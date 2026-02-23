Il y a quelques mois, nous vous présentions avec (grande) joie l’arrivée du (très) attendu Two Point Museum. La Nintendo Switch 2, bien que dotée de solides compétences, était malgré tout la dernière roue du carrosse, avec un déploiement du titre bien plus tard que ses confrères PS5, Xbox ou PC. L’histoire se répète une nouvelle fois avec l’arrivée du (très) attendu DLC consacré aux animaux sauvages, d’ores et déjà disponible depuis belle lurette chez les autres. Qu’importe l’attente lorsque la finalité est jouissive. Amis des animaux, serons-nous pleinement satisfaits de cette arrivée massive d’animaux sauvages au cœur de nos musées ? La réponse, c’est maintenant !

À la conquête des petites bêtes !

Nous reprenons notre partie d’origine (oui, soulignons qu’il est nécessaire de disposer du titre d’origine pour jouer à cette extension) et découvrons avec une pointe d’excitation l’arrivée d’une nouvelle campagne mystérieuse : « La vie sauvage » ! Nous y sommes. L’objectif de cette dernière est de concevoir un refuge animalier digne de ce nom au cœur d’un manoir déjà existant. Un concept très classique mais auquel nous adhérons toujours : qui peut s’opposer à la préservation de la faune ? (Et si quelqu’un lève la main, qu’il soit jeté dans les orties de ce pas !)

Nous sommes accueillis par Willy Derrièred’argent qui nous présente sans plus tarder nos nouvelles missions : accueillir des animaux dans de bonnes conditions. Tous les passionnés le savent bien : voilà qui n’est guère une mince affaire que de répondre à tous les besoins spécifiques de chacune des espèces, puis, de chaque individu. Pourtant, Two Point Museum (et son extension Muzoo) sait se montrer très accessible (trop diront certains ?). Pour commencer, les premières espèces sont à présenter dans des terrariums. Ces derniers sont conçus directement par les experts animaliers (qu’il va falloir recruter fissa !). Bien entendu, l’aménagement de chacun des terrariums doit ensuite répondre aux besoins des espèces. Pour y parvenir, chaque animal dispose d’une fiche avec son biome naturel et quelques besoins annexes. La mise en place du biome, une fois sélectionné, est automatique. N’imaginez guère faire votre petit terrarium avec des dizaines de petits cailloux pendant une heure.

Les espèces un peu plus volumineuses requièrent de véritables enclos. À nouveau, les experts animaliers sont réquisitionnés afin de fournir tous les soins quotidiens aux différents individus : alimentation, nettoyage, observations… Et tout comme pour les terrariums, les biomes doivent être adaptés au profil de l’espèce. Cette fois-ci, en revanche, le joueur dispose d’un peu plus de liberté avec un petit panel d’aménagements qu’il est libre de disposer selon l’esthétisme de son choix. Néanmoins, attention tout de même à garder à l’esprit les besoins spécifiques… n’allez pas multiplier les arbres pour un enclos qui a vocation d’accueillir des animaux du désert… !

Les joueurs du jeu de base l’ont bien compris : l’acquisition des animaux s’effectue lors d’expéditions plus ou moins éloignées, plus ou moins dangereuses, au cœur de l’Archipel lointain. Il existe une autre technique pour acquérir d’autres individus, nous vous la présenterons bientôt. Ces expéditions sont à nouveau menées par un personnel qualifié, qui quitte le musée le temps nécessaire à dénicher une nouvelle caisse mystérieuse. Une seule envie alors pour le joueur : briser cette imposante caisse pour en découvrir l’habitant. Chaque découverte est l’occasion d’une petite excitation : « qu’allons-nous découvrir cette fois-ci ? ». Bien entendu, le personnel est affecté par toutes ces expéditions : des blessures plus ou moins importantes peuvent survenir, sans oublier le besoin de repos après tant d’efforts.

Protéger ou emprisonner ?

Voilà un aspect qui nous questionnait avant de nous plonger dans le cœur de ce test… allions-nous vraiment prélever des animaux sauvages au cœur de leurs milieux naturels pour les emprisonner dans un musée ? Un concept quelque peu discutable…

Afin de palier à cet aspect peu éthique, les développeurs ont fait le choix de brandir l’étendard des animaux en détresse. En effet, les animaux recueillis ne peuvent, le plus souvent, pas rejoindre directement leur enclos/terrarium. Malades et affaiblis, ils requièrent quelques soins vétérinaires. Ce n’est qu’une fois remis sur pattes qu’il est possible de les acclimater dans leur nouvel environnement et d’observer s’ils prennent convenablement leurs marques. Rappelons que chaque espèce a des besoins bien spécifiques auxquels vous vous devez de répondre… gare aux conséquences sinon ! Les animaux peuvent malheureusement succomber dans ce jeu !

Un enclos adapté, répondant aux besoins spécifiques des animaux, permet de rendre vos pensionnaires heureux. Le joueur peut ainsi les présenter aux visiteurs et multiplier ses gains grâce à la mise en place de boites à dons, toujours à proximités des zones d’intérêt, ici les enclos.

Si certaines espèces sont plutôt solitaires, de nombreux animaux apprécient la présence de congénères. Il est alors de votre devoir de leur fournir de la compagnie. Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous : récupérer un nouvel individu dans les contrées sauvages, ou bien adopter un individu auprès du ministère de la biodiversité du comté. Ces adoptions sont visibles sous la forme d’un tableau lisible, qui met en avant les espèces, les sexes et les spécificités des individus. Néanmoins, une telle adoption nécessite de dépenser des points de refuge, des points qui s’obtiennent en relâchant des animaux dans la nature. Ah, la boucle est donc bien bouclée ! Par ailleurs, il n’est guère possible d’adopter des espèces encore inconnues au sein de votre musée : n’espérez donc pas faire simplement votre marché en ligne !

Ces opportunités de relâcher des individus dans la nature apportent une dimension plus respectueuse de la faune. Maintenant, puisqu’il ne s’agit tout de même que d’un jeu, rien ne vous empêche de libérer un individu que vous trouvez un peu trop casse-bonbon !

Point trop n’en faut…

Si nous avions relevé une expérience assez fluide avec le jeu de base, il est à noter la présence de quelques ralentissements avec l’arrivée de cette extension. Par ailleurs, quelques bugs sont aussi venus chatouiller notre patience, notamment après la simple acquisition de la première étoile de la campagne. Le jeu semblait alors surchargé en informations avec l’intervention d’un de nos guides. Impossible dès lors de faire quoi que ce soit : nous avons relancé totalement le titre. Fort heureusement, la partie était sauvegardée.

De façon très symétrique à notre test initial cette fois-ci, les temps de chargement sont toujours assez longs. Ouf, ils ne sont pas trop nombreux si vous ne relancez pas sans cesse la partie !

De la joie, mais en connaissance de cause !

Muzoo vient s’ajouter au titre sans de grandes anicroches, et c’est un véritable plaisir de retrouver l’ambiance de Two Point avec des animaux qui viennent mettre un peu plus de vie encore dans cet univers si pétillant et gorgé d’humour. Quelle joie de découvrir chacune des espèces, d’appréhender leurs besoins tout en déverrouillant de nombreuses petites surprises au cœur de l’atelier (l’aniphone pour écouter les bruits des animaux, comme c’est chou !) et ainsi leur offrir des espaces adaptés, tout en conservant une belle attractivité pour les visiteurs. Notre renommée était en jeu après tout !

Néanmoins, amatrices et amateurs des jeux de gestion et du règne animal, attention tout de même à ne pas porter trop d’attentes sur Muzoo. Ce dernier n’est pas un nouveau Two Point (nous aimerions tant !) mais véritablement une extension qui vient se greffer au jeu de base afin de lui conférer plus de profondeur, de fun et de contenu. Il ne s’agit en aucun cas d’un jeu complet avec un florilège de potentiel à vous faire tomber par terre… son petit prix est par ailleurs en adéquation avec cela. Ainsi, toutes celles et ceux qui ont déjà fait leurs plus beaux zoos sur Planet Zoo, n’oubliez pas que vous ne jouiez clairement pas dans la même catégorie (ni même sur la même console !). Une fois cette information acceptée, il n’y a plus qu’à s’amuser pleinement dans l’univers déjanté de Two Point, naviguant entre les objets d’art inestimables et les animaux incroyables (eux aussi inestimables !).