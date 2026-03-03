Le train de l’hype se prépare à grinder, flipper et effectuer des tricks hors de la gare le 17 juin, date à laquelle Denshattack! sortira sur PC, PlayStation, Xbox et désormais, comme annoncé lors du Nintendo Indie World Showcase d’aujourd’hui, sur Switch 2. Les joueurs sont invités à monter à bord. Attachez vos ceintures, car ce train n’a pas de freins : une démo est disponible dès maintenant sur Switch 2 et Steam pour goûter au gameplay palpitant de Denshattack!.

Denshattack!, édité par Fireshine Games et développé par Undercoders, met au défi les joueurs de devenir le plus grand conducteur de train du Japon en participant à des batailles de trains spectaculaires. Repoussez les limites de ce qu’un train peut faire dans plus de 50 stages vibrants à travers tout le Japon, en affrontant une galerie colorée de rivaux et diverses missions, le tout sur une bande-son qui correspond au chaos contrôlé d’un train effectuant un kickflip.

La démo Switch 2 propose les quatre premiers stages du jeu ainsi qu’un trick park permettant aux joueurs de s’entraîner à réaliser des tricks impressionnants, des cascades folles et d’enchaîner d’énormes combos. Contrôler son train peut sembler simple, mais il faut du temps et de la pratique pour ne faire qu’un avec son moteur. Embrassez le chaos, brisez les règles, créez votre propre flow et ne ralentissez jamais. C’est ainsi qu’on devient un maître de Denshattack.

L’action se déroule dans un futur dystopique où les ultra-riches se sont retranchés dans des dômes purificateurs d’air impénétrables, tandis que ceux restés dans les terres dévastées ont reconstruit le monde sous la domination de gangs. En incarnant Emi, les joueurs affronteront des gangs rivaux, collecteront des améliorations et graviront les échelons pour devenir le meilleur du Japon. Denshattack! combine l’esprit rebelle du skateboard avec la riche culture du Japon dans une course palpitante dont on ne voudra pas se détacher.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d’un groupe de marginaux à la personnalité explosive. Enchaînez ollies, kickflips et grinds à travers les plus grandes villes du Japon, mais aussi à travers des prairies, des volcans et des océans. Gagnez un maximum de points pour toujours atteindre le meilleur score possible en réalisant des flips, des tricks et des atterrissages en beauté à bord de votre train personnalisable.

Affrontez divers modèles de trains japonais redessinés, gagnez le respect d’un réseau de gangs rebelles clandestins et transformez vos rivaux en alliés à mesure que vous maîtrisez vos compétences. Progressez de débutant naïf à professionnel chevronné tout en pilotant le train le plus rapide jamais construit et devenez un rider de densha légendaire.

Du mecha magical girl au château en mouvement, en passant par un ver géant mécanique à une armée entière de riders de densha, faites face à une multitude de boss plus fous les uns que les autres à mesure que vous progressez dans l’aventure. Mettez à profit vos toutes nouvelles compétences pour mettre fin à leur course.

Voyagez depuis la campagne de Kyushu à travers les métropoles d’Osaka, Tokyo et bien plus encore, à présent scellées sous des dômes par Miraido. Aventurez-vous à travers tout le Japon, jusqu’aux terres enneigées d’Hokkaido et au-delà. Chaque nouvelle région propose de nouveaux défis à relever et de nouvelles règles à enfreindre.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à une toute nouvelle bande-annonce musicale dévoilée la semaine dernière, présentant les artistes qui rejoignent le compositeur principal Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT: Shredder’s Revenge) pour contribuer à des morceaux absolument percutants pour la bande originale de Denshattack, incluant Ryo Nagamatsu (série Splatoon, série Mario Kart), Richard Jacques (série Jet Set Radio, Marvel’s Guardians of the Galaxy), Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA, Sega Rally Championship) et bien d’autres.