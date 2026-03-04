Après plusieurs mois d’améliorations en Accès Anticipé sur Steam, en plus de contenu neuf, le jeu rythmé Ratatan peut maintenant se permettre de convier le peuple pour le 16 juillet, date du lancement de la version 1.0 et des différentes versions consoles. Une version Nintendo Switch 2 est dans les tuyaux avec une date de sortie confirmée au 16 juillet 2026.

Il n’y a aucune information concernant la version Nintendo Switch précédemment annoncée. Pour le moment, on suppose qu’elle a été annulée à moins d’entendre le contraire.

Pour ceux qui n’ont pas suivi l’avancement du projet, lancé au départ par une campagne Kickstarter, c’est clairement du style Patapon et pour cause, vu qu’on retrouve une partie des responsables dont le concepteur sonore et le responsable du design.

Ratatan est un jeu d’action roguelike rythmique qui combine jeux de rythme et action en défilement horizontal, avec un gameplay coopératif en ligne prenant en charge jusqu’à 4 joueurs. Une bataille intense se déroule avec plus de 100 personnages combattant dans une mêlée massive. Battez les ennemis en suivant le rythme de la bande-son entraînante et dynamique de Ratatan dans cette aventure délicieuse et sincère.

Dans la vaste et tranquille mer, il y a une île aussi vivante qu’une boîte à jouets appelée « Rataport ». Sur l’île, d’étranges créatures ressemblant à des animaux appelées Ratatan vivent heureusement avec leurs amis. Malgré leurs apparences et personnalités différentes, ils partagent un rêve commun : aller à « The Everafter » et rencontrer « The Goddess » qui est censée y vivre. En tant que héros portant l’espoir de tous, les Ratatans se lancent dans un voyage vers The Everafter. Peu importe le nombre d’échecs, ils n’abandonneront jamais et rêvent de la rencontrer un jour.

Les joueurs commandent les Cobuns en envoyant des instructions à travers une musique dynamique et passionnée, pour une aventure mêlant batailles palpitantes, rythme et action. Ressentez le rythme et utilisez des séquences rythmiques en temps réel pour ordonner à vos Cobuns d’aller dans la direction souhaitée. Puisque les Ratatans peuvent être déplacés librement, votre jugement pour décider où donner des ordres, où positionner le ratatan et quand battre en retraite est critique.

Le jeu met l’accent sur la performance unique de l’animation 2D et insuffle une personnalité vivante à l’action. Ce roguelike rythmique a été conçu en collaboration entre Hiroyuki Kotani, le designer de la célèbre série PATAPON sortie sur PSP en 2007, et Tokyo Virtual Theory (TVT). Les joueurs incarnent les Ratatan, utilisant des instruments magiques pour transmettre divers ordres aux armées de Cobun afin de combattre les ennemis.

En plus des séquences rythmiques d’attaque et de défense, les joueurs peuvent déplacer les Ratatan librement grâce à des compétences uniques pour chaque personnage, enrichissant ainsi l’expérience musicale. Lorsque les joueurs suivent les séquences rythmiques avec précision, ils entrent en « mode fièvre ». Dans ce mode, la musique de fond change de manière interactive et les personnages réalisent diverses actions.

Ratatan intègre également un système roguelike populaire. Lors de chaque aventure, Ratatan et les Cobun reçoivent aléatoirement des améliorations et récompenses uniques à chaque combat. Chaque partie offre donc des aventures différentes, avec des power-ups variés augmentant les possibilités de gameplay.

Avec Nelnal en tant qu’illustrateur et designer de personnages, Ratatan propose des graphismes enrichis et davantage de personnages par rapport aux précédents jeux. De nombreux nouveaux contenus, dont un tout nouveau système et des mini-jeux multijoueurs, ont été ajoutés. Le jeu utilise le moteur Theory Engine développé par TVT pour garantir un environnement rapide et stable en multijoueur en ligne.