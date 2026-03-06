KOEI TECMO America et le développeur Team NINJA lancent FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE sur Switch 2 le 5 mars 2026, et une démo est disponible dès maintenant. Des vidéos de comparaison sont disponibles pour voir comment ce remake se compare à l’original PS2 en vue côte à côte, ainsi qu’une autre vidéo comparant le remake Wii au remake Switch 2 à venir.

Dans FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, deux sœurs jumelles s’aventurent dans un village abandonné infesté d’esprits vengeurs et utilisent la Camera Obscura, un appareil capable de capturer et de sceller l’impossible, comme leur seule arme. Ce remake complet du deuxième titre de la franchise FATAL FRAME introduit de nouveaux éléments de gameplay, incluant une toute nouvelle fin avec la chanson « Utsushie » composée par Tsuki Amano, ainsi que de nouvelles histoires secondaires et de nouveaux lieux à explorer.

Durant leur voyage hanté, les joueurs pourront utiliser les Broken Spirit Stones pour plonger dans le passé de divers personnages et découvrir de nouvelles histoires secondaires, élargissant ainsi la tradition de Crimson Butterfly. Les joueurs exploreront également de nouveaux lieux tels que l’Umbral Mound, un site funéraire inquiétant étroitement lié par des cordes et caché dans des bosquets de bambou denses, et la salle éclairée aux bougies du temple Eikado, avec sa paire de statues jumelles attachées ensemble par des cordes sacrées.

Plus les joueurs plongent dans le mystère du village hanté, plus ils rencontrent de dangers. Les esprits maléfiques deviennent plus désespérés d’attaquer, faisant pousser des ailes. Dans cet état, les esprits sont enveloppés de malice cramoisie, régénérant rapidement leur santé tout en attaquant plus fréquemment et avec encore plus de force.

Pour aider à vaincre les esprits tapis dans l’ombre, les joueurs peuvent utiliser les Prayer Beads pour améliorer la Camera Obscura au combat, augmentant le nombre de points de mise au point et améliorant la vitesse de rechargement. Les joueurs peuvent également trouver des Reversion Beads en explorant pour réinitialiser toutes les améliorations débloquées.

En utilisant la Camera Obscura, les joueurs peuvent prendre de nouveaux Special Shots pour combattre les esprits vengeurs. Équiper différents filtres applique des effets uniques aux Special Shots, permettant aux joueurs d’adapter leur stratégie à n’importe quelle situation. Par exemple, le Paraceptual Filter permet aux joueurs d’activer le Special Shot « Blinding », qui aveugle temporairement leur cible, permettant au joueur de s’échapper. Un autre filtre, le Radiant Filter, permet aux joueurs d’utiliser le Special Shot « Purging », qui sacrifie la volonté de Mio pour infliger des dégâts accrus.

La Camera Obscura est plus qu’une arme spirituelle : elle peut également être utilisée pour capturer des photographies de Twin Dolls dispersées à travers le village Minakami. Ces poupées modélisées d’après les Twin Maidens sont des gardiennes contre la calamité. Les joueurs peuvent les purifier en les photographiant ensemble dans le même cadre, les mettant enfin au repos ainsi que les émotions piégées en elles. Avec chaque ensemble de Twin Dolls purifié, davantage d’objets se débloquent dans le Point Exchange.

En plus de ces nouvelles mécaniques, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE introduit également un nouveau mode Photo que les joueurs peuvent utiliser pour capturer des moments en jeu. Les joueurs peuvent utiliser des cadres, des autocollants et des effets visuels pour créer leurs propres souvenirs terrifiants et, peut-être, capturer un esprit inattendu ou deux.