous l’emprise de la Lady of the Cold. Pour la première fois, il est seul. Cherchant d’abord quelqu’un pour prendre soin de lui, il se retrouve finalement embarqué dans un voyage initiatique où il devra affronter l’inconnu, tisser de nouvelles amitiés et aider ceux qui en ont davantage besoin.

Le jeu se présente comme une aventure cosy en vue top‑down, mêlant exploration, narration et puzzles environnementaux. Chaque zone de Moominvalley est soigneusement illustrée pour recréer l’atmosphère hivernale inspirée du roman Moominland Midwinter. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une suite directe à Snufkin: Melody of Moominvalley, le titre en est un successeur spirituel, partageant sa sensibilité artistique et son approche douce de l’aventure.

Caractéristiques principales

Aventure top‑down en troisième personne dans un Moominvalley enneigé.

dans un Moominvalley enneigé. Exploration narrative centrée sur la chaleur, l’entraide et la découverte.

centrée sur la chaleur, l’entraide et la découverte. Univers inspiré de Moominland Midwinter de Tove Jansson.

de Tove Jansson. Incarnez Moomintroll , en quête d’amitié et de réconfort.

, en quête d’amitié et de réconfort. Puzzles environnementaux dans des décors cosy et minutieusement réalisés.

Collector’s Cove appareillera sur Nintendo Switch le 12 mars 2026

Le studio indépendant allemand VoodooDuck a annoncé que Collector’s Cove, son aventure cosy centrée sur la collection et l’exploration, sortira sur Nintendo Switch le 12 mars 2026. Le jeu invite les joueurs à cultiver une ferme flottante… tirée à travers l’océan par un dinosaure adorable et câlin.

Dans Collector’s Cove, vous embarquez pour une aventure maritime chaleureuse où votre bateau‑ferme devient votre base d’exploration. Au fil de votre voyage, vous découvrirez de nouvelles îles, de nouvelles cultures, des poissons rares et des matériaux à collecter pour remplir votre Collector’s Compendium et progresser vers le statut de Named Collector.

Caractéristiques principales

🌽 Cultiver : Développez votre propre ferme directement sur le pont de votre navire, entouré par l’immensité de la mer.

: Développez votre propre ferme directement sur le pont de votre navire, entouré par l’immensité de la mer. 🌊 Explorer : Naviguez vers des eaux inconnues et récoltez des ressources sur des îles encore inexplorées.

: Naviguez vers des eaux inconnues et récoltez des ressources sur des îles encore inexplorées. 📔 Collectionner : Trouvez des cultures rares, des poissons uniques et complétez chaque page du Compendium.

: Trouvez des cultures rares, des poissons uniques et complétez chaque page du Compendium. 🦕 Se lier d’amitié : Personnalisez votre fidèle compagnon dinosaure, qui vous aide dans vos tâches et vos explorations.

: Personnalisez votre fidèle compagnon dinosaure, qui vous aide dans vos tâches et vos explorations. 🎍 Personnaliser : Fabriquez des objets utiles à partir des matériaux trouvés et transformez votre bateau en véritable maison flottante.

CALX étend sa sortie à la PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, et une démo PC est disponible

Dear Villagers et le studio True Colors ont annoncé que CALX — auparavant connu sous le nom de XTAL — sortira également sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, en plus de sa version PC (Steam) déjà confirmée. Une démo jouable est disponible dès maintenant sur Steam, permettant de découvrir l’introduction du jeu, son tutoriel complet et une partie du Canyon, la première zone. Comptez environ une heure de jeu.

CALX est une aventure action 3D atmosphérique, inspirée par l’art de la science‑fiction visionnaire. Le joueur explore Syro, une planète aux paysages immenses, façonnés par des structures cristallines et des technologies anciennes. L’objectif : comprendre ce que le WARP a infligé à la civilisation des Quoths, en laissant l’environnement raconter l’histoire à travers l’exploration.

Le jeu alterne entre moments de contemplation et séquences d’action frénétiques, dans un rythme volontairement ondulant. L’esthétique hypnotique et la bande‑son travaillent de concert pour créer une ambiance mélancolique et mystérieuse, où l’on se sent minuscule mais jamais vraiment seul.

Le mouvement au cœur de l’expérience

CALX mise sur une mobilité riche et fluide :

Double saut

Ruée aérienne

Lévitation

Grappin

Ces capacités permettent d’ouvrir progressivement le monde interconnecté, de découvrir des chemins cachés et de revisiter d’anciennes zones sous un nouveau jour.

L’histoire se dévoile à travers les ruines, les paysages et les énigmes qui émergent naturellement de l’environnement. Peu de dialogues : tout passe par l’atmosphère, les lieux et les vestiges.

Votre compagnon AFX vous accompagne et gagne en puissance au fil de l’aventure. Les combats mélangent attaques corps‑à‑corps, tirs à distance et esquives parfaites pour obtenir un avantage tactique. Chaque nouvelle arme trouvée dans les ruines modifie votre manière d’aborder les affrontements.

Chaque zone possède sa propre ambiance, oscillant entre calme absolu et énergie étrange. Les améliorations trouvées dans les anciennes technologies modifient autant vos capacités de combat que votre mobilité. CALX propose une aventure d’environ 10 à 15 heures, pensée comme un hommage moderne aux grands classiques du genre.

Bluey’s Quest for The Gold Pen sortira sur Switch et Switch 2 le 28 mai 2026

PM Studios et Radical Forge, en collaboration avec Halfbrick Studios, BBC Studios et Ludo Studio, ont annoncé que Bluey’s Quest for The Gold Pen, un jeu d’aventure inspiré de la série primée Bluey, arrivera sur Nintendo Switch, Switch 2 et PC le 28 mai 2026. À noter : sur Switch 2, le jeu sera entièrement présent sur la cartouche — pas de Game Key Card.

Les précommandes numériques sont déjà ouvertes sur toutes les plateformes, et les versions physiques sont disponibles chez Amazon, Walmart, Target, GameStop et Video Games Plus. L’édition physique est pensée comme un « livre interactif » que les familles peuvent sortir du meuble et partager ensemble.

Écrit par Joe Brumm, le créateur de Bluey, le jeu propose une histoire totalement inédite, avec cinématiques animées, décors dessinés à la main, voix originales de la série, et une nouvelle bande‑son composée par Halfbrick en collaboration avec Ludo Studio et la BBC. L’aventure est pensée pour les joueurs dès 7 ans, mais aussi pour les fans de tout âge.

Une aventure familiale pleine d’imagination

Tout commence lorsque Bluey dessine… jusqu’à ce que Bandit lui vole son Gold Pen, indispensable pour terminer son histoire. Autour de la table, toute la famille contribue à créer un monde imaginaire :

Chilli façonne des terres étranges,

Bandit devient King Goldie Horns sur sa moto,

sur sa moto, Bingo se transforme en Bingoose, une aventurière qui pond des œufs dorés.

Bluey et Bingoose se lancent alors dans une quête pleine de fantaisie pour récupérer le précieux stylo.

Contenu du jeu

Le titre propose neuf niveaux variés inspirés de paysages australiens : montagnes enneigées, plages dorées, forêts luxuriantes, Outback…

Les joueurs pourront :

Explorer des mondes vivants dessinés à la main

des mondes vivants dessinés à la main Résoudre des puzzles légers et accomplir des mini‑quêtes

des puzzles légers et accomplir des mini‑quêtes Glisser, voler, patiner et relever des défis amusants

et relever des défis amusants Aider des petites créatures perdues à retrouver leur maison

des petites créatures perdues à retrouver leur maison Chercher des collectibles débloquant de nouveaux moments d’aventure

Planet of Lana II: Children of the Leaf dévoile une nouvelle vidéo de gameplay avant sa sortie du 5 mars

Wishfully Studios et Thunderful ont publié une nouvelle vidéo de gameplay pour Planet of Lana II: Children of the Leaf, offrant une plongée dans la mystérieuse forêt de Wemari. On y voit Mui tirer Lana d’un mauvais pas, le duo déjouer un robot menaçant, sauver un ami et croiser une créature majestueuse.

Le jeu sortira le 5 mars 2026 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Game Pass, PS5, PS4, Nintendo Switch et Switch 2. Une démo est déjà disponible sur PC, PlayStation et Xbox, et arrive prochainement sur Switch et Switch 2.

Suite directe du premier opus, Planet of Lana II poursuit l’histoire de Lana et de son compagnon Mui alors que leur planète sombre dans les conflits. Les tribus se divisent, la technologie bouleverse l’équilibre, et les deux héros doivent lutter non seulement pour survivre, mais aussi pour préserver l’âme de leur monde.

Le jeu reste fidèle à la formule qui a fait le succès du premier épisode : puzzles intelligents, séquences d’action exigeantes, infiltration, et un gameplay basé sur la coopération entre Lana et Mui, le tout dans un univers visuellement somptueux.

Caractéristiques principales

Aventure cinématographique puzzle‑platformer mêlant exploration, énigmes douces et ambiance narrative.

mêlant exploration, énigmes douces et ambiance narrative. Gameplay compagnon centré sur la relation entre Lana et Mui.

centré sur la relation entre Lana et Mui. Monde peint à la main , où nature et technologie s’entrechoquent.

, où nature et technologie s’entrechoquent. Exploration fluide avec une Lana plus agile : wall jumps, déplacements dynamiques, environnements variés.

avec une Lana plus agile : wall jumps, déplacements dynamiques, environnements variés. Puzzles naturels et variés , basés sur l’observation, le timing et la coopération.

, basés sur l’observation, le timing et la coopération. Narration sans paroles , portée par les visuels, la musique et l’interaction.

, portée par les visuels, la musique et l’interaction. Récit sci‑fi émotionnel de 6 à 8 heures, accompagné d’une bande‑son orchestrale.

Voidling Bound : nouveau trailer dévoilé, sortie prévue sur Switch 2 après le lancement PC

Le studio canadien Hatchery Games, fondé par d’anciens développeurs de Skylanders, a publié une nouvelle bande‑annonce pour Voidling Bound, leur RPG d’action orienté évolution et ADN. Le jeu arrivera sur Switch 2 un peu plus tard, après sa sortie PC fixée au 9 juin 2026. Des versions PS5 et Xbox Series suivront également.

Décrit par les joueurs comme un mélange entre Spore et Warframe, Voidling Bound vous permet de faire évoluer des Voidlings via des arbres de mutations, modifiant autant leurs capacités que leur apparence. Le système de gènes mutants, de perks évolutifs et de combinaisons d’attributs ouvre la voie à des builds quasi illimités, centrés sur la synergie et l’expérimentation.

Une démo mise à jour est disponible sur Steam dans le cadre du Steam Next Fest de février 2026. Elle inclut une introduction narrative animée, un nouveau biome (Gilick’s Cryo Branch), une faction ennemie inédite, des cartes modifiées, des optimisations de performances et des améliorations audio/visuelles. La sauvegarde sera transférable vers la version finale.

Un RPG d’action où l’on contrôle directement ses créatures

Dans Voidling Bound, vous incarnez un Space Wrangler capable de prendre le contrôle total de créatures appelées Voidlings dans un TPS sci‑fi nerveux. L’humanité, menacée par un parasite dévastateur, doit former un lien neural avec ces êtres pour survivre.

Caractéristiques principales

Action en vue à la troisième personne : tirez, tranchez, percutez, esquivez, parez et déclenchez des capacités ultimes.

: tirez, tranchez, percutez, esquivez, parez et déclenchez des capacités ultimes. Évolutions ramifiées : choisissez un alignement élémentaire, modifiez l’apparence, débloquez des perks mutants et adaptez votre style de jeu.

: choisissez un alignement élémentaire, modifiez l’apparence, débloquez des perks mutants et adaptez votre style de jeu. Personnalisation poussée : attribuez des points d’attribut (force, vitalité, essence, récupération, agilité) et débloquez des améliorations d’aptitudes.

: attribuez des points d’attribut (force, vitalité, essence, récupération, agilité) et débloquez des améliorations d’aptitudes. Planètes artisanales à purifier : explorez des mondes vibrants infestés d’ennemis variés et relevez des missions ou arènes exigeantes.

: explorez des mondes vibrants infestés d’ennemis variés et relevez des missions ou arènes exigeantes. Collection et élevage : sauvez des œufs, faites éclore de nouveaux Voidlings, obtenez des natures rares et combinez-les via l’élevage.

: sauvez des œufs, faites éclore de nouveaux Voidlings, obtenez des natures rares et combinez-les via l’élevage. Création génétique : assemblez gènes, couleurs, parties du corps et perks pour fabriquer des spécimens uniques.

: assemblez gènes, couleurs, parties du corps et perks pour fabriquer des spécimens uniques. Synergies avancées : combinez vos découvertes pour créer des Voidlings capables d’affronter les défis les plus extrêmes.

GRIDbeat! sort sur Switch et PC le 26 mars 2026, et dévoile une nouvelle bande‑annonce

Acclaim et Ridiculous Games ont confirmé que GRIDbeat!, leur dungeon crawler rythmique survitaminé, arrivera sur Nintendo Switch et PC (Steam) le 26 mars 2026. L’annonce s’accompagne d’un nouveau trailer “deep dive”, présenté par Jaime Bencia, senior producer chez Ridiculous Games, qui détaille les mécaniques clés du jeu.

GRIDbeat! repose sur une idée simple mais redoutable : tout se joue sur le rythme. Chaque déplacement, chaque attaque, chaque interaction doit être synchronisé avec la bande‑son électrisante. Vous incarnez un hacker coincé dans Knoss.OS, le réseau corporatif le plus sécurisé de la planète, après avoir volé des données inestimables. Pour vous échapper du Mainframe, il faudra explorer des labyrinthes numériques, éviter les pièges, affronter des IA hostiles… et surtout rester dans le tempo.

Ce que propose GRIDbeat!

Dungeon crawling rythmique : combats, déplacements et actions se font sur le beat.

: combats, déplacements et actions se font sur le beat. Exploration de labyrinthes cybernétiques : attention aux pièges comme les Server Formats capables d’effacer un niveau entier.

: attention aux pièges comme les Server Formats capables d’effacer un niveau entier. Pouvoirs et améliorations évolutives : installez des logiciels, débloquez des outils et découvrez des secrets.

: installez des logiciels, débloquez des outils et découvrez des secrets. Boss Cyber.Mind : des IA gardiennes à affronter dans des combats rythmés intenses.

: des IA gardiennes à affronter dans des combats rythmés intenses. Bande‑son électrisante : la musique guide chaque mouvement, chaque attaque, chaque décision.

Fallen Tear: The Ascension dévoile une nouvelle bande‑annonce, sortie prévue sur Switch après le premier trimestre 2026

Winter Crew, accompagné de CMD Studios et Holysoft Studios, a partagé une nouvelle bande‑annonce pour Fallen Tear: The Ascension, leur Metroidvania 2D inspiré du JRPG et entièrement animé à la main. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch après le Q1 2026, sans date précise pour le moment.

Dans cette aventure, vous incarnez Hira, un jeune héros mystérieux explorant les terres luxuriantes de Raoah, un monde vivant où esprits sauvages et dieux incarnés influencent chaque recoin. L’exploration est au cœur du gameplay : secrets enfouis dans l’ombre, zones denses en végétation, rencontres marquantes et Fated Bonds, un système de relations permettant de débloquer de nouvelles capacités grâce aux alliés rencontrés.

Un monde vivant qui réagit à vos choix

Raoah se compose de 26 biomes distincts, chacun transformé dynamiquement par les actions du joueur. Les pouvoirs d’Hira évoluent au fil de l’aventure, notamment via des formes spéciales comme l’Overgrowth, capable d’encaisser les dégâts tout en infligeant des attaques dévastatrices. Ces transformations ouvrent aussi de nouvelles possibilités de déplacement, renforçant l’aspect Metroidvania.

Exploration, puzzles et combat fluide

Chaque zone propose ses propres puzzles environnementaux et obstacles. Le jeu combine :

Arbres de compétences multiples , permettant d’adapter son style de jeu

, permettant d’adapter son style de jeu Un système de combat fluide , mêlant action moderne et inspirations JRPG

, mêlant action moderne et inspirations JRPG Des environnements dessinés à la main , animés image par image

, animés image par image Des personnages doublés, renforçant l’immersion narrative

Opus Magnum: Complete Edition arrive sur Nintendo Switch le 17 mars 2026

Zachtronics et ses anciens collaborateurs se réunissent une dernière fois pour offrir aux joueurs Opus Magnum: Complete Edition, qui sortira sur Nintendo Switch le 17 mars 2026. Cette édition regroupe le jeu original ainsi que De Re Metallica, une extension massive représentant environ la moitié du contenu du jeu de base, le tout compilé sur une seule cartouche.

De Re Metallica : une préquelle ambitieuse

Ce DLC propose :

17 nouveaux puzzles répartis sur 3 chapitres ,

répartis sur , 3 nouveaux glyphes ,

, une nouvelle variante du mini‑jeu Sigmar’s Garden ,

, une histoire inédite centrée sur Saverio Daas, un chercheur iconoclaste convaincu de pouvoir percer des secrets métallurgiques que même l’Académie Impériale ignore.

L’équipe originale de Zachtronics s’est reformée spécialement pour créer ce contenu, après que des fans ont soumis des idées suffisamment inspirantes pour relancer la créativité de Zach Barth.

Un puzzle-game ouvert signé Zachtronics

Opus Magnum reste fidèle à l’ADN du studio : un jeu de réflexion ouvert, où chaque problème peut être résolu de multiples façons. Le joueur conçoit des machines alchimiques complexes à base de bras programmables, rails personnalisables et dispositifs ésotériques comme la roue de Van Berlo ou le glyphe Animismus.

Contenu et fonctionnalités principales

Machines à concevoir : créez des systèmes mécaniques capables de transmuter, assembler et transformer des matériaux.

: créez des systèmes mécaniques capables de transmuter, assembler et transformer des matériaux. Puzzles ouverts : optimisez vos créations pour battre vos amis en vitesse, compacité ou efficacité.

: optimisez vos créations pour battre vos amis en vitesse, compacité ou efficacité. GIF exportables : partagez vos solutions élégantes.

: partagez vos solutions élégantes. Steam Workshop (PC) : éditeur de puzzles complet et puzzles communautaires via le Journal of Alchemical Engineering.

: éditeur de puzzles complet et puzzles communautaires via le Journal of Alchemical Engineering. Histoire riche : intrigues politiques et rivalités entre grandes Maisons alchimiques.

: intrigues politiques et rivalités entre grandes Maisons alchimiques. Mini‑jeu solitaire : Sigmar’s Garden, un solitaire alchimique où chaque partie est gagnable… mais pas forcément gagnée.

Kyukyoku TigerHeli – Toaplan Arcade Garage arrive sur Switch le 26 février 2026

Clear River Games et M2 ont annoncé que Kyukyoku TigerHeli – Toaplan Arcade Garage, quatrième entrée de la prestigieuse gamme M2ShotTriggers, sortira en version numérique sur Nintendo Switch le 26 février 2026. Une nouvelle bande‑annonce accompagne l’annonce.

Cette compilation marque la première fois que ces classiques de TOAPLAN sont proposés en dehors de l’Amérique du Nord et du Japon dans un format moderne. Elle inclut deux titres fondateurs du shoot’em up arcade :

Kyukyoku Tiger / Twin Cobra (1987)

Tiger‑Heli (1985)

Une restauration premium signée M2

Comme toujours avec M2, les joueurs peuvent s’attendre à des conversions d’une fidélité irréprochable, enrichies de nombreuses options :

M2 Gadgets (overlays d’informations en temps réel)

(overlays d’informations en temps réel) Modes Super Easy

Arcade Challenge Modes pour perfectionner chaque stage

Un DLC massif pour les fans

Un pack additionnel, Kyukyoku TigerHeli – Console Ports + Get Star Pack, sera également disponible. Il inclut :

Les versions PC Engine, Famicom, NES et Mega Drive de Tiger‑Heli et Kyukyoku Tiger

de Tiger‑Heli et Kyukyoku Tiger Les versions NES et Genesis de Twin Cobra

de Twin Cobra Get Star (1986), beat’em up arcade rare de TOAPLAN, pour la première fois disponible en dehors des salles d’arcade

Ce DLC sera inclus dans la future édition physique.

Bonus gratuit

Chaque achat du jeu de base donnera accès gratuitement au puzzle‑game Teki‑Paki, un titre TOAPLAN aussi atypique que redoutable.

Kyukyoku TigerHeli – Toaplan Arcade Garage s’annonce comme une véritable célébration du patrimoine arcade, pensée pour les puristes comme pour les curieux. Je peux aussi condenser tout ça en une brève si tu veux un format plus compact.

Cleaning Up! sortira le 15 avril 2026 sur PS5, PS4, Switch et PC

Unbound Creations a annoncé que Cleaning Up!, son jeu de nettoyage cosy et relaxant, arrivera sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch (compatible Switch 2) et PC via Steam le 15 avril 2026.

Les versions Xbox Series et Xbox One, initialement prévues, ne sont plus au programme pour le moment, même si le studio envisage d’autres options après la sortie.

Présenté lors de l’Indie Fan Fest, Cleaning Up! mise sur la satisfaction simple et universelle de rendre un espace propre, rangé et confortable. Le fondateur du studio, Jakub “Koobazaur” Kasztalski, explique vouloir offrir un jeu « qui gratte cette petite démangeaison intérieure » liée au plaisir du nettoyage et du rangement.

Une aventure cosy… armé d’un balai et d’un aspirateur

Vous incarnez un Cleaning Gig Worker qui enchaîne les missions via l’application Clyner. Votre objectif : transformer des lieux encombrés, poussiéreux ou carrément hantés en espaces impeccables et chaleureux.

Parmi les environnements à remettre à neuf :

Un manoir hanté , où il faudra nettoyer tout en évitant les fantômes qui préfèrent la saleté

, où il faudra nettoyer tout en évitant les fantômes qui préfèrent la saleté Un musée d’art , où le moindre faux mouvement peut faire tomber un vase inestimable

, où le moindre faux mouvement peut faire tomber un vase inestimable D’autres lieux colorés et remplis de petits défis

Outils, progression et sensations

Le jeu propose une panoplie d’outils :

Aspirateur

Spray nettoyant

Serpillière

Brosse

Chaque action offre un feedback satisfaisant, pensé pour déclencher ce petit rush de dopamine propre aux jeux de nettoyage.

En progressant, vous pourrez :

Améliorer vos outils

Acheter des tenues adorables

Rejouer les niveaux pour viser le score parfait

Wax Heads sortira le 5 mai 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch et PC

Curve Games et Patattie Games ont annoncé que Wax Heads, leur simulation narrative cosy‑punk centrée sur la vie d’un disquaire, arrivera le 5 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (Steam). Les versions PS5 et Switch sont nouvellement confirmées, et une démo PC est déjà disponible.

Dans Wax Heads, vous travaillez chez Repeater Records, un magasin de disques en difficulté où l’ambiance, les clients excentriques et les débats musicaux sont au cœur de l’expérience. Le jeu mélange narration chaleureuse, humour, mystères musicaux et exploration d’une collection de vinyles entièrement dessinée à la main.

Une simulation de vie cosy‑punk dans un disquaire

Wax Heads propose une histoire touchante sur la communauté, la musique et l’esprit d’entraide. Vous aidez les clients à trouver le disque parfait, discutez avec vos collègues passionnés et tentez de redonner vie à la boutique.

Une bande‑son originale pleine de pépites

Le jeu inclut des dizaines de morceaux originaux, couvrant une large variété de genres et d’époques fictives. Chaque titre est conçu pour sonner comme une découverte culte, du rock crasseux aux ballades indie.

Une collection de vinyles dessinée à la main

Vous fouillerez dans plus de 80 albums illustrés, chacun avec son lore, ses anecdotes et ses fans.

Quelques rumeurs farfelues :

Le groupe de metal Jarhead a‑t‑il vraiment mis la tête de son chanteur dans un bocal ?

a‑t‑il vraiment mis la tête de son chanteur dans un bocal ? Le rappeur RXXX était‑il animateur pour enfants ?

était‑il animateur pour enfants ? Et… quelqu’un a‑t‑il déjà vu Mimi ?

Une galerie de personnages hauts en couleur

Repeater Records est peuplé de clients et collègues excentriques, passionnés, parfois insupportables, mais toujours attachants. Leurs opinions musicales sont discutables, mais leur personnalité fait tout le charme du magasin.

Des puzzles cosy à résoudre

Entre les demandes des clients et les petites catastrophes du quotidien, vous devrez :