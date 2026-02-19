PQube, Kemco et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie ce jour de Death Match Love Comedy!,maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Les collectionneurs d’éditions physiques voudront ne pas manquer la version Nintendo Switch, qui est à l’heure actuelle une exclusivité physique sur la console, n’étant pas disponible en édition numérique.

Death Match Love Comedy! combine des scénarios comiques avec un thème occulte profond qui mêle des concepts religieux, historiques et mythiques dans un univers unique.

Dans ce monde étrange, une malédiction peut avoir des effets désastreux, et notre protagoniste principal, Kei, en est victime : une malédiction qui le fait exploser si quelqu’un lui avoue son amour. Il doit désormais découvrir qui l’a maudit et pourquoi, et avec l’aide de ses amis, il explore un univers inconnu qui lui est totalement étranger.

Pour un lycéen inexpérimenté, il n’y a rien de pire que de ne pas recevoir de déclaration d’amour, mais quoi qu’il arrive, Kei pourra toujours compter sur son sens de l’humour, qui lui permettra de surmonter toutes les situations horribles.

Death Match Love Comedy! propose un récit plein de surprises et d’embranchements avec plusieurs chemins et fins possibles, dans une histoire mettant les joueurs au défi d’aider Kei à survivre à sa situation explosive ou de le regarder en devenir la victime.

Caractéristiques principales :

Planifiez tout : Plusieurs itinéraires et fins peuvent être parcourus facilement grâce au système de cartes qui vous permet de reprendre à partir de différents points le long de n’importe quel itinéraire que vous avez parcouru.

C’est l’heure des déclarations : Un voyant d’avertissement spécial de déclaration apparaît lorsque le moment des déclarations d’amour approche, vous aidant à éviter la destruction (ou à l’accepter pour collecter toutes les mauvaises fins !)

L’élève populaire : Avec toutes sortes d’événements étranges et de rencontres avec des personnages curieux, au moins Kei n’est pas seul dans ces montagnes russes. Des filles qui se battent pour lui, aux camarades de classe qui se battent à ses côtés, Kei se fait des souvenirs inoubliables du lycée.

Univers jumeaux : Vous avez aimé Raging Loop ? Alors vous allez adorer celui-ci. À première vue, cela peut sembler être une œuvre complètement différente, mais ces Visual Novels sont des œuvres jumelles profondément liées, écrites par le scénariste amphibian.

Profitez de votre temps dans ce Visual Novel hybride de fantasy lycéenne/comédie burlesque romantique, où vous devez repousser l’affection qui vous est accordée, de peur d’exploser instantanément tout en essayant de briser l’étrange malédiction qui vous est imposée