Super Rare Originals et le développeur Inresin annoncent que le jeu d’exploration cosy tant attendu Gecko Gods sortira désormais le 16 avril 2026. Ce délai permettra d’offrir une expérience que tous les joueurs apprécieront, sur toutes les plateformes simultanément. Cette annonce a été faite lors du Convergence Showcase d’aujourd’hui, accompagnée d’une nouvelle bande-annonce.

Gecko Gods permet de prendre le contrôle d’un gecko curieux et adorable pour grimper à travers des ruines ensoleillées, se frayer un chemin dans des grottes luxuriantes et découvrir les vestiges d’une civilisation perdue. Chaque sentier emprunté invite à la découverte tandis que les joueurs glissent entre les îles sur leur bateau aux dimensions de gecko, chacune recelant ses propres secrets à percer.

L’exploration se fait librement grâce à l’agilité naturelle du gecko pour escalader murs, plafonds et falaises. Les joueurs grimpent vers les plus hauts sommets ou les grottes les plus profondes avec une liberté de mouvement quasi illimitée. L’aventure à l’échelle d’un gecko propose un monde conçu pour la curiosité et l’aventure paisible, où le mouvement lui-même fait partie du plaisir. Les joueurs profitent du cliquetis des petites pattes du gecko sur le sable ou du doux bruit des vagues lors de la navigation océanique.

Les ruines et temples regorgent de défis environnementaux intuitifs. La résolution d’énigmes déverrouille les secrets de chaque île, avec des indices fournis par les créatures rencontrées en chemin. La navigation entre les îles s’effectue sur des mers tranquilles pour découvrir des paysages uniques, chacun avec sa propre atmosphère et sa vie cachée.

Les joueurs explorent un archipel oublié à travers les yeux d’un petit mais puissant gecko dans ce jeu de plateforme d’aventure-puzzle serein. Ils grimpent à travers des ruines baignées de soleil, se faufilent dans des grottes mystérieuses et découvrent les vestiges d’une civilisation ancienne à leur propre rythme. Le monde invite à la découverte avec chaque rebord, crevasse et chemin caché où l’on peut avancer à son propre tempo. Une fois en possession du bateau aux dimensions de gecko, chaque île apporte de nouvelles découvertes, énigmes et secrets.

La langue utile du gecko permet de gober les insectes et créatures errants rencontrés durant le voyage. Avec chaque nouvelle espèce découverte, les joueurs peuvent l’ajouter à leur collection gastronomique en la dévorant. Le défi consiste à toutes les attraper pour compléter l’ensemble. Des reliques mystérieuses parsèment également chaque île pour enrichir la collection. Fouiller de fond en comble révèle les secrets des Dieux Gecko.

Gecko Gods sortira le 16 avril sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 5, offrant une expérience d’exploration relaxante et contemplative où le voyage compte autant que la destination.