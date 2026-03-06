Annonce surprise découverte sur l’eShop : BANG! BANG! BANDITS arrive sur Nintendo Switch le 18 mars pour 32,99 euros et BANG! BANG! BANDITS Nintendo Switch 2 Edition le même jour pour 35,99 euros. Un patch de mise à jour entre les deux sera également disponible pour passer de la version Switch classique à la version Switch 2 pour 3 euros. Le jeu est déjà disponible au Japon depuis novembre 2024 sur Nintendo Switch avec une version physique, pour le moment non confirmée en Europe.

BANG! BANG! BANDITS, le jeu de tir de style party que toute la famille peut apprécier, est désormais disponible en tant que Nintendo Switch 2 Edition. Se déroulant dans un monde lumineux et pop avec des contrôles simples que tout le monde peut maîtriser, ce titre a été encore plus dynamisé par les performances de la Nintendo Switch 2. Avec le nouveau support du GameShare, il est désormais possible de jouer facilement ensemble non seulement avec ceux qui sont à proximité mais aussi avec des personnes éloignées. De plus, les visuels ont évolué pour être encore plus beaux et vifs. Profitez d’une expérience de jeu encore plus palpitante sur un écran à fort impact avec des mouvements d’une fluidité soyeuse.

Des contrôles intuitifs ne nécessitant aucune explication permettent à tout le monde de jouer immédiatement. Des contrôles simples : il suffit de tenir le Joy-Con d’une main comme un pistolet et de viser et tirer sur les ennemis à l’écran. Déplacez-vous automatiquement sur le terrain, visez et tirez sur tous les ennemis qui apparaissent et collectez des tonnes et des tonnes de pièces. Il n’y a pas de limite de balles, donc vous pouvez tirer autant que vous voulez. Il n’y a rien de plus simple, tirez à volonté.

Le jeu propose 12 types de stages répartis sur 2 ligues pour beaucoup de plaisir. La Ligue Normale, où se déroulent les batailles, compte 12 stages aux caractéristiques différentes, incluant jungles, zones urbaines, ruines et grottes. Une fois que vous avez conquis tous les stages de la Ligue Normale, vous pouvez défier la Ligue Sauvage, qui est le mode le plus difficile disponible.

Des personnages ennemis uniques se déchaînent partout sur l’écran. Battez les Goomin qui vous attaquent les uns après les autres et battez le boss maléfique qui attend à la fin du stage.

Profitez de 2 façons différentes de jouer : le mode Challenge et le mode Battle. Commencez avec des stages de classe inférieure en mode Challenge puis conquérez les stages les plus difficiles. Vous pouvez jouer seul ou en équipe de 2 à 4 personnes. Si chaque joueur a un Joy-Con, vous pouvez profiter du jeu compétitif, comme des batailles individuelles où 2 à 4 joueurs se battent pour le meilleur score, ou des batailles d’équipe où 2 équipes de 2 joueurs se battent pour le meilleur score.