Développé par AdHoc Studio, un studio qui n’a pour l’instant qu’un titre à son actif : Dispatch, mais ils sont loin d’être de nouveaux venus dans l’univers des jeux narratifs, fondés par quatre anciens de chez Telltale Games, souvenez-vous, les rois des jeux narratifs. AdHoc a donc décidé de rester dans ce qu’ils savent faire, mais non plus en adaptant des séries ou comics à succès, mais en partant sur un univers propre, mais quand même pas si éloigné de leurs habitudes : les super-héros. Est-ce que c’est à la hauteur des attentes ? Ce jeu qui a été nommé dans la catégorie Best Debut Indie Game aux Game Awards. Et bien enfilez votre plus beau collant, ne vous prenez pas les pieds dans votre cape, c’est parti pour Dispatch !

De héros à coordinateur

Dans Dispatch nous suivons l’histoire de Robert Robertson, que nous apprenons être en réalité : Robert Robertson III, il porte le même prénom que son père, qui portait le même prénom que son père. Détail pas tant anodin, car il va aussi coller au lore de son histoire de super-héros. Son grand-père a créé une armure : Méca Man, qui sera ensuite portée par son père pour finir par être portée par notre protagoniste après la mort de son père.

Robert est donc un super-héros par passion, il a été élevé dans ce cadre et il a cette vocation au plus profond de son âme. Mais comme tout bon super-héros, il a sa némésis : Spectre. Ce dernier a tuer son père pour obtenir le cœur astral alors qu’ils étaient autrefois amis et fondateurs de la Brave Brigade. Le cœur astral est le réacteur de puissance qui permet à l’armure de fonctionner. Le jeu démarre donc avec un combat entre Robert et l’équipe de Spectre, ce dernier finit par détruire l’armure de Robert, mais lors de l’explosion en plein vol, le cœur astral est porté disparu et personne ne le récupère.

C’est donc la fin de la carrière de super-héros de Robert. Une armure en miettes, plus de réacteur pour la faire fonctionner, il n’a aucun pouvoir, il est donc contraint d’abandonner. Mais il rencontre rapidement Blonde Blazer, LA super-héroïne ! Une sorte de Superman aux longs cheveux blonds, elle propose à Robert d’aller boire un verre, pas pour le draguer, mais pour lui offrir un job : devenir agent du SDH (Service de Dispatching Héroïque) en tant que dispatcheur pour une équipe. En échange de ce travail, le SDH prendra en charge la réparation de son armure et fera tout pour qu’il puisse reprendre son travail de super-héros.

Dès son premier jour, il va retrouver des têtes connues comme Blonde Blazer et surtout Chase. Anciennement Bolide, un super-héros très rapide, il est maintenant un homme à l’apparence très âgée, alors qu’il n’a même pas 40 ans. Son pouvoir a accéléré le vieillissement de son corps, très proche de Robert, c’était la personne qui le gardait quand il était plus jeune lorsque son père partait en mission de sauvetage. Il rencontrera Royd aux toilettes, homme à l’apparence colossale, qui s’avère qu’en plus d’être très puissant il est aussi un génie, c’est lui qui s’occupera de l’armure de Robert.

Mais surtout, il va rencontrer la Team-Z. L’équipe qu’il aura en charge, une équipe qui fait partie du programme « Phoenix », programme qui essaye de remettre des super-vilains dans le droit chemin en leur faisant faire des actions super-héroïques. L’équipe se compose de Sonar, Coupé, Court-Pif, Invisimeuf, Malévola, Flambeau, Prisme et Golem.

Si chaque membre est important et a son moment d’histoire plus ou moins détaillé – beaucoup reste à découvrir et on espère avoir un Dispatch 2 pour les connaître encore plus – le personnage secondaire le plus important sera sans aucun doute Invisimeuf. L’histoire va beaucoup tourner autour de ses doutes, sa rédemption en tant qu’ancienne super-vilaine et sur sa place au sein de l’équipe, très souvent en bas du classement, elle est menacée d’être virée en permanence. Mais Robert sent qu’elle a bon fond et il va essayer de la convaincre de rester dans l’équipe et de fournir des efforts.

L’histoire va donc se concentrer à la fois sur cette volonté de redevenir Méca Man, mais aussi de réussir à faire que cette équipe s’entende bien les uns avec les autres, de les remettre sur le droit chemin et de pousser Invisimeuf à ne pas tout plaquer.

On joue quand même pas mal

Dans les jeux narratifs, la peur est souvent de ne pas être joueur, mais simplement un spectateur de l’écran, si les Telltale avaient réussi à rendre le tout un peu dynamique, notamment à base de QTE, le gameplay de fond lui, était globalement toujours assez faible. Malheureusement Dispatch n’est pas non plus le gameplay de l’année, mais ce n’est pas tant gênant que ça, nous allons nous expliquer.

La plupart du temps nous avons des dialogues scriptés entre les personnages, comme si l’on regardait un dessin animé parfaitement modélisé et magnifique, nous aurons régulièrement des choix de réponses à donner, qui vont avoir un impact plus ou moins fort à plus ou moins long terme. Globalement tous les choix vont finir par avoir un impact. Certains sont même assez drastiques pour le jeu, par exemple au cours de l’épisode 2 nous allons devoir décider de virer Sonar ou Coupé, selon votre choix, l’autre héros ne sera plus du tout disponible pour l’entièreté du jeu, voire même sera un ennemi à un moment donné, ce qui implique forcément des dialogues, etc., qui diffèrent de tout le monde des 6 épisodes restants.

Quand nous sommes dans l’armure de Méca Man, nous aurons des petits QTE, assez simples ce sont juste des appuis sur la touche B pour des impacts, et ZR + glisser dans une direction pour des coups plus forts. Imposés par le jeu, il suffit juste de suivre à l’écran, si vous n’êtes pas à l’aise avec les QTE vous pouvez les désactiver dans les options.

Mais ce qui va être la principale boucle de gameplay va être justement le « Dispatch », le moment où vous allez coordonner vos héros sur le terrain. Chaque héros est régi par 5 statistiques : Combat, Intelligence, Vigueur, Mobilité et Charisme. Les missions vont très souvent avoir des mots en gras pour vous dire ce qu’on attend du héros qui va lui être attribué. Chaque mission a entre 1 et 4 places pour des héros, mais attention à ne pas mettre tous les héros à chaque fois, car plusieurs missions se lancent en parallèle et vous allez régulièrement être à court de héros ! Car oui c’est un petit jeu de gestion. Pas très difficile, il suffit d’être malin et de suivre, nous n’avons pas été mis en difficulté, donc nous avons un peu eu l’impression que l’impact de l’échec est plutôt faible. Mais si par exemple vous ratez la mission où il faut vaincre un kaiju, elle reviendra dans d’autres épisodes et il sera plus puissant.

Les héros en plus de ces statistiques vont avoir des capacités, mais aussi des affinités, par exemple envoyer Golem et Invisimeuf augmentera les chances de réussite de la mission. Vous découvrirez rapidement les affinités et rapidement il sera intéressant d’envoyer les héros deux à deux. Lors des missions réussies, ils vont gagner en niveau ce qui fait que vous aurez un point de stat à augmenter, en coordonnant les statistiques des duos, le jeu ne sera pas très difficile, mais ce n’est pas tellement son but. Chaque héros va aussi avoir un pouvoir, qui sera différent à chaque fois et au cours du jeu vous aurez parfois la possibilité de leur faire apprendre un nouveau pouvoir, à vous de bien les choisir.

Au cours de ces différentes missions, vous aurez aussi un mini-jeu d’hacking qui sera disponible, avec plusieurs mécaniques que nous vous laisserons découvrir, ce n’est pas tellement difficile, mais parfois c’est à durée limitée et ça rajoute un peu de stress, surtout vers la fin quand des antivirus commencent à être un peu agressifs.

Tout simplement sublime

Si à l’époque des Telltale, la direction artistique orientée cel-shading était du plus bel effet, ici nous avons quelque chose qui dépasse la plupart des productions de dessins animés. Chaque épisode prend environ 1h à se finir, avec 8 épisodes on peut dire que le jeu a une durée de vie de 8h environ, le dernier épisode est un peu plus long. Un peu plus faible que ce que nous proposaient les Telltale en général (une dizaine d’heures), mais le niveau de production est globalement bien au-dessus.

L’écriture de l’histoire est aussi très bonne, on parle rarement de nous dans nos tests sur Nintendo-Town, mais il faut savoir que je suis un très gros lecteur de comics depuis plus de 20 ans, et vraiment nous avons ici un scénario, une écriture d’équipe et une évolution qui sont comparables à de très grandes séries. J’ai été clairement conquis par l’histoire, en terrain conquis par rapport à mon passif sur les comics, on retrouve tout un tas de petites références à droite à gauche.

Dispatch ne réinvente pas l’histoire de super-héros, bien au contraire, elle est plutôt très basique, mais fonctionne extrêmement bien, sublimée par cette direction artistique, c’est simple, après chaque séquence de dispatch des unités, quand on retourne sur la partie vidéo, on se prend une claque, tellement on a oublié que c’était aussi beau.

Les musiques et bruitages collent parfaitement. De plus, AdHoc a pensé à tout, avec une possibilité de retirer toutes les musiques sous copyright pour pouvoir diffuser le jeu en streaming ou autre. Si vous êtes un peu sensible, vous pouvez aussi biper les insultes en audio. Vous pouvez vous en rendre compte dans notre vidéo.

Une grosse polémique a été faite autour de la censure de la version Switch 2, alors oui c’est dommage que ce ne soit pas une option activable ou désactivable, mais c’est tellement anecdotique dans l’histoire, ça cache le sexe masculin d’un vilain sur 2 séquences du jeu, il y a deux séquences très courtes ou une poitrine est cachée et de souvenir il doit y avoir une ou deux fesses de masquées ainsi que deux ou trois doigts d’honneur. Pas de quoi s’offusquer plus que ça, c’est plus la manière de faire qui est disgracieuse, d’énormes rectangles noirs, on aurait aimé plutôt un brouillage ou une pixélisation.

Attention aussi, le jeu est pensé pour les adultes, il y aura alors beaucoup de références sexuelles, des insultes, tout un tas de choses assez crues. L’audio est entièrement doublé, par des cadors du genre aux USA, entièrement sous-titré en français. Parfois il est difficile de lire tout ce qui est affiché, notamment pendant les phases de Dispatch où nos héros se balancent des fions aux visages ou discutent, il faut être rapide pour s’occuper des héros sur le terrain, il est donc un peu difficile de tout suivre.

Pendant le test nous avons eu des soucis de sous-titres qui basculaient du français à l’anglais sans trop de raison, au moment où le test est publié, un patch est sorti pour remédier à ça, nous avons vérifié et plus de soucis à ce niveau-là.