Le jeu de cartes multi-récompensé Balatro est désormais disponible sur Switch 2. Cette version peut être achetée séparément ou obtenue gratuitement en mise à niveau par les propriétaires de la version Switch. Le titre propose sur Switch 2 une résolution améliorée, le support de la souris et un fonctionnement à 60 images par seconde, contre 30 FPS sur la console précédente.

Balatro est un deck builder roguelike inspiré du poker où les joueurs créent des synergies puissantes en combinant des mains de poker valides avec des cartes Joker uniques. L’objectif est d’accumuler suffisamment de jetons pour battre les blinds successives, tout en découvrant des mains bonus cachées et de nouveaux decks au fil de la progression. Chaque avantage compte pour atteindre le boss blind, vaincre l’ante finale et remporter la victoire.

Cette version Switch 2 constitue une sortie entièrement séparée et non une simple édition améliorée, les sauvegardes ne seraient pas transférables entre les deux versions. Les contrôles à la souris, nouveauté de cette itération, sont décrits comme particulièrement bien implémentés.

Le jeu est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop, offrant aux joueurs Switch existants une transition gratuite vers cette version optimisée pour la nouvelle console de Nintendo.