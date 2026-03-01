Après être arrivé sur la Switch originale en tant que titre cloud, Capcom a sorti un portage natif de Resident Evil Village sur Switch 2. Une vidéo comparative des graphismes et du taux d’images entre les versions Xbox Series S et PS5 de Resident Evil Village est disponible.

Cette comparaison se concentre sur la présentation des différences concernant la Switch 2. La Switch 2 affiche un niveau de détail et une résolution supérieurs par rapport à la Xbox Series S. Contrairement à la XSS et à la PS5, la Switch 2 ne propose pas le Ray Tracing, ce qui est particulièrement visible au niveau de l’occlusion ambiante.

En termes de performances, la Switch 2 possède un taux d’images supérieur à celui de la Series S avec le RT activé, mais n’atteint pas les 60 fps.

Resident Evil Village permet de vivre le survival horror comme jamais auparavant dans le huitième opus majeur de la célèbre franchise Resident Evil sorti en 2021. Se déroulant quelques années après les événements horrifiants de Resident Evil 7, la toute nouvelle histoire débute avec Ethan Winters et sa femme Mia vivant paisiblement dans un nouvel endroit, libres de leurs cauchemars passés. Alors qu’ils construisent leur nouvelle vie ensemble, la tragédie les frappe à nouveau.