NACON et le studio de développement Eden Games sont fiers d’annoncer aujourd’hui la sortie de Gear.Club Unlimited 3, le nouvel opus de la franchise de course automobile à succès. Après avoir séduit plus de 22 millions de joueurs, la référence des jeux de course sur Nintendo arrive aujourd’hui en exclusivité sur Nintendo Switch™ 2 avec une expérience plus riche, plus spectaculaire et plus immersive que jamais.

Dans ce nouvel épisode, les pilotes pourront explorer deux vastes régions inédites. Plongez au cœur du Japon, berceau d’une culture automobile mythique, où les routes sinueuses de montagne contrastent avec les autoroutes urbaines inspirées du street-racing. Parcourez ensuite la côte Méditerranéenne et ses panoramas ensoleillés, un terrain de jeu technique reliant villages perchés et falaises plongeant vers la mer.

Gear.Club Unlimited 3 introduit également le tout nouveau mode Highway, une expérience de jeu exaltante axée sur la haute vitesse et la maîtrise du pilotage dans un trafic dense. Défiez le chronomètre dans le mode Highway Rush ou profitez du plaisir de la vitesse à l’infini avec le mode Endless.

Caractéristiques principales de Gear.Club Unlimited 3 :