Dragami Games a annoncé que Lollipop Chainsaw RePOP – Switch 2 Edition (et son pack de mise à niveau) n’arrivera plus le 26 mars 2026.

Dans un message sur les réseaux sociaux, l’équipe a révélé que des « mises à jour significatives » pour les versions Switch 2 et Switch ont conduit à ce retard. L’équipe n’entre pas dans les détails à ce sujet, mais une nouvelle date de sortie pour l’aventure de massacre de zombies de Juliet sur la dernière plateforme hybride de Nintendo sera annoncée lorsque l’équipe aura terminé ses préparatifs.

LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition devait sortir le 26 mars 2026. Cependant, en raison de la nécessité de mises à jour significatives non seulement pour la version Nintendo Switch 2 mais aussi pour la version Nintendo Switch actuellement sortie, la difficile décision a été prise de reporter la sortie.

L’équipe présente ses sincères excuses pour le désagrément causé à tous les fans qui attendaient avec impatience ce titre. La nouvelle date de sortie sera annoncée dès que les préparatifs seront terminés.

Selon la mise à jour précédente de Dragami en janvier, le « Pack de Mise à Niveau » pour ce titre (au moins au Japon) devrait être une sortie payante.

Lorsque la version Switch 2 arrivera finalement, elle inclura apparemment des améliorations graphiques ainsi que des améliorations des performances. Le support souris Joy-Con 2 a également été annoncé et sera présenté dans un mode de style arcade exclusif, où les joueurs affronteront des vagues de zombies en utilisant le Chainsaw Blaster de Juliet et une tourelle.

Lollipop Chainsaw RePOP est sorti pour la première fois sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Steam le 12 septembre 2024, suivi de PlayStation 4 et Xbox One le 2 décembre 2024. Les ventes totales ont dépassé 300 000 unités le 12 août 2025.