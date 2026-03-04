Juste à temps pour célébrer le Tolkien Reading Day, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un jeu de simulation de vie cosy, sortira sur Nintendo Switch 2 le 25 mars 2026. Pour les Hobbits qui possèdent déjà le titre sur Nintendo Switch, la version Switch 2 sera disponible sans frais supplémentaires pour les propriétaires existants via un Pack de mise à niveau gratuit.

Il est à noter que Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game avait déçu lors de son arrivée sur Switch l’année dernière. Le jeu était bogué, laid et, pire encore, ennuyeux. Mais Weta Workshop a tenté de laisser une partie de cela derrière lui en annonçant aujourd’hui qu’une version Switch 2 arrivera le 25 mars, qui se trouve être le Tolkien Reading Day.

Le développeur n’a pas partagé de détails spécifiques sur ce que cette version Switch 2, mais on peut supposer que des performances améliorées, des visuels et une stabilité sont en haut de la liste. En regardant les nouvelles images dans le trailer de révélation, les choses semblent certainement un peu plus fluides sur le nouveau matériel, mais ce n’est peut-être pas aussi spectaculaire qu’on aurait pu l’espérer.

Dans ce jeu réconfortant des développeurs Wētā Workshop, vivez la vie confortable d’un Hobbit dans le paysage merveilleusement serein de la Comté. Découvrez, décorez et partagez dans ce coin paisible de la Terre du Milieu tout en jouant un grand rôle pour aider la pittoresque ville de Lèzeau à prospérer. Apportez du confort à votre propre maison de Hobbit et préparez des repas faits maison à partager avec vos compagnons Hobbits.

Profitez du plein air en vous occupant de votre jardin, en pêchant dans des étangs sereins et en cueillant des ressources sauvages dans les forêts paisibles. Échangez des biens parmi les habitants de la ville et entretenez des relations qui se transforment en amitiés éternelles. Votre arrivée marque le début de votre histoire, que vous pouvez jouer à votre propre rythme. C’est à vous de compléter les Tales, ou simplement d’explorer et de prospérer dans votre vie confortable de Hobbit aussi longtemps que vous le souhaitez.

Créez votre propre Hobbit et installez-vous à Lèzeau. Contribuez au développement de cette bourgade pittoresque qui n’est pas encore un village officiellement séparé de Hobbitebourg. Une existence paisible s’offre aux joueurs : décorez votre maison de Hobbit à votre façon, cultivez votre jardin, pêchez dans des étangs aux eaux pures, cueillez des fruits et des plantes sauvages, ou commercez avec les habitants. Mijotez de bons petits plats à partager avec les autres Hobbits et entretenez des relations avec eux.

Avec tant de belles choses à voir et encore plus de bonnes choses à manger, les joueurs passeront des journées de rêve à déambuler dans des paysages bucoliques, entre forêts, lacs et prairies. Détendez-vous en consacrant votre attention aux petites choses futiles. Resserrez les liens sociaux entre les habitants pour faire de Lèzeau un véritable village.

Les caractéristiques principales incluent la possibilité d’incarner un Hobbit tout droit sorti des romans légendaires de J.R.R. Tolkien, de personnaliser son apparence et d’assembler sa plus élégante tenue de Hobbit en piochant dans un large éventail d’options. Les joueurs peuvent décorer leur propre maison de Hobbit et créer un coin douillet en agençant les meubles et décorations selon leurs envies, sans système de grilles de placement pour brider la créativité. Découvrez chaque jour de nouvelles merveilles à Lèzeau.

Le quotidien d’un Hobbit est rythmé par les repas. Pêchez, cultivez votre jardin et partez à la cueillette pour remplir votre garde-manger. Récoltez des cultures et fleurs variées au fil des saisons. Passez du temps bien au chaud devant les fourneaux et démontrez vos talents culinaires en maîtrisant des recettes raffinées. Préparez-vous un solide second petit-déjeuner ou invitez vos amis hobbits à dîner. Partagez de bons repas avec vos convives pour nouer de nouvelles relations.

Baladez-vous dans la nature pour découvrir les clairières secrètes et trésors perdus de la Comté. Adaptez votre routine quotidienne aux conditions météorologiques et délectez-vous des surprises que réservent les saisons. Obtenez des récompenses au fil de la progression dans l’histoire. Rencontrez des personnages célèbres et des familles de Hobbits emblématiques, avec qui commercer pour améliorer compétences, équipement, maison et plus encore. Rejoignez des clubs pour prendre part à des activités quotidiennes et obtenir officiellement le statut de village pour Lèzeau.