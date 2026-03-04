La date de sortie de My Little Puppy est désormais confirmée. Les fans pourront se procurer le titre sur Nintendo Switch le 29 mai 2026.

Bong-gu, un welsh corgi, a été abandonné. En voyant le bout de sa queue coupé, on comprend que l’ancien propriétaire de Bong-gu l’a un jour choyé. Malheureusement, pour une raison inconnue, cette même personne s’est visiblement lassée de lui. Lorsqu’on est un vieux chien de 8 ans atteint par plusieurs maladies, les chances de retrouver une famille sont minces. Enfermé dans la cage d’un refuge, Bong-gu regardait tristement les jours défiler.

C’est alors qu’un beau matin, un miracle est arrivé. Bong-gu avait trouvé une nouvelle famille. L’homme qui avait adopté Bong-gu semblait un peu négligé et assez maladroit, mais Bong-gu adorait son odeur. Depuis ce jour, Bong-gu a vécu comme tous les autres chiens, à jouer, courir dans tous les sens, manger et dormir. Lorsque Bong-gu est arrivé au crépuscule de sa vie, simple mais remplie de bonheur, il a traversé le pont de l’arc-en-ciel.

Un jour, alors que Bong-gu dort paisiblement au paradis des chiens, une odeur plus que familière le réveille de sa sieste. C’est papa. Même si l’odeur est légère, il en est certain : c’est celle de son papa, qu’il attend depuis des années. Plus heureux que jamais, Bong-gu s’échappe du paradis des chiens et se lance à la recherche de son maître. Malheureusement, de nombreux dangers l’attendent sur la route. Tout comme son père l’avait autrefois trouvé par miracle, c’est au tour de Bong-gu de venir à sa rencontre. Bong-gu parviendra-t-il à revoir son papa ?

Le jeu propose une aventure dans un monde magnifique, dont les histoires entre humains et chiens font la richesse. À la frontière entre la vie et la mort, le monde qui s’étend au-delà du paradis des chiens semble aussi étrange que familier. Lancez-vous dans une aventure à travers des paysages époustouflants, dont des déserts, des montagnes enneigées et des plages. Aventure, action, course : découvrez un gameplay varié tout au long du jeu.

Mais n’oubliez pas : Bong-gu reste un chien. Il ne peut pas renifler, aboyer, courir ni sauter à l’infini. Pour repousser ses limites et retrouver son papa, il doit rencontrer d’autres humains et chiens aux destins uniques, à qui il apportera son aide et qui lui offriront la leur en retour. Contrairement aux chats, il y a tellement de choses qu’un chien peut faire seul.

Une fois son périple terminé, Bong-gu retrouve enfin son papa. Ce voyage est rempli de joie et d’enthousiasme, mais également de moments tristes et difficiles à surmonter. Cette fin, tout le monde la connaît : tôt ou tard, ceux dont les destins sont liés finissent par se retrouver. Si l’histoire de My Little Puppy tourne autour d’un chien, elle aborde néanmoins des thèmes qui nous parlent à tous comme les relations, les adieux et les retrouvailles. À ceux qui attendent de retrouver un ami très cher ou un membre de leur famille, ou à ceux qui se préparent à vivre une séparation inévitable, l’histoire espère apporter du réconfort. Un jour ou l’autre, nous nous retrouverons.