Arc System Works vient d’annoncer un tout nouveau jeu de survie basé sur les cartes intitulé Goritaire, qui est confirmé pour sortir sur Nintendo Switch. Le jeu sortira le 18 mars 2026.

Goritaire est un jeu de cartes solo centré sur la survie et la gestion stratégique de deck. L’objectif est de former un groupe de sept gorilles ou plus tout en maintenant soigneusement l’équilibre au sein du deck. Le pool de cartes est composé exclusivement de Gorilles et de Bananes, ce qui signifie que chaque décision joue un rôle crucial dans la détermination du succès ou de l’échec.

Les bananes sont essentielles à la survie. Si l’approvisionnement échoue, la troupe se disperse, entraînant la défaite. Les joueurs doivent maîtriser stratégiquement diverses actions uniques à chaque étape, élargir la troupe et sécuriser les ressources nécessaires pour régner en maître de la jungle.

Arc System Works a annoncé Goritaire pour PlayStation 5, Switch, PC via Steam, iOS et Android avec une sortie prévue le 18 mars 2026.