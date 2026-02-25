C’est un séisme qui secoue l’industrie du jeu vidéo en France. Nacon, troisième éditeur français derrière Ubisoft et Pullup (ex- Focus Home Interactive), a annoncé le 25 février 2026 être en cessation de paiements et avoir déposé une demande de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de la Métropole de Lille. « A ce jour, la société fait état d’actifs disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible », a reconnu l’éditeur dans un communiqué officiel.

La genèse de cette situation remonte à sa maison mère, BigBen Interactive, entreprise connue pour ses accessoires gaming, qui se trouve dans l’incapacité de rembourser une échéance de prêt d’environ 43 millions d’euros depuis le 19 février. BigBen avait pourtant obtenu un accord de refinancement fin novembre, mais a fait face courant février à un « refus inattendu et tardif de son pool bancaire », précipitant l’ensemble du groupe dans la tourmente. BigBen a de son côté annoncé l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation afin de faciliter les discussions avec ses créanciers financiers.

Basé à Lesquin, dans le Nord, le groupe Nacon réunit 16 studios de développement, dont les structures françaises Spiders, Cyanide et Kylotonn, et revendique plus d’un millier de collaborateurs. L’éditeur, à qui l’on doit notamment Ravenswatch, The Last Spell, Session: Skate Sim ou encore le tout récent Gear.Club Unlimited 3, espère que cette procédure permettra « d’évaluer toutes les solutions possibles pour assurer la pérennité de l’activité de la société dans les meilleures conditions, protéger les salariés et maintenir les emplois, tout en renégociant avec ses créanciers dans un cadre serein et constructif. » La procédure de redressement judiciaire, qui peut durer jusqu’à 18 mois, gèle les dettes existantes à la date d’ouverture et doit permettre à Nacon de présenter un plan de continuation viable.

La situation n’est toutefois pas une surprise pour tout le monde. Contacté par l’AFP, le Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV) a déclaré espérer que ce redressement judiciaire soit « l’occasion d’enfin changer la direction du groupe pour repartir sur des bases de travail saines », soulignant que « les représentant.es du personnel alertent depuis des années que le groupe et les studios vont dans le mur. » En septembre 2024, des employés des studios Spiders et Kylotonn avaient déjà fait grève pour dénoncer leurs conditions de travail, s’alarmant de risques de burn-out et d’une désorganisation des plannings.

Les représentants du personnel ont été informés de la décision le 24 février 2026. Le tribunal se prononcera sur la demande d’ouverture du redressement judiciaire lors d’une audience attendue début mars. Dans l’intervalle, la suspension de la cotation boursière de Nacon, annoncée le 20 février, reste en vigueur. La semaine prochaine verra malgré tout l’arrivée du Nacon Connect, émission annuelle prévue le 4 mars, qui mettra en lumière les projets à venir de l’éditeur — une vitrine qui se tiendra dans un contexte particulièrement sombre pour le groupe.

