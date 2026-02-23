Suite au déploiement réussi de l’extension Glitchwalkers l’année dernière, Devolver Digital et System Era Softworks travaillent sur ASTRONEER: Megatech, un second DLC payant qui sort sur Switch le 25 février 2026.

Avec la capacité de construire des projets de Mégastructures massives, les joueurs mettent leurs compétences de construction de base à l’épreuve en trouvant de nouvelles façons de tout connecter avec la technologie déjà existante du jeu. C’est ASTRONEER à un tout nouveau niveau.

Le DLC Megatech permet de débloquer une énorme plateforme orbitale, la Mégastructure ultime. Les joueurs choisissent quel type d’astéroïde créer en son centre et autour de quelle planète ils veulent qu’elle soit en orbite. Mais ils n’en obtiennent qu’une seule, donc il faut choisir judicieusement : ce n’est pas facile à déplacer.

La construction de la Mégastructure Biodôme permet de cultiver et récolter une grande variété de flore extraterrestre. Avec l’option de s’étendre en extensions Biodôme supplémentaires et une variété de Méga-Modules parmi lesquels choisir, le Biodôme peut devenir un endroit tout-en-un pour cultiver des produits et des graines.

Certains Astroneers adorent montrer à quel point leurs bases sont devenues productives, et le Musée constitue un excellent moyen de le faire. Les joueurs établissent de nouveaux objectifs à atteindre en donnant leurs octets, leur énergie, leurs ressources et leurs graines de rechange pour obtenir des récompenses, de nouveaux avantages et un impressionnant affichage holographique qui grandit plus haut plus ils donnent.

Megatech arrive sur Nintendo Switch cette semaine. Rendez-vous sur le Nintendo Store le 25 février pour obtenir le dernier DLC. Cette mise à jour inclura tous les correctifs et améliorations publiés depuis le lancement original de Megatech, offrant aux joueurs Switch l’expérience la plus aboutie dès le premier jour sur leur plateforme.