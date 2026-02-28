Resident Evil 7 est sorti sur Switch 2 cette semaine, aux côtés de Resident Evil 8 et Resident Evil Requiem. Une sortie multiplateforme comme celle-ci offre toujours l’opportunité d’examiner comment la version Switch 2 se compare aux autres consoles. Une vidéo comparative des graphismes est disponible pour un examen approfondi, accompagnée d’un résumé de l’analyse d’ElAnalistaDeBits.

Resident Evil 7 sur Nintendo Switch 2 offre des performances spectaculaires qui sont au niveau de la PS5. La version Switch 2 possède des paramètres graphiques plus similaires à la version PS5, surpassant la version PS4 dans pratiquement tous les aspects.

La seule exception est l’absence du Ray Tracing sur Switch 2. Cependant, il ne s’agit pas d’une perte significative étant donné que les améliorations offertes par ce paramètre n’étaient pas particulièrement remarquables. En fait, on peut constater que certaines réflexions SSR présentes sur Switch 2 sont perdues dans le mode Ray Tracing de la PS5.

En termes de performances, la Switch 2 fonctionne également à 60 fps stables. Sans aucun doute, Resident Evil 7 sur Switch 2 constitue une excellente option pour les nouveaux joueurs.

Fear comes home dans cette expérience de survival horror hautement acclamée qui a revitalisé la série Resident Evil lors de sa sortie avec son changement radical vers une perspective à la première personne. Le protagoniste Ethan Winters est un homme ordinaire projeté dans des circonstances extraordinaires alors que la recherche de sa femme disparue le conduit vers une maison apparemment abandonnée en Louisiane. Les horreurs qui l’attendent entre ces murs le secoueront jusqu’au plus profond de lui-même. Propulsé par le RE Engine de Capcom, Resident Evil 7 offre un niveau d’immersion sans précédent qui rend l’horreur palpitante proche et personnelle.