GungHo Online Entertainment a annoncé l’ouverture des précommandes pour la « Golden Wings Edition » de Trails in the Sky 2nd Chapter, une édition collector premium proposée à 274,99 dollars sur PlayStation 5, Switch et PC, et à 279,99 dollars sur Switch 2. Les précommandes sont disponibles via le Panax Store by PM Studios jusqu’au 8 mars.
Grosse surprise ! GungHo America a annoncé une édition collector pour Trails in the Sky 2nd Chapter Remake ! (Switch et Switch 2) pic.twitter.com/hZTxiYyh12
— Nintendo-Town (@NintendoTown) February 24, 2026
Cette Golden Wings Edition comprend une copie du jeu sur la plateforme choisie (PlayStation 5, Switch 2 dans sa Nintendo Switch 2 Edition, Switch ou PC via Steam), un diorama modèle « Glorious x Arseille », un SteelBook, un artbook, un mini CD de bande originale, un coffret collector ainsi qu’un Season Pass digital donnant accès à une variété de contenus téléchargeables cosmétiques.
Pour ceux qui préfèrent une option plus accessible, l’édition standard physique et digitale sera disponible à la précommande à une date ultérieure, à 59,99 dollars sur PlayStation 5, Switch et PC via Steam, et à 64,99 dollars sur Switch 2.
Trails in the Sky 2nd Chapter est attendu sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam pour l’automne prochain.
