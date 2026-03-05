Venez découvrir la magnifique planète Novo et plongez-vous dans l’aventure cinématographique tant attendue signée Wishfully et Thunderful.

Wishfully Studios et Thunderful invitent les joueurs à explorer un monde époustouflant pour y vivre une histoire touchante autour de l’amitié dans Planet of Lana II: Children of the Leaf, désormais disponible sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5 PlayStation 4, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch au prix de 19,99 $ / 19,99 € / 16,99 £.

Le pack de soutien est également disponible sur PC et PS5. Il comprend un livre d’art numérique, le guide de la langue Novo et de superbes fonds d’écran et arrière-plans pour PC. La démo du jeu est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que sur PC, PlayStation et Xbox.

Alors que la cupidité et le pouvoir déchirent les tribus de leur planète natale, Lana et sa petite camarade Mui doivent s’unir pour repousser les forces qui menacent leur monde. Elles se battront non seulement pour leur survie, mais aussi pour l’âme de leur planète. Destiné aux nouveaux joueurs comme aux fans de longue date, Planet of Lana II: Children of the Leaf propose un gameplay unique basé sur la coopération, des énigmes ingénieuses, des phases d’action et de furtivité pleines de défis, le tout dans un monde aussi captivant que magnifique.

« Nous avons beaucoup appris lors de la production du premier volet de Planet of Lana, et il y avait encore tant d’idées que nous n’avions pas pu concrétiser dans le premier jeu », explique Adam Stjärnljus, directeur créatif et co-directeur du jeu chez Wishfully Studios. « Avec Planet of Lana II, nous avons décidé de repousser les limites du jeu à tous les niveaux, en créant des énigmes plus captivantes, des scènes plus marquantes et en portant l’histoire et l’univers à de nouveaux sommets. Nous avons hâte que les joueurs refassent équipe avec Lana et Mui ! »

Cette suite très attendue est presque deux fois plus grande que le premier opus : elle vous entraînera dans des régions inédites de la planète Novo, où il vous faudra gravir des montagnes enneigées, plonger dans des eaux infestées de dangers, rencontrer des créatures majestueuses, découvrir des tribus sylvestres pacifiques, et bien plus encore. Planet of Lana II reprend tous les éléments du titre original, tout en proposant une expérience plus approfondie, des énigmes collaboratives basées sur la physique, de nouvelles créatures spectaculaires, des phases d’action palpitantes, de nouvelles factions et une histoire plus étoffée qui s’articule toujours autour de la complicité grandissante entre Lana et Mui.

Planet of Lana II: Children of the Leaf est disponible en anglais, français, italien, allemand, espagnol (Espagne), espagnol (Amérique latine), japonais, coréen, polonais, portugais, portugais brésilien, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, turc, ukrainien, danois, néerlandais, grec, hongrois, norvégien, roumain, suédois, tchèque et thaï.

Voici les principales caractéristiques du gameplay qui attendent les joueurs dans Planet of Lana II: Children of the Leaf :