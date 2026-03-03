Grande nouvelle. Le Cartel, studio français facétieux, et son éditeur bancal Devolver Digital remettent le couvert avec Heave Ho 2. Astucieusement nommé de la sorte car il s’agit de la suite du party game dont on chante aujourd’hui encore les louanges et le succès retentissant, Heave Ho 2 est prévu pour cet été sur PC et Nintendo Switch 1 & 2.

Vous aimez vous la donner à 2-4 personnes en coop ou versus ? Vous aimez attraper des membres au hasard pour les jeter de toutes vos forces dans le vide ? Plongez dans huit nouveaux mondes complètement foutraques – l’espace en gravité basse, une cuisine chaotique – et donnez littéralement un coup de main à vos amis qui l’auront, de toute façon, bien mérité.

C’EST LA FÊTE EN LIGNE

C’est une première : vous pourrez jouer jusqu’à 4 en ligne à ce non-sens coopératif et compétitif. Évidemment, le multijoueur local qui a fait la réputation de l’original est toujours de la partie !

ÉCRASEZ LES AUTRES À TOUT PRIX

Vengez-vous des piètres performances de vos coéquipiers en mode versus : plusieurs défis frénétiques vous y attendent, concoctés avec malice pour générer de nouvelles disputes avec vos camarades.

C’EST N’IMPORTE QUOI

Les 8 nouveaux univers offrent chacun leurs mécaniques et scénarios inédits, en plus de gadgets foufous comme des pistolets à bouchon, des leviers, des clés, des drones ou des pots de sauce (parce que pourquoi pas).

UN DÉLICE VISUEL

C’était déjà joli, mais maintenant c’est la (grande) classe. Des environnements plus riches, des expressions de visage toujours plus adorables et des repères visuels encore plus malins, pour que vous sachiez toujours où aller et quoi faire.

Avec près d’un million d’exemplaires vendus sur PC et Nintendo Switch, le premier Heave Ho s’est imposé comme l’une des meilleures ventes du catalogue Devolver sur Switch.

« En tant que français, normalement je me détends le weekend en brûlant des voitures » confie Alexandre Muttoni, artiste et co-fondateur du studio Le Cartel. « Mais Heave Ho 2 a donné un sens à ma vie. J’ai même retrouvé le sourire. Si ça m’est arrivé, ça peut vous arriver aussi. »

Heave Ho 2 vous fera rire et insulter vos proches dans des mesures sensiblement équivalentes pour sa sortie sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 cet été.

Heave Ho 2 sur Nintendo Switch 2 sera compatible GameShare, permettant à quelqu’un disposant du jeu de le partager en local ou en ligne avec jusqu’à 3 autres personnes.