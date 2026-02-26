Disgaea Mayhem arrive cet été en Occident sur PS5, Switch 2, Switch

NIS America a annoncé la sortie de l’action RPG Disgaea Mayhem, connu sous le nom de Kyouran Makaism au Japon et Makaism: Frenzy of the Netherworld en Asie, pour PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam en Occident cet été.

Disgaea Mayhem est initialement sorti sur PlayStation 5, Switch 2 et Switch le 29 janvier au Japon et en Asie.

L’histoire débute dans les Enfers où un subalterne dérobe et dévore le « First Radiance Pudding », déclenchant une rébellion. Le joueur incarne N.A. (Neuer), un mercenaire avec une prédilection pour les sucreries, chargé de rétablir l’ordre dans ce chaos culinaire et infernal en éliminant des monstres au nom de l’argent. Des personnages de la franchise Disgaea font leur apparition, créant des passerelles entre les univers du studio.

Le gameplay mise sur l’action frénétique avec des contrôles simples permettant d’enchaîner des techniques spectaculaires. Les joueurs peuvent équiper des armes de sept classes différentes pour jouer de sept manières différentes. N.A. dispose de sept types d’armes aux caractéristiques distinctes : poings, épées, lances, haches, arcs, fusils et bâtons. Chaque arme possède sa propre portée et jusqu’à quatre techniques spéciales pour terrasser les hordes d’ennemis et les boss gigantesques. Les épées offrent polyvalence et maniabilité, les arcs privilégient la distance avec une puissance modérée, tandis que les bâtons débloquent l’usage de la magie. Il est toujours possible de changer d’arme pour modifier son style de jeu.

Nippon Ichi Software intègre ses mécaniques de progression signature avec des possibilités vertigineuses. Les personnages peuvent atteindre le niveau 9999, et le système de « Réincarnation » permet de les ramener au niveau 1 tout en conservant des bonus de statistiques permanents. Les joueurs peuvent se rendre dans l’Item World pour améliorer leur équipement, se réincarner pour obtenir des statistiques de base plus élevées ou moudre des niveaux pour s’assurer d’être au sommet de la chaîne alimentaire. Les « Evilities » confèrent divers avantages une fois équipées, le « Chara World » permet de plonger dans l’esprit d’un personnage pour le renforcer de l’intérieur, et les « Innocents » s’attachent aux équipements pour en améliorer les caractéristiques.

Cette profondeur de personnalisation garantit que même les joueurs moins habiles aux jeux d’action pourront pulvériser leurs adversaires grâce à la surpuissance de leurs personnages, infligeant jusqu’à plus d’un milliard de dégâts, soit un million de dégâts par coup.

Le système de capture de monstres ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Les créatures capturées deviennent des « Familiars » combattant aux côtés du joueur, augmentant les statistiques selon les Evilities équipées. Les joueurs peuvent même recruter des démons classiques comme les Prinny pour les accompagner. La fonction « Magichange » leur permet de se transformer en armes pour le protagoniste, offrant des possibilités de combat encore plus variées.

La princesse a besoin de son flan dans cette toute nouvelle vision de la vénérable franchise Disgaea ! Incarnez N/A, un mercenaire au palais exigeant, et prenez le contrôle direct de l’action en terrassant des hordes de monstres pour l’argent !

Choisissez parmi sept types d’armes et adoptez le style de combat qui vous ressemble. Épée, arc, pistolet, poings ou hache : changez d’arme à tout moment pour adapter votre stratégie et enchaîner les combos dévastateurs.

Plus les choses Magimorphent, plus elles restent les mêmes ! Gagnez des niveaux, améliorez votre équipement et faites adopter de nouvelles lois à l’Assemblée sucrée pour voir vos stats exploser, jusqu’à infliger un million de dégâts par coup ! Recrutez des démons emblématiques comme les Prinnies pour vous accompagner !

Découvrez Disgaea comme vous ne l’avez jamais vu !