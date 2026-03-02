Moonlight Peaks arrivera le 7 juillet 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC via Steam et Google Play Games, comme l’a confirmé Marvelous Europe. Développé par le studio néerlandais Little Chicken Game Company, le jeu sera également publié en Amérique par XSEED Games, tandis que son prix sera communiqué ultérieurement. Cette simulation de vie gothique place le joueur dans la peau de l’enfant de Count Dracula, bien décidé à s’émanciper d’un héritage sombre pour mener une existence plus douce, créative… et agricole.

Le point de départ de Moonlight Peaks repose sur un choix radical : quitter le château familial pour s’installer dans un domaine abandonné au cœur d’une ville surnaturelle. Le protagoniste, vampire en quête de changement, veut prouver à son père qu’une existence empreinte de compassion est possible, même pour les morts‑vivants. La ville accueille une galerie de créatures — loups‑garous, sorcières, sirènes et autres habitants nocturnes — avec lesquels il sera possible de tisser des liens, d’en apprendre davantage sur l’histoire locale et, peut‑être, de trouver l’amour éternel parmi deux douzaines de personnages romanceables.

Le cœur du gameplay repose sur la transformation du manoir familial en un véritable sanctuaire. Le joueur pourra :

Personnaliser son avatar et son domaine selon une esthétique gothique chaleureuse.

Cultiver des plantes magiques et développer une ferme regorgeant de cultures enchantées.

Élever des animaux mystiques, en améliorant progressivement les installations grâce à de nouveaux outils.

Cette dimension agricole s’accompagne d’une progression magique : l’immortalité permet d’accéder à des pouvoirs ancestraux, d’enrichir un grimoire de sortilèges, de maîtriser la fabrication de potions et même de se métamorphoser pour explorer la ville sous différentes formes.

Moonlight Peaks ne se limite pas à la gestion de la ferme. Le jeu propose une variété d’activités annexes :

Pêche, cueillette et potion‑crafting.

Loisirs plus délicats comme la broderie ou l’art floral.

Collection de cartes du jeu local Nokturna, jouable contre les autres habitants.

L’exploration de la ville permettra également de découvrir les mystères entourant les sept familles qui la composent, un fil narratif central pour ramener un peu de lumière dans cette communauté nocturne. Une seule règle : rentrer dans son cercueil avant le lever du soleil.