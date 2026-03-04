La date de sortie finale d’inKONBINI: One Store. Many Stories sur Nintendo Switch est connue, et une version Switch 2 est confirmée. Annoncé aujourd’hui, le jeu est prévu pour le 30 avril 2026.

L’éditeur Beep Japan et le développeur Nagai Industries ont annoncé qu’inKONBINI: One Store. Many Stories, un jeu de simulation narrative slice-of-life se déroulant dans une supérette d’une petite ville du Japon du début des années 1990, sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch et PC et Mac via Steam le 30 avril. La version Switch 2 vient d’être annoncée.

inKONBINI: One Store. Many Stories est un jeu narratif réconfortant et intimiste proposant des éléments de simulation accessibles centrés sur les liens humains et les petits événements du quotidien.

Incarnez Makoto Hayakawa, une étudiante qui passe son été derrière le comptoir de la supérette d’un village, dans un univers riche en couleurs inspiré du Japon du début des années 90. Rejoignez Makoto alors qu’elle découvre le charme authentique de travailler dans une supérette japonaise des années 90. À travers le service de nuit de Makoto, InKONBINI révèle le rythme tranquille du travail dans une routine apparemment simple, invitant les joueurs à découvrir la joie tranquille au-delà de la gestion décontractée de magasin.

Vos journées sont structurées autour d’actions simples et tactiles. Vous vous occupez de la mise en rayon, arrangez les présentoirs et préparez le magasin pour les clients, pas pour faire plus de chiffre d’affaires, mais pour profiter d’un rythme réconfortant. Entre vos tâches, vous explorez le magasin et ses environs, remarquez de petits détails et créez du lien avec les habitués dont les vies se mêlent doucement à la vôtre.

Au-delà de la satisfaction subtile de la mise en rayon et du maintien des produits bien organisés, chaque service est rendu spécial par les clients qui entrent dans le magasin. Capturant le charme amical d’un magasin local, vous accueillez les clients avec un sourire chaleureux et une oreille attentive. Alors qu’ils partagent leurs histoires personnelles, vos choix réfléchis dans la façon dont vous répondez coloreront chaque interaction, et bientôt vous vous retrouverez doucement attiré dans leurs vies.

Vos interactions façonnent vos relations à travers des dialogues à choix multiples et des décisions importantes, révélant les histoires intimes d’un voisinage soudé.

L’expérience propose une gestion de magasin réconfortante guidée par les habitudes. Livrez-vous à des tâches d’intendance légère dans le magasin, telles que la mise en rayon, l’organisation des présentoirs et le réassortiment de produits. Ces moments créent un rythme apaisant destiné à encourager l’exploration et la narration, plutôt que de plonger dans une gestion complexe.

Les interactions sont concentrées sur la narration. Participez à des dialogues à choix multiples et prenez des décisions ayant des répercussions tandis que vous en apprenez plus sur les vies, les habitudes et les secrets de vos clients.

L’atmosphère nostalgique du début des années 90 invite à plonger dans un univers inspiré par le Japon et profiter de ses graphismes doux, de ses lumières chaleureuses et de ses détails conçus avec amour qui évoquent le réconfort et la familiarité.

Découvrez et collectionnez de charmants jouets issus des capsules de la machine à gashapon de la supérette. Chaque capsule contient une petite surprise qui ajoute des moments de ravissement et de curiosité à votre routine quotidienne et vous invite à dénicher chaque petit trésor se trouvant à l’intérieur.

Laissez-vous porter par un environnement sonore relaxant proche de l’ASMR empli de petits sons du quotidien qui rehaussent l’atmosphère du jeu et son aspect relaxant.

L’édition physique à 49,99 dollars comprend une planche d’autocollants, une mini-BD, un code pour des costumes téléchargeables et un code pour télécharger la bande-son sur ordinateur ou smartphone.