En août 2025, Glowmade et Amazon Games avaient annoncé KING OF MEAT, un spectacle de combat coloré opposant des Concurrents intrépides à des cerveaux créateurs de donjons. Dans le jeu, les joueurs affrontaient les créations diaboliques d’autres joueurs avec style, construisaient leur propre donjon démoniaque ou brillaient simplement par leur apparence personnalisée éblouissante.

Alors que nous attendions toujours que le jeu arrive sur Switch, malheureusement cela ne se produira plus. KING OF MEAT avait été lentement publié sur d’autres plateformes, mais il semble que le jeu n’ait pas réussi à trouver suffisamment de joueurs pour justifier un développement ultérieur. Tristement, KING OF MEAT est maintenant annulé complètement, le support sur toutes les plateformes prenant fin.

Bien que nous n’ayons jamais vu la version Switch se matérialiser, c’est toujours décevant de savoir que non seulement le portage a été annulé, mais que le jeu dans son ensemble disparaît.

L’éditeur Amazon Games et le développeur Glowmade mettront fin au service du jeu de combat coopératif à quatre joueurs King of Meat le 9 avril, ont annoncé les sociétés. Tout le contenu existant sera jouable jusque-là, mais après cette date, le jeu ne sera plus jouable. Tous les utilisateurs ayant acheté le jeu recevront un remboursement complet dans les semaines à venir.

King of Meat est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam le 7 octobre 2025, et une version Switch était prévue pour début 2026.

Voici le message complet d’Amazon Games concernant la fin du jeu. Suite au lancement de King of Meat, il a été incroyablement gratifiant de regarder la communauté profiter de ce monde amusant et chaotique. Malgré la créativité et l’innovation que Glowmade a apportées à King of Meat, le jeu n’a malheureusement pas trouvé l’audience espérée. En conséquence, la décision difficile a été prise de conclure l’investissement dans le jeu, et les serveurs de King of Meat fermeront le 9 avril 2026. Les joueurs pourront accéder et jouer à tout le contenu existant jusque-là, ils sont donc encouragés à profiter du temps restant dans le jeu avec leurs collègues Concurrents.

Tous les joueurs ayant acheté King of Meat recevront un remboursement complet dans les semaines à venir de la part de leur fournisseur de plateforme. Amazon Games tient à remercier sincèrement chaque joueur ayant soutenu King of Meat et la merveilleuse communauté qui s’est formée autour. L’enthousiasme, l’imagination et les retours ont beaucoup signifié pour eux et l’équipe de Glowmade. Ils sont reconnaissants du partenariat et de la passion de Glowmade tout au long de ce voyage et leur souhaitent un succès continu à l’avenir.

King of Meat fermera officiellement le 9 avril 2026. Après cette date, les serveurs seront mis hors ligne et le jeu ne sera plus jouable. À partir du 23 février 2026, King of Meat sera indisponible sur toutes les vitrines et tous les achats en jeu de Stamps ont été désactivés.

Des remboursements sont émis pour tous les joueurs ayant acheté le jeu ainsi que tout pack Stamp acheté. Les remboursements seront gérés directement par la plateforme où le jeu a été acheté (Steam, PlayStation, Xbox, etc.). Dans la plupart des cas, les remboursements seront traités automatiquement entre le 24 février et le 9 avril.

Si le remboursement n’a pas été traité d’ici le 9 avril 2026, les joueurs doivent contacter l’équipe de support client de leur plateforme spécifique, car Amazon Games ne gère pas directement les transactions.

Si les joueurs possèdent déjà King of Meat et l’ont installé sur leur appareil, ils peuvent continuer à jouer normalement jusqu’au 9 avril 2026. Ils peuvent dépenser tous les Stamps restants sur leur compte sur le contenu existant jusqu’à la date de fermeture finale. Toute la monnaie disparaîtra une fois les serveurs hors ligne.

Aucune mise à jour de contenu, changement d’équilibrage ou correction de bugs supplémentaire n’est prévue pour King of Meat durant cette période de fermeture. Cette annulation illustre les difficultés du marché des jeux service et l’importance cruciale de trouver rapidement son public dans un secteur ultra-compétitif.