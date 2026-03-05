Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA invitent tous les fans à découvrir les prémisses de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE dans une toute nouvelle démo disponible sur PlayStation® 5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Windows via Steam®. Après avoir terminé la démo, les joueurs pourront transférer leurs données de sauvegarde sur la version complète du jeu lors de sa sortie, le 12 mars 2026.

Dans la démo de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, les joueurs accompagnent les jumelles Mio et Mayu Amakura tandis qu’elles s’aventurent dans le village de Minakami. Guidées par un papillon écarlate, elles commencent leur exploration dans une maison abandonnée, où elles doivent faire face à des esprits vengeurs terrifiants, armées de la Camera Obscura récemment améliorée. Les fans pourront se plonger dans les graphismes et les sons améliorés, tout en essayant certaines des nouvelles fonctionnalités ajoutées, comme tenir la main de Mayu.

Les fans peuvent désormais précommander la Digital Deluxe Edition, qui comprend le jeu de base, la bande-son numérique et l’artbook numérique, ainsi que l’ensemble bonus Digital Deluxe incluant le Talisman de luxe et des tenues pour Mio et Mayu*. Une mise à niveau Digital Deluxe est également disponible séparément. Les joueurs et joueuses qui achèteront une version physique ou numérique du jeu avant le 25 mars 2026 recevront les bonus du premier acheteur suivants : le Talisman esprit vengeur, l’Accessoire de cheveux pivoine (rouge) / Accessoire de cheveux pivoine (bleu), et le Kimono (rouge) / Kimono (noir).

Tous ceux qui précommanderont le jeu en version numérique avant le 12 mars 2026 recevront en bonus le Talisman spirituel, les Oreilles de chat (blanches) / Oreilles de chat (noires) ainsi que les tenues Papillon écarlate – Mio (jeu d’origine) / Papillon écarlate – Mayu (jeu d’origine), inspirées des tenues du jeu d’origine.

La sortie de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est prévue pour le 12 mars 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Windows via Steam®. Le jeu inclura des voix en japonais et des textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien.

*Tenues incluses : Gants en dentelle (blancs) / Gants en dentelle (noirs), Robe gothique japonaise (aile gauche) / Robe gothique japonaise (aile droite).