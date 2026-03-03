L’éditeur IndieArk et le développeur SoulGame ont lancé le jeu de tir à double stick Minishoot’ Adventures sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Xbox One et Switch pour 15,99 euros. Le titre est également disponible via le Game Pass.

Minishoot’ Adventures est initialement sorti sur PC via Steam le 2 avril 2024. La version PC est désormais également disponible via le Microsoft Store.

La version Nintendo Switch 2 Edition de Minishoot’ Adventures permet de jouer avec une résolution et une fluidité améliorées.

Les joueurs combattent à travers le monde de la surface et celui des profondeurs, améliorent leur vaisseau pour venir à bout des boss de donjon et secourir leurs amis. Le Désélu est de retour. Ses sbires ont émergé du monde souterrain, le village a été détruit et les semblables sont désormais prisonniers du cristal corrompu. Les joueurs embarquent dans une épopée pour sauver le monde dans cette aventure colorée qui mélange le plaisir de l’exploration libre et l’excitation du jeu de tir.

Le gameplay propose de maîtriser les combats en démontrant son adresse aux commandes d’un vaisseau ultra maniable dans des affrontements soigneusement conçus pour être lisibles et variés. Les joueurs affrontent des combats de boss intenses, type Bullet Hell, avec des options de difficulté adaptées à tous les publics.

L’aventure invite à plonger dans un monde interconnecté façonné à la main et à explorer par soi-même ses cavernes luxuriantes, ses temples abandonnés et autres cités englouties. Les joueurs récupèrent des capacités uniques à utiliser au combat tout comme en exploration, afin de débloquer de nouveaux passages et raccourcis et de s’approprier la carte du monde.

Le système de progression permet de gagner en puissance en montant de niveau, en trouvant toutes sortes d’objets ou en achetant de l’équipement. Par ailleurs, chaque ami libéré aidera le joueur à sa façon.

Avec ses trois modes de difficulté allant de l’exploration tranquille au Bullet Hell exigeant, ses options de contrôle avec assistance de visée et autres options d’accessibilité, Minishoot’ a été pensé pour être apprécié par tous.