Alors que Resident Evil Requiem est à nos portes, Capcom a annoncé dans la foulée le portage en natif des deux précédents opus (RE7 et RE8) sur Nintendo Switch 2… Il est donc temps de retourner dans le bayou de la Louisiane profonde pour faire un coucou aux Baker…

Bienvenue chez les Baker

Sorti il n’y a pas loin de 10 ans (!), Resident Evil 7 biohazard est l’épisode du renouveau pour la série. Après les épisodes 5 et surtout 6 plus orientés vers l’action (et suscitant des réactions partagées entre les amateurs de la série), Capcom a décidé de revenir aux origines de ce qui a fait le succès de la saga, à savoir le Survival Horror. Quoi de mieux pour retrouver ses racines que de débuter une intrigue dans une zone marécageuse avec une mystérieuse cabane abandonnée (?) perdue au milieu d’une végétation dense. Pour ce nouvel opus, les développeurs proposent également un nouvel angle de vue… Alors qu’à l’origine les angles de caméra étaient fixes (pour donner une dimension cinématographique), puis sont passés en vue TPS pour le côté action, le nouvel épisode propose une vue à la première personne (FPS).

Somme toute ce choix, bien que surprenant de prime abord, n’est pas totalement décorrélé d’une certaine vision cinématographique, si l’on tient compte des nombreux films d’horreur / épouvante tournés en « found footage » (Blair Witch, Cloverfield, REC, etc. pour ne citer qu’eux). D’un point de vue technique, cet épisode du renouveau sera réalisé avec le nouveau moteur de jeu développé pour l’occasion par Capcom et très logiquement nommé RE Engine. Tout semble donc en place pour proposer l’expérience la plus angoissante possible…

Niveau histoire, on fait fi des épisodes précédents (même si en finalité, ce n’est pas totalement vrai). On retrouve donc un nouveau personnage, Ethan Winters, un monsieur Tout-le-monde qui part à la recherche de sa femme disparue depuis 3 ans. Mais voilà qu’il reçoit un mail de Mia (sa femme), lui indiquant qu’elle est vivante et qu’elle l’attend dans la maison de la famille Baker, dans le bayou… Ethan se rend donc au lieu indiqué et c’est là que tout se met à foirer… Les Baker s’avèrent être une bande de psychopathes cannibales et Mia n’a plus tout à fait l’air d’être la même… Ils n’auront alors de cesse de tourmenter le pauvre Ethan qui voulait simplement retrouver sa femme.

Freeze, I’m Ma Baker et j’suis là pour vous faire peur !

Resident Evil 7 biohazard se joue donc comme un FPS, il est possible d’avancer dans toutes les directions, de se baisser, de courir mais pas de sauter (ce ne sera jamais nécessaire). Très vite vous obtiendrez un couteau (qui ne vous servira pas à grand-chose contre certains ennemis) mais aussi un pistolet (plus utile) et un fusil à pompe (classique et efficace), pour progresser dans votre quête afin de retrouver votre chère Mia. Ce nouvel épisode reprend les codes de la série avec les coffres qui communiquent entre eux, les éléments (et les herbes) à combiner pour obtenir des potions de soin ou encore des munitions en quantité ou en puissance plus importante. Pas de marchand mystérieux ou d’argent à collecter pour acheter des nouvelles capacités (quoique), ici il faudra fouiller l’environnement pour trouver armes et équipements.

Le jeu renoue également avec les énigmes incluant des objets (un peu biscornus) à trouver pour ouvrir certaines portes… L’une d’elles ne manquera pas de rappeler certains souvenirs aux joueurs du premier épisode. Certains passages devront également se faire en étant poursuivi par Pa Baker ou Ma Baker, invincibles tels des Némésis dont il faudra se cacher… Outre les références aux films d’horreur comme Blair Witch (une des premières scènes du jeu en est d’ailleurs un hommage évident), on retrouvera également des passages très inspirés de Massacre à la tronçonneuse (ne serait-ce que par le comportement de la famille Baker), mais aussi par les outils utilisés (oui, oui, il y en a…), sans oublier Evil Dead ou des franchises plus récentes comme… Saw ! Nous n’en dirons pas plus, mais sachez que les inspirations sont nombreuses et maitrisées, permettant à l’histoire de se dérouler de la façon la plus angoissante possible. Il faut avouer qu’après le déferlement d’action et l’horreur par le nombre instillé par les opus précédents, ce retour à une peur plus oppressante et viscérale fait du bien à la série.

Cette version « Gold » intègre par ailleurs l’intégralité des DLCs sortis pour le jeu… Vous pourrez donc profiter de l’histoire dans son ensemble. On notera que certains sont plutôt intéressants, notamment les tourments de ce pauvre Clancy face à Ma Baker et au fils Baker en proposant des expériences plus angoissantes où il faudra uniquement réfléchir pour s’en sortir (on pense notamment à « La chambre »). D’autres par contre seront plus orientés action et un chouille décevants, comme « Pas un héros » qui fait pourtant revenir un personnage connu. Mais nous chipotons un peu, car dans l’ensemble nous avons pris beaucoup de plaisir à (re)découvrir le jeu !

L’hiver des résidents

Cette nouvelle façon de « voir » les choses augmente encore ce sentiment d’oppression que l’on peut ressentir en arpentant les couloirs poisseux et cradingues de la maison des Baker… La moindre petite ombre (sans aliasing) est à même de vous faire tressaillir… et votre rythme cardiaque risque de s’accélérer quand vous constaterez que cette ombre est celle d’un ennemi qui s’approche de vous dans l’angle d’un couloir… Visuellement c’est une vraie réussite (même si on peut se dire « encore heureux sachant que le titre n’a pas loin de 10 ans »), cependant, il n’a pas pris une ride et les différents effets de lumière, de textures, sont parfaitement bien rendus sur Nintendo Switch 2, que ce soit en portable, comme en docké. Le jeu reste par ailleurs parfaitement fluide quelle que soit la quantité de monstres et d’action à l’écran. Le moteur du jeu permet d’ailleurs d’enchainer les cinématiques et les passages joués sans transitions (parfois on ne se rend pas immédiatement compte que nous avons repris la main pour jouer).

L’un des autres gains, appréciable, de cette édition native est de pouvoir mettre la console en veille sans risquer une déconnexion du serveur (comme c’est le cas avec la version cloud). Pouvoir mettre sa partie en attente et la reprendre comme on le souhaite est véritablement un réel confort par rapport à la version cloud. Comme c’était le cas pour la version cloud par contre, le jeu supporte la détection de mouvements pour la visée, ce n’est pas forcément un indispensable (la visée normale étant plus bien calibrée), mais c’est un plus appréciable qui permet d’utiliser à bon escient l’ensemble des capacités de la console. Néanmoins on regrette qu’il ne soit pas possible de remapper les boutons de la manette, ainsi il faut presser sur le stick gauche pour courir et sur le droit pour se baisser, on s’y fait, mais le « cloc » et l’usage sont un peu déplaisants.

D’un point de vue sonore, c’est également une réussite, que ce soient les dialogues angoissants des Baker à votre poursuite, les coups de téléphone de Zoé dont la sonnerie, intervenant parfois subitement, vous renvoyant à des films comme Scream ; ou encore les bruitages délicieusement écœurants quand notre personnage évolue sur des surfaces gluantes et grouillantes d’insectes… D’ailleurs, n’hésitez pas à faire le jeu avec un casque (si vous n’avez pas peur de faire une crise cardiaque). Certains passages vous feront assurément bondir du fond de votre lit !

Tout est fait pour favoriser l’immersion et le RE Engine s’adapte parfaitement bien à la Nintendo Switch 2, de quoi être plutôt confiant quant à la qualité des autres titres à venir et exploitant le même moteur… Si en plus les titres sont développés directement en pensant à la console hybride de Nintendo, nous pouvons espérer d’autres adaptations de qualité.

Question durée de vie, avec l’ensemble des DLCs proposés, vous en serez quitte pour une bonne douzaine d’heures (selon votre habitude avec la série) et ce, sans compter votre envie quasi irrépréhensible de vouloir retourner vivre le cauchemar d’Ethan pour débloquer du contenu supplémentaire et des armes bonus (Resident Evil Oblige)…

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition est disponible au prix de 39,99 euros sur l’eShop.