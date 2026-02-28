Pour bien commencer le mois, je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2026, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Le tout premier jeu de simulation de vie de la franchise Pokémon, Pokémon Pokopia, sortira sur Nintendo Switch 2 en 2026. Sous la forme d’un Métamorph transformé en humain, vous pourrez ramasser du bois, de la roche et d’autres matériaux qui serviront à vous construire un nid douillet. Métamorph peut apprendre des capacités d’autres Pokémon et les utiliser pour construire votre petit coin de paradis Pokémon. Par exemple, avec Feuillage de Bulbizarre, il peut ajouter une touche de verdure au paysage, et avec Pistolet à O de Carapuce, il peut arroser les plantes. Plus votre environnement sera luxuriant et accueillant, plus vous verrez de Pokémon apparaître. Savourez les plaisirs simples de la vie : construisez des meubles, faites pousser des légumes et bâtissez des logis pour vous et pour les autres Pokémon. Après une dure journée de labeur, glissez-vous dans votre lit pour un repos bien mérité. L’heure de la journée et la météo suivent un cycle naturel qui baignera votre utopie dans différentes atmosphères.

Embarquez pour une nouvelle aventure dans la peau d’un Rider vivant en harmonie avec les monstres dans le troisième opus de la série de RPG au tour par tour qui se déroule dans le monde de Monster Hunter. Au cœur d’une catastrophe environnementale, un monstre éclot de son œuf, porteur d’un symbole de malheur qui pousse deux royaumes voisins à la guerre. Les héritiers de ces deux royaumes s’aventurent en terre interdite à la recherche de la vérité.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est un remake du second jeu de la série, initialement sorti en 2003 sous le nom de FATAL FRAME / Project Zero II: Crimson Butterfly, et un des titres les plus appréciés de la franchise FATAL FRAME (Project Zero). Ce titre classique d’horreur japonaise, apprécié des fans du monde entier, suit deux sœurs jumelles, Mio et Mayu Amakura, tandis qu’elles se rendent près d’un cours d’eau, guidées par leurs souvenirs d’enfance. Alors que Mio se remémore le passé, sa sœur ainée Mayu est attirée par un papillon de couleur pourpre la conduisant vers un mystérieux village n’apparaissant sur aucune carte. Dans ce village où la nuit est éternelle, les jumelles sont traquées par des esprits vengeurs tandis qu’elles fuient leur mystérieux rituel. Séparée de sa sœur, Mio tente de retrouver Mayu pour s’enfuir, armée uniquement de la Camera Obscura, un appareil permettant de capturer et de sceller l’impossible. Sans le savoir, les actions de Mio vont involontairement reproduire le passé et la conduire au fin fond du village, où elle découvrira la vérité sur le « rituel interdit ne devant jamais être vu ».

Les joueurs pourront rejoindre Geo Stelar et Omega-Xis dans leur combat contre des menaces venues d’au-delà des étoiles dans cette aventure épique. Alliant une action rapide à un système original basé sur des cartes, Mega Man Star Force Legacy Collection offre des combats palpitants et une narration qui ont défini le personnage pour toute une génération de fans de Mega Man. Tout en conservant le gameplay original, Mega Man Star Force Legacy Collection offre une expérience améliorée des jeux d’origine.

Repoussez des vagues de sushis rebelles dans ce roguelite de type tower defense mignon mais chaotique ! Construisez, améliorez et remodelez le champ de bataille à chaque partie.

OPUS: Prism Peak est un jeu d’aventure narratif dans lequel vous incarnez un photographe fatigué et qui, à l’automne de sa vie, se retrouve coincé en dehors de notre réalité. À l’aide d’un vieil appareil photo, vous explorerez un monde fantasmagorique et comprendrez ce qui le lie au vôtre. Découvrez tout ce que ce lieu a à cacher et trouvez le moyen de rentrer chez vous. Vous incarnez un photographe d’âge mûr fatigué prenant ses distances avec la vie citadine décevante pour retrouver la paix auprès de vos racines. Cependant, vous vous perdez dans un royaume montagneux fantasmagorique à la suite d’un accident. Là, vous croisez le chemin d’une jeune fille mystérieuse. Afin de faire la lumière sur ce monde étrange et rentrer chez vous, vous devrez rassembler uniquement à l’aide de votre vieil appareil photo des indices qui vous aideront à résoudre ces énigmes. La photographie dans OPUS: Prism Peak reflète l’attention avec laquelle le protagoniste observe le monde. Afin de capturer au travers de leur lentille les secrets de ce royaume, les joueurs devront se mettre à l’écoute de leur environnement et comprendre le véritable souhait de chaque esprit. Parmi les esprits que rencontreront les joueurs se trouve une jeune fille amnésique qui a l’impression diffuse qu’elle est là pour aider un adulte. Au cours de ce voyage, sa présence permettra au protagoniste d’appréhender le monde de sorte qu’il le perçoive plus clairement. Ce monde ne diffère pas tant que ça de la réalité, pourtant, il semble progressivement s’effacer. L’humanité a disparu depuis bien longtemps, laissant place dans ses vestiges à des esprits d’animaux. Ils croient que leur existence se maintient tant qu’ils capturent leurs moments clés.

DAMON and BABY propose un tout nouveau type d’action qui combine l’exploration d’un vaste monde rempli de secrets avec une base d’opérations dédiée aux personnages, ainsi que des phases de tir techniques faisant appel à un large arsenal d’armes. L’histoire progresse à mesure que le joueur alterne entre l’exploration de différentes zones et l’amélioration de son personnage au sein de la base. Damon combat aussi bien à courte qu’à longue portée. Le joueur peut sélectionner, parmi son arsenal, des armes de poing, des mitrailleuses, ainsi qu’une variété d’autres armes et compétences à acquérir au fil de son aventure. Chaque niveau propose un boss nécessitant une approche stratégique, combinant style de combat et utilisation intelligente de l’environnement pour triompher. Le joueur peut également personnaliser l’apparence de Damon grâce à une large sélection de costumes.

Never Grave: The Witch and The Curse est un jeu de type Metroidvania x roguelike dans lequel vous partez à l’aventure avec un chapeau maudit. Utilisez toute une gamme de sorts pour détruire les ennemis possédés ! Ramenez votre butin, construisez votre propre village, vivez votre vie et renforcez vos capacités pour la prochaine bataille ! Prend en charge le mode multijoueur jusqu’à 4 joueurs.

Alors que la cupidité et le pouvoir divisent les tribus de leur planète natale, Lana et son petit compagnon, Mui, doivent s’unir contre les forces qui remodèlent leur monde, luttant non seulement pour leur survie, mais aussi pour l’âme de leur foyer. Parfait pour les nouveaux joueurs et les fans de longue date, Planet of Lana II: Children of the Leaf propose un gameplay unique avec un compagnon, des énigmes astucieuses, des séquences d’action et de furtivité stimulantes, le tout dans un monde magnifique et captivant.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. élève la jouabilité à un autre niveau ! La compatibilité avec le netcode rollback, des graphismes 4K et du nouveau contenu en font la meilleure version de ce jeu légendaire.

Scott Pilgrim EX réinvente l’univers préféré des fans avec une approche moderne des jeux de combat traditionnels. Les joueurs incarnent Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres membres de l’équipe all-star pour affronter divers ennemis dans une version déformée de Toronto envahie par des démons, des sbires végétaliens et des robots, dans une quête épique pour sauver la ville.

Accusée à tort d’avoir assassiné le roi, Etrange von Rosenburg est rapidement exécutée… pour se retrouver en enfer ! Que faire quand on est la fille du duc, passionnée de douceurs ? Eh bien, prendre le contrôle du lieu, bien sûr ! Vivez une aventure pleine d’humour et d’émotion dans cet action-RPG frénétique signé Sohei Niikawa, créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure ! Profitez d’une mécanique de « voie tournante » unique qui fait circuler objets, bonus et même personnages tout autour de la carte. En avançant dans l’histoire, vous pourrez défier des niveaux bourrés d’action avec vos amis via un mode multijoueur séparé pour 2 à 4 joueurs ! Faites le plein de douceurs avec Etrange pour bénéficier de bonus et d’améliorations temporaires. Les somptueux designs des personnages signés par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka vous raviront, alors qu’Etrange et ses (très) nombreux alliés chevauchent, combattent et chantent à travers l’enfer. Cette odyssée musicale est à ne pas manquer ! Caractéristiques : Une armée de subordonnés : Incarnez Etrange von Rosenburg, rassemblez une galerie haute en couleur de personnages venus des quatre coins de l’enfer et mettez-les à votre service ! Chaque personnage a été conçu par le talentueux Shinichiro Otsuka.

De nouvelles péripéties en multijoueur arrivent au Royaume des Fleurs dans Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel. Le parc Bellabel propose toutes sorties d’attractions pour jouer avec (ou contre) vos proches en amassant un maximum de pièces, en jouant au Loup fantôme, en coopérant pour acheminer un Bob-omb à bon port, et bien plus encore ! La version Nintendo Switch 2 Edition ajoutera également du contenu supplémentaire et des améliorations. Davantage d’informations seront communiqués ultérieurement, restez à l’écoute ! Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel n’est compatible qu’avec la Nintendo Switch 2. Insérer la carte de jeu dans une console Nintendo Switch permet toutefois de jouer à la version Nintendo Switch du titre, qui exclut toutes les fonctionnalités exclusives à sa version Nintendo Switch 2 Edition. Si vous disposez d’un exemplaire de Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch, une mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition est disponible à l’achat.

L’actuel Champion du Monde Poids Lourds, CM Punk, adopte une pose provocatrice sur la cover de l’Édition Standard, une attitude digne d’un champion triplement couronné. L’un des personnages les plus célèbres et subversifs de l’histoire de la WWE, CM Punk était déjà apparu sur la cover de WWE ‘13 et sera également la tête d’affiche du 2K Showcase de WWE 2K26. L‘Édition King of Kings célèbre la carrière sur le ring et l’héritage actuel dans les coulisses du membre du Hall of Fame de la WWE et actuel Chief Content Officer de la WWE, Paul “Triple H” Levesque. L’Édition Attitude Era évoque quant à elle la nostalgie de l’une des plus grandes époques de la WWE. Elle met en avant des personnalités hors du commun telles que “Stone Cold” Steve Austin, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, Stephanie McMahon, Undertaker, Kane, Trish Stratus, Lita, Chyna, Kurt Angle ou encore The Dudley Boyz. Par ailleurs, une toute nouvelle Édition Monday Night War « super-premium » propose du contenu lié aux stars de la WWE de l’Attitude Era, ainsi qu’une collection des plus grands noms de la WCW de l’époque, notamment “Hollywood” Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, Goldberg, Booker T et Eric Bischoff. L’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War sont prévues pour une sortie mondiale le vendredi 6 mars 2026, soit sept jours avant l’Édition Standard, qui sera disponible le vendredi 13 mars 2026. « Enfant, je ne pouvais que rêver d’être sur la jaquette d’un jeu vidéo. Aujourd’hui, je rejoins le groupe très restreint de Superstars de la WWE qui l’ont fait deux fois, déclare CM Punk. J’ai apprécié l’expérience de narrer le 2K Showcase, qui m’a donné l’occasion de raconter aux fans l’histoire brute et sans filtre des moments, des matchs et des controverses de ma carrière. Les joueurs pourront se mettre dans mes bottes, revivre certains de mes instants les plus glorieux à la WWE et relever des défis que je n’ai jamais eu l’occasion de relever. » « WWE 2K26 introduit plusieurs nouveaux types de matchs et fonctionnalités de gameplay réclamés par la communauté, ajoute Greg Thomas, président de Visual Concepts. L’équipe a beaucoup réfléchi à l’amélioration de l’action sur le ring et de la présentation, tout en élargissant les options créatives pour offrir aux joueurs plus de liberté que jamais. » WWE 2K26 inclut plusieurs nouveautés et améliorations des fonctionnalités existantes dans le jeu : 2K Showcase : Punked – CM Punk’s Personal Journey : CM Punk voyage à travers le temps pour revivre les moments incroyables de sa carrière. Narré par « The Best in the World » lui-même, les joueurs revivront des matchs emblématiques et se battront contre des Légendes de la WWE dans Fantasy Warfare. Pour ceux qui veulent prouver leur vraie valeur, le Showcase Gauntlet cherchera à pousser les joueurs dans leurs retranchements ! L’ascension, la rébellion et le retour de CM Punk font de ce Showcase le plus personnel à ce jour ;

sera disponible au prix de 79,99 € ; L’ Édition King of Kings sera disponible au prix de 99,99 €. Elle comprend l’ Édition Standard , le Pack Joe Hendry , la Saison 1 du Ringside Pass Premium et 32 500 VC, plus le Pack King of Kings qui inclut les Superstars jouables Triple H ‘98 et Stephanie McMahon ‘00, ainsi qu’une émoticône « Provocation signature de Triple H » pour The Island. L’ Édition King of Kings sera disponible dès le 6 mars 2026 – sept jours avant l’ Édition Standard ;

Cette année, MLB The Show vous invite à laisser votre empreinte comme jamais auparavant. Plus qu’un simple jeu, c’est un véritable parcours. Tout commence par un travail acharné au lycée, avec la volonté constante de s’améliorer chaque jour et l’ambition d’entrer au Hall of Fame. Cette motivation a été au cœur du développement du jeu de cette année, c’est pourquoi San Diego Studio et MLB The Show sont fiers d’accueillir à nouveau Aaron Judge, trois fois MVP de la Ligue américaine. Son parcours l’a mené du lycée à l’université, puis des ligues mineures aux ligues majeures, et enfin sur la scène mondiale. Nous avons reproduit ce même parcours dans notre jeu, en nous efforçant de créer l’expérience MLB la plus authentique possible en dehors du terrain. Aaron continue de réécrire l’histoire. Il a été notre athlète vedette en 2018, après une année de rookie record en 2017. Il est désormais triple MVP de la Ligue américaine, sept fois All-Star, cinq fois lauréat du Silver Slugger Award, détenteur du record de home runs en une saison de la Ligue américaine avec 62 home runs, et capitaine de l’équipe américaine pour la World Baseball Classic 2026. Ce ne sont là que quelques-uns des faits marquants de sa longue liste de réalisations. Les performances d’Aaron ont inspiré non seulement les joueurs sur le terrain, mais aussi les athlètes et les fans du monde entier. Nous sommes ravis de le retrouver en tant qu’athlète vedette de MLB The Show 26. C’est maintenant à vous de jouer : comment laisserez-vous votre empreinte ?

Embarquez pour une aventure épique dans Aarik And The Ruined Kingdom, un jeu de puzzle en perspective relaxant et familial qui allie une narration réconfortante à des défis hallucinants. Rejoignez Aarik dans son voyage à travers des châteaux enchantés, des forêts mystiques, de vastes déserts, des marécages étranges et de la toundra gelée, tout en résolvant des énigmes complexes pour réunir sa famille. Exploitez le pouvoir de la couronne magique de votre père, équipée de quatre pierres précieuses enchantées, pour remodeler le monde qui vous entoure. Réparez les ponts en ruine, réparez les chemins brisés, faites-vous de nouveaux alliés et même inversez le temps lui-même ! Plongez dans un monde plein de niveaux uniques et d’énigmes sournoises dans cette quête captivante pour retrouver la mère d’Aarik et redonner espoir à une terre brisée.

Cinq ans après la fermeture de l’Inventory, ce club social underground a rouvert ses portes. Jouez au Texas Hold’em sans limite avec quatre icônes du jeu vidéo dans une bataille à haut risque mêlant cartes, paris et provocations.

Shadow Tactics est un jeu tactique intense de furtivité dont l’histoire se déroule au Japon, au cours de la période d’Edo. Dirigez une équipe de spécialistes mortels et faufilez-vous dans les ombres entre des dizaines d’ennemis. Choisissez votre approche lorsque vous vous infiltrerez dans d’imposants châteaux, des monastères perdus dans les montagnes enneigées ou des campements forestiers dissimulés. Posez des pièges, empoisonnez vos adversaires ou évitez tout contact avec l’ennemi. Le groupe se compose de personnalités résolument différentes. Travailler ensemble et former une véritable équipe paraît impossible au départ. Pourtant, au fur et à mesure des missions, chacun gagnera la confiance de l’autre et des amitiés se créeront. Les personnages développeront leur propre dynamique et devront affronter leurs démons. Vous devrez méticuleusement réfléchir à vos options afin de maîtriser les missions ardues : comment les personnages se comporteront-ils dans l’équipe ? Lequel est le mieux équipé pour telle ou telle tâche ? Comment peuvent-ils réussir au mieux les besognes qui leur sont confiées ? Proposez vos propres tactiques afin de vaincre les ennemis et atteindre les objectifs.

Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d’aventure riche en quêtes, en exploration et en activités captivantes aux côtés d’amis de Disney et Pixar, anciens et nouveaux. Dreamlight Valley était jadis un endroit idyllique où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie… jusqu’à ce que survienne l’Oubli. Des Épines nocturnes ont poussé dans toute la contrée et privé cet endroit magique de tous les merveilleux souvenirs qui y étaient rattachés. N’ayant nulle part où aller, les habitants désespérés de Dreamlight Valley se sont enfermés à double tour dans le Château des rêves. À présent, c’est à vous de découvrir les histoires de ce monde et de ramener la magie à Dreamlight Valley ! Découvrez les secrets de Dreamlight Valley Libérez le Château des rêves de la corruption insidieuse de l’Oubli, et débloquez les royaumes uniques de personnages Disney et Pixar bien-aimés, parmi lesquels figurent de grandes reines et de grands rois comme Anna et Simba. Chaque royaume contient des défis uniques avec des énigmes à résoudre afin de ramener l’amitié dans la vallée. Votre aventure commencera dans la vallée, mais votre périple vous mènera vers l’infini… et au-delà ! Élucidez le mystère tapi dans la Forêt du courage et bravez les profondeurs des cavernes tandis que vous relèverez les défis de héros et de méchants Disney et Pixar emblématiques… Qui sait qui vous découvrirez… ou quoi. Nouez des amitiés avec les personnages Disney & Pixar Jardinez avec WALL•E, cuisinez avec Rémy ou détendez-vous en pêchant avec Dingo. Quelle meilleure façon de récupérer des ressources, de fabriquer des objets et de reconstruire la vallée qu’avec un ami ? Des belles princesses aux méchants malfaisants, chaque résident de Dreamlight Valley a sa propre histoire, ses propres quêtes, et ses récompenses. Retrouvez-les chaque jour pour passer du temps ensemble et nouez des amitiés avec certains de vos personnages Disney et Pixar préférés. Rendez à la vallée sa gloire d’antan Libérez la vallée de l’emprise de l’Oubli et restaurez la grandeur perdue de Dreamlight Valley en vous l’appropriant. Dans Dreamlight Valley, vous pouvez bâtir le voisinage parfait pour vous grâce à un agencement entièrement personnalisable, un aménagement paysager créatif, et des milliers d’items décoratifs. Vous installerez-vous sur la Plage, près de Vaiana, ou aurez-vous Buzz l’Éclair comme voisin, sur l’Esplanade ? Exprimez votre style Disney Faites ressortir la princesse ou le méchant en vous, ou arborez votre plus belle tenue de fan de Disney ! Constituez des tenues uniques et décorez votre maison avec des milliers d’items fantastiques. En vous servant de l’outil Touche magique, vous pouvez même créer vos propres designs à l’aide d’autocollants Disney et Pixar ! Avec la caméra du jeu, préparez-vous à prendre un selfie devant le crépuscule avec Mirabel, à photographier une création culinaire avec Rémy, ou simplement à immortaliser un bon moment. Un jeu en constante évolution Le nouveau contenu signifie qu’il y a toujours quelque chose d’inédit à explorer. Rencontrez de nouveaux personnages dans la vallée, jetez un oeil aux dernières collections de vêtements et de meubles dans le Magasin de Picsou, et participez à des événements qui vous mettront au défi dans le jeu ! Laissez vos rêves vous ramener à Dreamlight Valley régulièrement pour découvrir de nouvelles aventures !

Legacy of Kain: Defiance Remastered marque le retour du classique de 2003. La version remasterisée proposera des graphismes améliorés, des améliorations de la caméra, une option permettant de basculer à tout moment entre la nouvelle version et les graphismes originaux, des cartes du monde et des niveaux, des skins à débloquer tirés de toute l’histoire de Legacy of Kain, un mode photo, ainsi que du contenu sur l’univers du jeu et des archives.

Embarquez pour une aventure paisible placée sous le signe du jardinage dans Collector’s Cove. Sillonnez des eaux inexplorées avec votre familier, bichonnez votre ferme flottante et découvrez des îles, des plantes et des poissons pour décrocher le titre de collectionaute de renom ! Alliez pied marin et main verte dans Collector’s Cove, un jeu d’aventure tout en douceur qui vous invite à sillonner un océan inexploré en cultivant votre jardin. Aucun ennemi ne viendra troubler la sérénité de votre voyage. Vous êtes en tête à tête avec votre familier, et mille-et-un secrets et surprises vous attendent au fil de l’eau ! Créez une ferme flottante. Cultivez des plantes rares et pêchez des poissons insaisissables, découvrez de nouvelles îles semées de végétaux propres à leurs biomes uniques, remplissez votre carnet de découvertes et fabriquez des objets et personnalisez votre bateau pour en faire le nid douillet dont vous avez toujours rêvé. En apprenant comment dénicher davantage de plantes et de poissons mythiques, vous pourriez même accéder au rang très convoité de collectionaute de renom ! Pour couronner le tout, vous ne naviguez pas en solitaire… Votre familier sera toujours à vos côtés. Renforcez vos liens, offrez-lui des accessoires ravissants, déverrouillez de nouvelles interactions et évoluez ensemble tout au long de votre aventure.

Cryptical Path est un rogue-lite d’action qui repousse les limites du genre. Incarnez l’Architecte, construisez vos propres salles et domptez le labyrinthe dans lequel vous avez été piégé. Cryptical Path n’est pas juste un autre rogue-lite, il vous permet de construire les salles que vous souhaitez et de manipuler le donjon dans lequel vous êtes. C’est le premier roguelite-builder, où vous pouvez exprimer votre créativité à travers des milliers de possibilités. Tracez votre chemin à travers des salles méticuleusement choisies, sculptant une aventure qui reflète votre style et stratégie uniques ! Reprenez le contrôle des profondeurs sinistres de l’Hexium, une prison forgée par vos propres mains pour enfermer des âmes malveillantes. Démêlez les mystères de votre création et naviguez dans un paysage traître, où chaque ombre cache une menace potentielle, et chaque pas vous rapproche de la colère de ceux que vous avez condamnés à une éternité de ténèbres. Roguelite-builder : les joueurs peuvent façonner le donjon à leur guise et selon leurs besoins.

Style artistique ambitieux : les joueurs plongeront dans un univers en 3D saisissant, entièrement conçu en vue de profil

Action rapide : Incarnez l’Architecte, un personnage dynamique capable d’esquiver, de foncer et de trancher en un clin d’œil !

Progression constante : Débloquez des objets puissants et choisissez quels talents maîtriser.