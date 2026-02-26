L’éditeur Good Smile Company et le développeur et éditeur IzanagiGames ont annoncé Dark Auction – Nintendo Switch 2 Edition, prévue pour le 11 juin.

Ce jeu d’aventure mystérieux est initialement sorti sur PlayStation 5, Switch et PC via Steam le 29 janvier dernier dans le monde entier.

Au Japon, Dark Auction – Nintendo Switch 2 Edition sera proposée à 6 040 yens en édition physique et 5 050 yens en édition numérique. Les possesseurs de la version Switch pourront effectuer la mise à niveau vers l’édition Nintendo Switch 2 via un « Upgrade Pack » à 100 yens. Des éditions physiques sont également actuellement disponibles pour PlayStation 5 et Switch au Japon. Les prix occidentaux n’ont pas encore été confirmés.

L’édition Nintendo Switch 2 proposera une résolution et une fréquence d’images améliorées pour une expérience de jeu plus confortable et fluide.

Dark Auction est un jeu d’aventure mystérieux complet avec un scénario écrit par Rika Suzuki, connue pour son travail brillant sur Another Code et Hotel Dusk: Room 215. Le jeu bénéficie également du character design de Kohske, auteur et illustrateur de GANGSTA., et de la musique de Yuko Komiyama, compositrice de la série Monster Hunter. Le jeu est dirigé et produit par Shinsuke Umeda (Death Come True, Worlds End Club).

L’histoire se déroule en Allemagne de l’Ouest en 1981. Noah, dix-huit ans, est hanté par le souvenir de sa mère qui l’a abandonné très jeune. Il vit seul avec son père Leonardo, écrivain raté et excentrique obsédé par les recherches sur Hitler. Bien que Noah souhaite que son père abandonne cette étrange poursuite, Leonardo n’a aucune intention d’y renoncer malgré les divers problèmes d’argent qu’ils endurent.

Un jour, une invitation arrive pour une vente aux enchères d’objets liés à Hitler. Leonardo écarte les objections de Noah et part rapidement pour l’ancien château où se tiendra la vente. Il promet de tout raconter à Noah à son retour. Mais Leonardo ne rentre jamais au jour prévu. Ayant perdu tout contact avec son père, Noah se rend lui-même au château où il est témoin d’une scène choquante. Il se retrouve piégé à l’intérieur du château avec d’autres participants aux enchères et, sur l’invitation du commissaire-priseur, prend part à cet événement mystérieux.

Le gameplay propose plusieurs mécaniques distinctes. Les joueurs peuvent explorer librement des cartes 3D pour trouver des indices dispersés dans le château et interagir avec les participants, découvrant différentes informations selon les choix de dialogue. Le système de Word Cloud permet d’organiser les objets collectés et les mots-clés pour approcher la vérité derrière l’histoire, ces déductions jouant un rôle clé dans la résolution des mystères de la vente aux enchères. Pour remporter des objets aux enchères, le joueur doit offrir un « souvenir », guider et affiner les souvenirs fournis par la cible en tant que supporter. Si le souvenir est correct, l’enchère réussit et révèle la véritable histoire derrière les objets mis aux enchères.

Le jeu raconte l’histoire d’un groupe de jeunes gens qui se résolvent à œuvrer pour un avenir pacifique après avoir appris le passé. Bien que des souvenirs historiques liés à la guerre apparaissent comme motifs dans l’histoire, le jeu ne cherche en aucun cas à glorifier ou promouvoir les crimes de guerre.