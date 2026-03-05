Selon Playism et Crimson Dusk, Nintendo Switch 2 accueillera Homura Hime. Le titre sera disponible plus tard cette année, en 2026.

Homura Hime est un jeu d’action 3D au style anime qui combine des sensations fortes exaltantes avec le gameplay tendu du bullet hell. Les joueurs devront esquiver des projectiles, déchaîner des combos et tirer parti des esquives et des parades pour résister aux ennemis démoniaques.

Comme précédemment annoncé, Homura Hime sortira d’abord sur PC via Steam le 4 mars.

Bienvenue dans un monde où humains et démons coexistent. Les âmes abritant de fortes émotions et de profonds regrets au moment de leur mort sont transformées en archidémons. Les archidémons ont le pouvoir de corrompre les fondations du monde et de contaminer leur environnement. Les créatures souillées par ce pouvoir démoniaque se transforment en monstres inférieurs qui fonctionnent uniquement par instinct brut.

Face à la menace pour le monde que représentent cinq filles démons extrêmement puissantes, la Grande Prêtresse est forcée de dépêcher Homura Hime, la « Princesse des Flammes » et la plus forte exorciste de toutes, ainsi que son assistante Ann, qui sont désormais investies de la mission divine de purifier le monde et de vaincre tous les démons.

Homura Hime est un jeu d’action bullet hell à la troisième personne qui combine un combat rapide orienté combo avec des visuels de style anime japonais éblouissants. Avec une esthétique vibrante visant à recréer la richesse et le dynamisme de l’animation japonaise dessinée à la main, Homura Hime demande aux joueurs de débarrasser le monde des Filles Archidémons maléfiques et de leurs hordes de monstres, en utilisant un combat au corps à corps élégant évoquant les séries NieR et Devil May Cry. Esquivez les barrages d’attaques ennemies et enchaînez des combos flamboyants pour nettoyer le champ de bataille, extirpant les âmes souillées d’un monde troublé et dévoilant l’héritage mystérieux de l’héroïne éponyme.

Lorsque ce monde devient menacé par un quintet de Filles Archidémons extrêmement puissantes, la Grande Prêtresse n’a d’autre choix que de se tourner vers Homura Hime, la « Princesse des Flammes » et la plus forte exorciste. Aux côtés de son assistante dévouée Ann, Homura Hime doit se lancer dans une mission divine pour éliminer les cinq Filles Archidémons et leurs hordes de monstres, bannissant leur mal et purifiant son monde discordant.

Les caractéristiques du jeu incluent la possibilité de s’immerger dans une action de combos exaltante et intense, de survivre à des attaques bullet hell 3D magnifiques et difficiles, de vaincre les filles archidémons pour débloquer des armes et équipements spéciaux, et d’abattre les démons pour révéler la vérité sur ce monde.

Le casting vocal japonais comprend Homura Hime doublée par Tomori Kusunoki, Ann doublée par Manaka Iwami, Kushinada doublée par Saku Mizuno, Agasa doublée par Hana Hishikawa, Ling Ling doublée par Juri Nagatsuma, Chirakuin doublée par Tomoyo Takayanagi, Yumiko doublée par Chiharu, Kumiko doublée par Ai Yamamoto, Mimiko doublée par Yuna Taniguchi, Mamiya doublée par Fairouz Ai, Koume/Hua Ling doublée par Chiyo Ousaki, Hexed Dolls doublée par You Taichi, Rika doublée par Haruno Inoue, System doublée par Matsuri Mizuguchi et un personnage mystère doublé par Takehito Koyasu.