Bientôt deux ans après son annonce, Mixtape tient sa date de sortie. Après The Artful Escape, la nouvelle collaboration entre Annapurna Interactive et Beethoven & Dinosaur verra le jour le 7 mai 2026 sur PS5, Xbox Series, PC mais aussi Switch 2, comme annoncé ce mardi dans le cadre du Nintendo Indie World.

Ce jeu d’aventure narratif, qu’on imagine aussi drôle que mélancolique, explore les hauts et les bas de l’adolescence au temps des Discman à travers trois amis sur le point de finir leurs études au lycée. À cette époque charnière et incertaine de leur vie, la bande veut préparer une dernière fête mémorable grâce à une playlist digne de ce nom. Chaque chanson sera l’occasion de se plonger dans une reconstitution onirique des moments forts qui ont façonné l’amitié des trois jeunes.

Des groupes et artistes comme Devo, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees ou encore Joy Division rythmeront les escapades en skate, les provocations face à la police, les moments de glandouille dans la chambre, les réflexions sur le passage à l’âge adulte et les premiers baisers.

Créé par Beethoven & Dinosaur, les développeurs du vainqueur du BAFTA The Artful Escape, Mixtape tire son inspiration des films initiatiques, avec leur lot d’errance nostalgique, de bêtises, de musiques, les hauts et les bas de l’adolescence et les sentiments contrastés qui accompagnent le fait de grandir, la transformation et le passage à l’âge adulte.

Faire du skate, faire la fête, fuir la police, s’embrasser, faire le mur, glander : telles sont les activités qui rythmeront cette aventure. Mixtape sera localisé en français et le rendez-vous est pris le 7 mai 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.