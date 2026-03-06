Until Then arrive également pour la première fois sur Xbox avec la sortie du DLC.

Maximum Entertainment, en partenariat avec Polychroma Games, ont annoncé aujourd’hui Afterimages, une toute nouvelle extension téléchargeable pour l’aventure narrative récompensée Until Then. Le DLC arrivera plus tard dans l’année. Avec le DLC viendra également la sortie d’une version Xbox Series S|X pour la toute première fois.

Afterimages ajoute deux nouveaux chapitres qui explorent le deuil, la mémoire et la persistance silencieuse de la vie après une perte.

Sofia rentre chez elle pour affronter les souvenirs qu’elle a laissés derrière elle. Pendant ce temps, Mark trouve un nouvel amour et retrouve une vieille amitié. À travers leurs parcours respectifs, les deux personnages doivent comprendre ce que signifie aller de l’avant tout en portant le poids de l’absence.

Les joueurs découvriront de nouveaux moments de gameplay intégrés à l’expérience narrative intime qui caractérise Until Then. Le DLC introduit de nouvelles activités interactives, notamment des mini-jeux de tarot et de pâtisserie, ainsi que des fonctionnalités téléphoniques étendues dans le jeu, telles que des applications de rencontre et des plateformes vidéo. Les joueurs renoueront avec des personnages bien-aimés et rencontreront de nouveaux visages à travers deux chapitres narratifs profondément personnels.

Depuis sa sortie, Until Then a été salué par la critique pour son récit sincère, son style visuel saisissant et sa représentation authentique de l’adolescence, de la mémoire et de la perte.