Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris que Kyoto Xanadu arrive sur Switch 2 et Switch quelque part durant l’été 2026. Ce titre se déroule dans une réalité alternative où Kyoto est la capitale du Japon. Les joueurs de Kyoto Xanadu affrontent des monstres et des mystères provenant du grand labyrinthe connu sous le nom de Xanadu. En tant qu’étudiant, les joueurs défient le labyrinthe et grandissent à travers leurs batailles dans Xanadu tout en approfondissant leurs liens avec diverses personnes durant leur vie quotidienne.

Aujourd’hui apporte de nouvelles informations sur Kyoto Xanadu sous forme de nouveaux profils de personnages. Falcom a introduit quatre nouveaux personnages dans leur jeu à venir. Voici Masayuki Rikudo, Shu Kadenokoji, Toushu et LinoN.

Masayuki Rikudo, 18 ans, doublé par Shunsuke Takeuchi, utilise des Soul Device de type Odachi. Il est le leader de l’équipe de premier rang « Juuikkoku » et le président du conseil étudiant, qui exerce une autorité énorme à l’Académie Hirasaka. Strict envers lui-même et envers les autres, il se comporte avec une dignité constante et dégage une aura tranquille d’intimidation qui oblige ceux qui l’entourent à le suivre. Possédant à la fois une capacité prouvée et un leadership fort, il est respecté par beaucoup. Cependant, il manifeste une attitude inhabituellement froide et dédaigneuse envers sa jeune sœur Fuka.

Shu Kadenokoji, 18 ans, doublé par Kazuki Ura, utilise des Soul Device de type éventail et amulette. Il est le sous-leader de l’équipe « Juuikkoku », connu pour son comportement léger et son dialecte de Kyoto raffiné. Il vient d’une famille qui depuis des générations a produit des leaders de l’organisation anti-autre monde du gouvernement japonais, le « Bureau of Onmyo ». Au sein de l’académie, il représente les membres dépêchés du Bureau of Onmyo. Bien qu’il semble avoir une personnalité complètement opposée à celle de Masayuki, qui est son meilleur ami d’enfance, les deux travaillent bien ensemble. Il connaît également Fuka depuis qu’ils sont enfants.

Toushu, 40 ans, doublée par Megumi Toyoguchi, est une femme mystérieuse qui dissimule son visage derrière un masque et sert de directrice de l’Académie Hirasaka. Elle rassemble des « Élus » affiliés à diverses factions, ainsi que des individus qualifiés comme Rei qui n’appartiennent à aucune organisation spécifique, et les fait concourir pour conquérir Hirasaka Xanadu. Cependant, elle n’interfère généralement pas avec leurs cours d’action choisis, observant plutôt leurs destins comme si elle y prenait plaisir.

LinoN, doublée par Hina Aoki, est une chanteuse virtuelle qui a gagné une popularité mondiale pour sa voix douée. Le protagoniste, Rei, est un énorme fan. À travers son avatar enchanteur, elle a sorti une grande variété de chansons dans le monde. Cependant, il y a environ un an, elle est brusquement partie en pause, conduisant à diverses spéculations concernant la vérité derrière cela.

Kyoto Xanadu doit sortir sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam cet été.