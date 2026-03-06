Arc System Works a le plaisir d’annoncer son dernier jeu en date : Goritaire, un jeu de cartes où les joueurs doivent multiplier les gorilles. Le jeu est prévu pour le 19 mars 2026. Les pages officielles des plateformes ont été ouvertes aujourd’hui.

Goritaire est un jeu solo dans lequel les joueurs développent leurs troupes de gorilles tout en gérant avec soin leur approvisionnement en bananes, leur principale source de nourriture. Les joueurs doivent faire grandir leurs troupes et étendre l’habitat des gorilles sans jamais épuiser leurs réserves de bananes. La victoire est remportée lorsque 7 gorilles ou plus sont alignés.

Ce jeu est la version digitale officielle du jeu de société Goritaire, créé par Pawn, le concepteur et illustrateur du célèbre jeu de cartes solo Shephy, dans lequel il faut multiplier des moutons. Les joueurs pourront désormais profiter de ce jeu sur leurs plateformes favorites, à tout moment.

Arc System Works annonce également une collaboration avec Go! Go! Curry!, la célèbre chaîne de restaurants originaire de la ville de Kanazawa au Japon, qui sert sa spécialité appelée « curry de Kanazawa » dans tout le pays et à l’international. Leur mascotte officielle, « Goriko », apparaîtra dans le jeu sous forme de carte jouable !